Confira a programação cultural deste sábado, 6 de setembro, em Fortaleza

Foto: ANDRE WANDERLEY/Divulgação Musical "Vital", que homenageia a trajetória da banda Os Paralamas do Sucesso, é apresentado no Theatro Via Sul, em Fortaleza

Com duas sessões neste sábado, 6, o espetáculo "Vital - O Musical dos Paralamas" é apresentado no Theatro Via Sul Fortaleza. Mais de 30 hits preenchem o trabalho, que foca na amizade e celebra os 40 anos dos Paralamas do Sucesso, uma das principais bandas do Brasil. O musical foi o vencedor do Prêmio APTR na categoria Melhor Produção em Teatro Musical.

Quando : sábado, 6, às 16h e às 20 horas; domingo, 7, às 18 horas

: sábado, 6, às 16h e às 20 horas; domingo, 7, às 18 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no site Uhuu





Espetáculo Farol

É apresentado no Cineteatro São Luiz neste sábado, 6, o novo espetáculo do Coral de Mulheres Folk Canções de Antigas Novidades. Intitulado "Farol", o trabalho leva ao público o coro de 16 mulheres com repertório folk brasileiro e internacional mergulhando na poética do mar.

Quando: sábado, 6, às 18 horas

sábado, 6, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Sarau das Virgens

Neste sábado, 6, é realizado o evento Sarau das Virgens. A ação celebra o signo de Virgem e suas influências na poesia, literatura e expressões artísticas. Participam escritores e escritoras como Alexandre de Almeida, Ana Márcia Diógenes, Beatriz Caldas, Julie Oliveira, Patrícia Cacau e Rosa Morena.

Quando: sábado, 6, às 18h30min

sábado, 6, às 18h30min Onde: ao redor do monumento a Patativa do Assaré, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); entrada pela Rua Bóris

ao redor do monumento a Patativa do Assaré, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); entrada pela Rua Bóris Gratuito





Fábrica de Seres

Com Dona Zefinha e Trupe Motim de Teatro, é apresentada neste sábado, 6, às 20 horas, a peça "Fábrica de Seres". Na obra, um grupo de biohackers rebeldes luta contra novas elites obscurantistas, com rituais e métodos analógicos para reprogramar pessoas e transformá-las em soldados da resistência.

Quando: sábado, 6, às 20 horas

sábado, 6, às 20 horas Onde : Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro)

: Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento





Festival das Resistências

O Centro Cultural Belchior (CCBel) recebe neste fim de semana mais ações do Festival das Resistências. O encontro gratuito celebra a força da arte, da cultura e do diálogo na construção de caminhos para a justiça climática, Neste sábado, 6, são realizadas atividades como escrita poética, círculo de leitura e batalha de rap.