Confira a programação cultural deste sábado, 6 de setembro, em Fortaleza

Com duas sessões neste sábado, 6, o espetáculo "Vital - O Musical dos Paralamas" é apresentado no Theatro Via Sul Fortaleza. Mais de 30 hits preenchem o trabalho, que foca na amizade e celebra os 40 anos dos Paralamas do Sucesso, uma das principais bandas do Brasil. O musical foi o vencedor do Prêmio APTR na categoria Melhor Produção em Teatro Musical.
Espetáculo Farol
É apresentado no Cineteatro São Luiz neste sábado, 6, o novo espetáculo do Coral de Mulheres Folk Canções de Antigas Novidades. Intitulado "Farol", o trabalho leva ao público o coro de 16 mulheres com repertório folk brasileiro e internacional mergulhando na poética do mar.
Sarau das Virgens
Neste sábado, 6, é realizado o evento Sarau das Virgens. A ação celebra o signo de Virgem e suas influências na poesia, literatura e expressões artísticas. Participam escritores e escritoras como Alexandre de Almeida, Ana Márcia Diógenes, Beatriz Caldas, Julie Oliveira, Patrícia Cacau e Rosa Morena.
Fábrica de Seres
Com Dona Zefinha e Trupe Motim de Teatro, é apresentada neste sábado, 6, às 20 horas, a peça "Fábrica de Seres". Na obra, um grupo de biohackers rebeldes luta contra novas elites obscurantistas, com rituais e métodos analógicos para reprogramar pessoas e transformá-las em soldados da resistência.
Festival das Resistências
O Centro Cultural Belchior (CCBel) recebe neste fim de semana mais ações do Festival das Resistências. O encontro gratuito celebra a força da arte, da cultura e do diálogo na construção de caminhos para a justiça climática, Neste sábado, 6, são realizadas atividades como escrita poética, círculo de leitura e batalha de rap.