Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 6 de setembro

Áries

21/03 a 20/04

A sintonia entre Lua e Marte no eixo amizades e relacionamentos favorece vínculos sociais e iniciativas conjuntas. Evite reações impulsivas diante dos impasses, demonstrando serenidade e diplomacia.

Touro

21/04 a 20/05

Lua e Marte em harmonia no setor profissional ampliam sua disposição para o trabalho e elevam sua produtividade. Evite impor seu ritmo às pessoas próximas, busque negociar acordos que facilitem os ajustes práticos.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Seu entusiasmo se eleva diante da harmonia entre Lua e Marte no campo espiritual e social, levando você a expor ideais sobre a vida. Evite posturas radicais na busca por evolução, para não comprometer a rotina do dia.

Câncer

21/06 a 22/07

A autoconfiança cresce com a harmonia entre Lua e Marte, favorecendo atitudes corajosas e proativas em relação às metas. Evite atitudes autoritárias e reflita bem antes de se pronunciar em situações delicadas.

Leão

23/07 a 22/08

As interações pessoais ficam mais dinâmicas com a Lua na área de relacionamentos harmonizada a Marte no setor das ideias, fortalecendo parcerias. Evite confundir assuntos públicos com o privado.

Virgem

23/08 a 22/09

O cotidiano tende a ficar mais ativo com Lua e Marte em harmonia no eixo cotidiano e material, o que incentiva sua praticidade. Sua assertividade pode soar como imposição, gerando disputas de espaço. Mantenha a cautela sempre.

Libra

23/09 a 22/10

A sintonia entre Lua e Marte entre prazeres e seu signo reforça o convívio social e momentos divertidos, trazendo-lhe boas experiências coletivas. Não descuide do bem-estar físico e das tarefas corriqueiras.

Escorpião

23/10 a 21/11

O amparo das relações próximas ajuda a fortalecer suas bases emocionais, pois Lua e Marte se harmonizam no eixo família e crise. Contradições externas podem surgir fora do círculo íntimo, pedindo diplomacia.

Sagitário

22/11 a 21/12

Sua assertividade cresce com Lua e Marte no eixo amizades e ideais, motivando engajamento coletivo e ajuda mútua. Contudo, é importante respeitar os limites pessoais e evitar forçar o convívio.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A praticidade se fortalece com Lua e Marte em harmonia no eixo finanças e trabalho, elevando sua eficiência na gestão material. Evite o excesso de individualismo e prefira buscar acordos equilibrados com as pessoas ao seu redor.

Aquário

21/01 a 18/02

A praticidade se fortalece com Lua e Marte em harmonia no eixo finanças e trabalho, elevando sua eficiência na gestão material. Evite o excesso de individualismo e prefira buscar acordos equilibrados com as pessoas do seu convívio.

Peixes

19/02 a 20/03

Sua determinação se intensifica com Lua e Marte no campo de crise, ajudando a lidar tanto com desafios concretos quanto emocionais. Evite atitudes radicais e discussões que possam desgastar o convívio.

O ANJO

Nith-haiah

Quem nasce sob esta influência, possui serenidade, moderação, equilíbrio, autocontrole, harmonia e paciência. Assim, consegue com mais facilidade que os outros, estabilidade emocional, profissional e material. Benevolente mesmo com os inimigos, vive de maneira plena, tem alegria e prazer em viver. Sua vida não tem travas ou limites. Geralmente um autodidata, é bem informado sobre qualquer assunto.

O SANTO

São Liberato De Loro

Nasceu em Loro Piceno, na Itália. Pertencente à nobre família Brunforte, abandonou e foi viver no Convento de Rocabruna, em Urbino. Ordenado sacerdote, retirou-se ao pequeno e ermo Convento de Sofiano. Lá, vestiu o hábito da Ordem dos Frades Menores de São Francisco. Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. No século XV, o culto a Liberato de Loro era tão vigoroso que, nas terras dos Brunfortes, recebeu autorização para ser chamado São Liberato. E construíram uma igreja para conservar as suas relíquias. No século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio IX, que lhe deu a autorização canônica para ser chamado santo.

