Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 6 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 A sintonia entre Lua e Marte no eixo amizades e relacionamentos favorece vínculos sociais e iniciativas conjuntas. Evite reações impulsivas diante dos impasses, demonstrando serenidade e diplomacia.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Marte em harmonia no setor profissional ampliam sua disposição para o trabalho e elevam sua produtividade. Evite impor seu ritmo às pessoas próximas, busque negociar acordos que facilitem os ajustes práticos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Seu entusiasmo se eleva diante da harmonia entre Lua e Marte no campo espiritual e social, levando você a expor ideais sobre a vida. Evite posturas radicais na busca por evolução, para não comprometer a rotina do dia.

Câncer 21/06 a 22/07 A autoconfiança cresce com a harmonia entre Lua e Marte, favorecendo atitudes corajosas e proativas em relação às metas. Evite atitudes autoritárias e reflita bem antes de se pronunciar em situações delicadas.

Leão 23/07 a 22/08 As interações pessoais ficam mais dinâmicas com a Lua na área de relacionamentos harmonizada a Marte no setor das ideias, fortalecendo parcerias. Evite confundir assuntos públicos com o privado.

Virgem 23/08 a 22/09 O cotidiano tende a ficar mais ativo com Lua e Marte em harmonia no eixo cotidiano e material, o que incentiva sua praticidade. Sua assertividade pode soar como imposição, gerando disputas de espaço. Mantenha a cautela sempre.

Libra 23/09 a 22/10 A sintonia entre Lua e Marte entre prazeres e seu signo reforça o convívio social e momentos divertidos, trazendo-lhe boas experiências coletivas. Não descuide do bem-estar físico e das tarefas corriqueiras.

Escorpião 23/10 a 21/11 O amparo das relações próximas ajuda a fortalecer suas bases emocionais, pois Lua e Marte se harmonizam no eixo família e crise. Contradições externas podem surgir fora do círculo íntimo, pedindo diplomacia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sua assertividade cresce com Lua e Marte no eixo amizades e ideais, motivando engajamento coletivo e ajuda mútua. Contudo, é importante respeitar os limites pessoais e evitar forçar o convívio.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A praticidade se fortalece com Lua e Marte em harmonia no eixo finanças e trabalho, elevando sua eficiência na gestão material. Evite o excesso de individualismo e prefira buscar acordos equilibrados com as pessoas ao seu redor.

Aquário 21/01 a 18/02 A praticidade se fortalece com Lua e Marte em harmonia no eixo finanças e trabalho, elevando sua eficiência na gestão material. Evite o excesso de individualismo e prefira buscar acordos equilibrados com as pessoas do seu convívio.