Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 7 de setembro (07/09)

Foto: Mayra Fernandes/divulgação Exposição "Festa de negro é pra se libertar" segue disponível na Casa do Barão de Camocim

A exposição "Festa de negro é pra se libertar" segue aberta a visitação na Casa do Barão de Camocim. Inspirada na canção "Pose de Malandro/Me Querem Morto", de Mateus Fazeno Rock e Big Léo, a mostra reúne trabalhos de Ana Pinho, Flávia Almeida e outros para falar das vivências da negritude em festas de rua e em espaços de terreiro.

Quando: até 30 de setembro; terça a sexta-feira, de 9 a 17 horas; sábado, de 9 a 16 horas

até 30 de setembro; terça a sexta-feira, de 9 a 17 horas; sábado, de 9 a 16 horas Onde: rua General Sampaio, 1632 - Centro

rua General Sampaio, 1632 - Centro Gratuito





teatro musical

Este domingo, 7, é a última apresentação de "Vital - O Musical dos Paralamas". A montagem revisita a criação do Paralamas do Sucesso, uma principais bandas do rock nacional, da amizade ao sucesso. O espetáculo, escrito por Patrícia Andrade, é protagonizado por Rodrigo Salva, Gabriel Manita e Franco Kuster.

Quando: domingo, 7, às 18 horas

domingo, 7, às 18 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Uhuu





Para a família

O fim de semana na Estação das Artes tem programação para toda a família. Além da Feira Mais Vinil, esta edição tem discotecagem com o projeto Balanço, que apresenta repertório de vinis, e a oficina infantil Foligrafia. Ao lado da arte educadora Fleuri Cardoso, os pequenos vão poder criar gravuras a partir de texturas e formatos de folhas naturais.

Quando: domingo, 7, a partir das 10 horas

domingo, 7, a partir das 10 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito





Festival

O Festival das Resistências encerra sua programação no Centro Cultural Belchior. Destaque para a exibição do curta "Temos que resistir para existir: Quilombolas do Cumbe na Confluência dos Sonhos", das 18h às 18h30min, e para o show do Grupo Mais Melanina e Samba Pai Pra Filha, em seguida.

Quando: domingo, 7, a partir das 16 horas

domingo, 7, a partir das 16 horas Onde: CCBel (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

CCBel (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Festival de Teatro

O XVI Festival de Teatro de Fortaleza segue com programação. Neste domingo, 7, o Oriente - Corredor de Variedades Artísticas e Culturais é palco para os espetáculos "Cicatrizes", do Acervo Mokambo; "O Supremo Conselho", do Grupo Travessia Coletiva; "Feliz Ano Novo", do Grupo Infame. As apresentações acontecem às 19h, 19h30min e 20h, respectivamente.

Quando: domingo, 7, a partir das 19 horas

domingo, 7, a partir das 19 horas Onde: rua Dona Leopoldina, 199 - Centro

rua Dona Leopoldina, 199 - Centro Gratuito



