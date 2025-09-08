Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 8 de setembro

21/03 a 20/04
A Lua Cheia no eixo de crise pode aflorar emoções exageradas diante dos desafios, pedindo equilíbrio para manter a objetividade. Com Júpiter no setor familiar em harmonia com a Lua, o lar oferece suporte para recarregar suas energias.
21/04 a 20/05
O envolvimento em grupos se eleva com a Lua Cheia no setor de amizades, colocando você em sintonia com as pessoas e estimulando o lazer coletivo, embora a tensão com Sol e Mercúrio sugira cuidado na escolha de companhias. Dê valor às afinidades.
21/05 a 20/06
Seu empenho no trabalho cresce com a Lua Cheia no setor profissional, mas convém equilibrar as tarefas com períodos de descanso. Crie um ambiente aconchegante e aproveite momentos de bem-estar compatíveis com seu orçamento, sem ultrapassar limites.
21/06 a 22/07
A Lua Cheia no setor espiritual sugere excesso de idealizações que comprometem o raciocínio e, consequentemente, sua comunicação, devido à tensão com Sol e Mercúrio. Procure conciliar teoria e prática na gestão da rotina e em benefício das suas metas.
23/07 a 22/08
O emocional ganha força com a Lua Cheia no setor íntimo, favorecendo momentos prazerosos, mas aumentando o risco de decisões financeiras impulsivas, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio. Cuide de si e reflita sobre como se fortalecer diante dos desafios.
23/08 a 22/09
As demandas dos vínculos pessoais entram em contraste com as suas, exigindo mais diálogo e capacidade de adaptação, com a Lua Cheia tensionada com Sol e Mercúrio em seu signo. Tenha clareza sobre as expectativas e busque flexibilidade.
23/09 a 22/10
A Lua Cheia no setor cotidiano evidencia a importância de cuidar da saúde e da organização do dia a dia, de modo a amenizar o cansaço físico e mental. Tenha propósitos bem definidos e valorize sua habilidade de gestão.
23/10 a 21/11
A busca por atender aos desejos imediatos se intensifica com a Lua Cheia na área dos prazeres, sendo necessário conciliar demandas pessoais com o entorno, sobretudo quando interesses pessoais divergirem dos coletivos. Cultive generosidade.
22/11 a 21/12
A necessidade de conforto afetivo e de momentos agradáveis no lar cresce com a Lua Cheia no setor doméstico, exigindo equilíbrio com as tarefas do dia a dia. Envolva seu círculo de confiança em rotinas organizadas para equilibrar obrigações e afetos.
22/12 a 20/01
A Lua Cheia no setor de comunicação incentiva expressão emocional, mas cuidado com temas delicados diante da tensão com Sol e Mercúrio. Prefira conversas construtivas que aproximem pessoas, e busque diálogos para criar acordos sólidos e duradouros.
21/01 a 18/02
A Lua Cheia no campo financeiro incentiva a busca por satisfação imediata, elevando o desejo de consumo e exigindo cuidado para não desorganizar seu orçamento. Use seu talento para soluções concretas que melhorem o dia a dia.
19/02 a 20/03
A vontade de autoafirmação e o desejo de satisfação imediata cresce com a Lua Cheia em seu signo, podendo causar atritos com pessoas próximas se não houver flexibilidade. Valorize os momentos compartilhados.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência deste anjo é inteligente, equilibrado e maduro. Consegue equilibrar instintos individuais aceitando, sem necessariamente seguir, conselhos e demonstrações de carinho de todos. Tem forte iniciativa e perseverança, sua vida clara e plena de alegria, sustenta uma aparência nobre e refinada. Terá proteção contra qualquer tipo de força negativa e seu poder de ação é invencível.
O SANTO
A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana, localizada em Jerusalém, construída no século IV. Em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio I. A igreja católica não costuma celebrar o dia de nascimento dos santos, mas de sua morte. Há, contudo, três celebrações de nascimento: de Jesus Cristo (Natal); de São João Batista; e o da própria Virgem Santíssima. Nos Evangelhos não encontramos citações sobre esta festa, tampouco os nomes dos pais de Maria. Só há referências a Virgem Maria quando se trata de ressaltar algum fato que diga respeito ao Salvador.