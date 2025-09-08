Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 8 de setembro (08/09)

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza nesta segunda-feira, 8, a live de lançamento da terceira turma do curso técnico "Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação". O momento é conduzido pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), Jôsy Cavalcante. A transmissão aborda temas como ferramentas digitais para gestão escolar e o papel do secretário como peça-chave no desenvolvimento das escolas.
Memória e Resistência
Segue em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "José Guedes: Memória e Resistência". A mostra reúne instalações, objetos e pinturas do artista cearense, referência nas artes visuais do Estado e com mais de 50 anos de carreira e trajetória marcada como gestor em equipamentos culturais. A curadoria é de Roberto Galvão.
patrimônio
Parte da programação da II Jornada de Patrimônio Cultural e Natural de Quixeramobim, o curso de formação "Antônio Conselheiro: História, Memória e Resistência" está com inscrições abertas. O curso é voltado a professores da rede pública e privada, estudantes de graduação em História e áreas afins e demais interessados. O projeto proporciona imersão crítica na história, memória e resistência popular.