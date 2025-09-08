Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 8 de setembro (08/09)

Foto: Freepik As inscrições para o curso técnico em Secretaria Escolar podem ser feitas no site da FDR

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza nesta segunda-feira, 8, a live de lançamento da terceira turma do curso técnico "Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação". O momento é conduzido pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), Jôsy Cavalcante. A transmissão aborda temas como ferramentas digitais para gestão escolar e o papel do secretário como peça-chave no desenvolvimento das escolas.

Quando: segunda-feira, 8, às 19h30min

segunda-feira, 8, às 19h30min Onde: Fundação Demócrito Rocha no YouTube e no Instagram

Fundação Demócrito Rocha no YouTube e no Instagram Inscrições: conteudo.fdr.org.br/live-lancamento-secretaria-escolar





Memória e Resistência

Segue em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "José Guedes: Memória e Resistência". A mostra reúne instalações, objetos e pinturas do artista cearense, referência nas artes visuais do Estado e com mais de 50 anos de carreira e trajetória marcada como gestor em equipamentos culturais. A curadoria é de Roberto Galvão.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17 horas; até 26 de setembro

segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17 horas; até 26 de setembro Onde: Av. da Universidade, 2854 - Benfica

Av. da Universidade, 2854 - Benfica Gratuito





patrimônio

Parte da programação da II Jornada de Patrimônio Cultural e Natural de Quixeramobim, o curso de formação "Antônio Conselheiro: História, Memória e Resistência" está com inscrições abertas. O curso é voltado a professores da rede pública e privada, estudantes de graduação em História e áreas afins e demais interessados. O projeto proporciona imersão crítica na história, memória e resistência popular.

Inscrições: até 29 de setembro

até 29 de setembro Onde: linktr.ee/casadeantonioconselheiro



