Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 9 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 A sobrecarga emocional sugerida pela tensão entre Lua, Marte e Júpiter cria uma barreira nos vínculos e no ritmo das rotinas. É melhor lidar com a vida de forma leve e reencontrar sentido na convivência, aprendendo a valorizar a parceria e os talentos distintos.

Touro 21/04 a 20/05 Lua, Marte e Júpiter tensionados indicam desgastes emocionais que podem afetar não apenas sua eficiência no dia a dia, como também seu bem-estar físico. Encare os fatos com otimismo e busque o amparo no círculo familiar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 As instabilidades emocionais podem gerar disputas de espaço e colocar em risco a harmonia dos laços, como mostra a tensão entre Lua, Marte e Júpiter. É válido analisar os fatos com calma e demonstrar disposição para fazer concessões em prol da coletividade.

Câncer 21/06 a 22/07 O excesso de compromissos pode comprometer sua estabilidade emocional e tirar o foco do que é de fato importante. Abra-se para alianças construtivas e exercite a criatividade como recurso para restaurar o equilíbrio.

Leão 23/07 a 22/08 A tensão entre Lua, Marte e Júpiter estimula a impulsividade no campo mental, gerando reações exageradas diante de frustrações. É válido conter seus instintos e dar foco ao lado positivo das situações e estimular a criatividade.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua, Marte e Júpiter em tensão indicam uma fase delicada para lidar com questões materiais, sobretudo ligadas às finanças, já que a objetividade tende a ser prejudicada pela pressa. Valorize as práticas associadas à economia sustentável, com atenção especial ao exercício criativo.

Libra 23/09 a 22/10 O cenário se mostra delicado para os vínculos de trabalho, que ficam sujeitos a disputas frente à tensão entre Lua, Marte e Júpiter, afetando tanto o convívio quanto o rendimento. Adote uma postura cordial e receptiva, lidando com os desafios de maneira conciliadora e gentil.

Escorpião 23/10 a 21/11 Uma queda na sua energia tende a ser sentida neste período, marcado pela tensão entre Lua, Marte e Júpiter, pedindo uma postura moderada ao assumir compromissos, conciliando-os com o descanso. Valorize cuidados pessoais e permita-se vivências leves, que resgatem prazer e serenidade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Conflitos em seu círculo social ganham força sob a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, exigindo postura diplomática para evitar conflitos capazes de fragilizar o convívio. Exercitar o lado solidário e gentil ajuda a recuperar a harmonia nos vínculos e abrir novos caminhos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O equilíbrio entre as demandas de casa e do trabalho se mostra fundamental para conter o estresse do período, sob a tensão entre Lua, Marte e Júpiter. Defina prioridades em conjunto com as pessoas à sua volta e adote uma postura descontraída, que possa acalmar os ânimos do dia.

Aquário 21/01 a 18/02 O campo das comunicações se revela instável com a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, pedindo uma conduta mais maleável, diplomática e aberta a acordos. Evite se deixar envolver por possíveis hostilidades externas, demonstrando atenção ao bem-estar coletivo e disposição para ouvir.