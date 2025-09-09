Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 9 de setembro

21/03 a 20/04
A sobrecarga emocional sugerida pela tensão entre Lua, Marte e Júpiter cria uma barreira nos vínculos e no ritmo das rotinas. É melhor lidar com a vida de forma leve e reencontrar sentido na convivência, aprendendo a valorizar a parceria e os talentos distintos.
21/04 a 20/05
Lua, Marte e Júpiter tensionados indicam desgastes emocionais que podem afetar não apenas sua eficiência no dia a dia, como também seu bem-estar físico. Encare os fatos com otimismo e busque o amparo no círculo familiar.
21/05 a 20/06
As instabilidades emocionais podem gerar disputas de espaço e colocar em risco a harmonia dos laços, como mostra a tensão entre Lua, Marte e Júpiter. É válido analisar os fatos com calma e demonstrar disposição para fazer concessões em prol da coletividade.
21/06 a 22/07
O excesso de compromissos pode comprometer sua estabilidade emocional e tirar o foco do que é de fato importante. Abra-se para alianças construtivas e exercite a criatividade como recurso para restaurar o equilíbrio.
23/07 a 22/08
A tensão entre Lua, Marte e Júpiter estimula a impulsividade no campo mental, gerando reações exageradas diante de frustrações. É válido conter seus instintos e dar foco ao lado positivo das situações e estimular a criatividade.
23/08 a 22/09
Lua, Marte e Júpiter em tensão indicam uma fase delicada para lidar com questões materiais, sobretudo ligadas às finanças, já que a objetividade tende a ser prejudicada pela pressa. Valorize as práticas associadas à economia sustentável, com atenção especial ao exercício criativo.
23/09 a 22/10
O cenário se mostra delicado para os vínculos de trabalho, que ficam sujeitos a disputas frente à tensão entre Lua, Marte e Júpiter, afetando tanto o convívio quanto o rendimento. Adote uma postura cordial e receptiva, lidando com os desafios de maneira conciliadora e gentil.
23/10 a 21/11
Uma queda na sua energia tende a ser sentida neste período, marcado pela tensão entre Lua, Marte e Júpiter, pedindo uma postura moderada ao assumir compromissos, conciliando-os com o descanso. Valorize cuidados pessoais e permita-se vivências leves, que resgatem prazer e serenidade.
22/11 a 21/12
Conflitos em seu círculo social ganham força sob a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, exigindo postura diplomática para evitar conflitos capazes de fragilizar o convívio. Exercitar o lado solidário e gentil ajuda a recuperar a harmonia nos vínculos e abrir novos caminhos.
22/12 a 20/01
O equilíbrio entre as demandas de casa e do trabalho se mostra fundamental para conter o estresse do período, sob a tensão entre Lua, Marte e Júpiter. Defina prioridades em conjunto com as pessoas à sua volta e adote uma postura descontraída, que possa acalmar os ânimos do dia.
21/01 a 18/02
O campo das comunicações se revela instável com a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, pedindo uma conduta mais maleável, diplomática e aberta a acordos. Evite se deixar envolver por possíveis hostilidades externas, demonstrando atenção ao bem-estar coletivo e disposição para ouvir.
19/02 a 20/03
Seus instintos estão intensos e podem elevar a impulsividade na gestão do dia a dia material, com a tensão entre a tensão Lua, Marte e Júpiter. É necessário conter os gastos e manter o equilíbrio entre rotina doméstica e compromissos, zelando pelo seu bem-estar.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem bom senso, age com prudência e sabedoria. Resiste a tudo com dignidade e tudo em sua vida funciona de modo perfeito. Autêntico, verdadeiro, consegue sempre sair-se bem nas situações mais caóticas, devido às ideias luminosas que surgem repentinamente. Sua força espiritual está intimamente ligada aos anjos curadores e, mesmo sem saber, ajuda a melhorar o sofrimento humano.
O SANTO
Nasceu em Verdú, Catalunha, em 25 de junho de 1581. Fez o noviciado em Tarragona e iniciou os teológicos em Barcelona. Antes de terminar os estudos, foi em missão para a Colômbia. Desembarcou em Cartagena, em 1610, e foi ordenado sacerdote, em 1616. Por 44 anos, trabalhou entre escravos afro-americanos. Toda vez que chegavam novos escravos, ele levava comida, ajuda e conforto. Aprendeu a língua dos angolanos e serviu-se de outros 18 intérpretes para instruir os escravos. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400 mil negros. Foi acusado de descuidar e profanar os Sacramentos, administrando-os a criaturas que "mal entendiam". Em 1650, adoeceu da peste e passou os últimos quatro anos na enfermaria do convento. Morreu em 8 de setembro de 1654, na Colômbia.