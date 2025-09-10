A empatia e a comunidade na Twitch

Foto: Arquivo pessoal Ferrinho

Conhecido como Ferrinho, Lucas Aquino trocou a carreira no Direito pelo universo gamer em 2020. Começou improvisando lives com a câmera do celular como webcam, mas encontrou no apoio da comunidade o combustível para continuar — até mesmo quando uma campanha arrecadou recursos para comprar uma nova placa de vídeo após um acidente em live.

Hoje, transmite jogos como CS2, Valorant e Dota 2, mas também aposta em conversas, reacts e até lives musicais com o público. A ideia é que seu trabalho seja um exemplo de como os games podem criar laços de apoio reais.

Instagram e Twitch: @ferrinhooooo