Animes, games e comunidade

O cearense Alyson Ramy, ou Ramyzando, cresceu entre consoles antigos e animes, paixões que hoje alimentam seu trabalho como criador de conteúdo. Em plena pandemia, começou a transmitir gameplays e logo percebeu o poder de
formar uma comunidade.
Presente em diferentes plataformas, ele traz dicas, notícias, análises e vídeos com bom humor. Atualmente, produz vídeos sobre games, cultura otaku, notícias e humor, sempre buscando debates saudáveis e proximidade com o público.
Instagram, Tiktok e YouTube: @Ramyzando
Twitch: Ramyzando