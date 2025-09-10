Confira a agenda cultural desta quarta, 10 de setembro (10/9)

Foto: Micaela Menezes/divulgação EducaReggae realiza sessão no Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) continua com as ações do EducaReggae, projeto que ensina reggae com aulas para iniciantes, ministradas pela professora Jhessy. Os alunos podem entender os contextos históricos do ritmo enquanto exploram os movimentos em vivência. A iniciativa tem encontros todas as quartas-feiras.

Quando: quarta-feira, 10, às 19 horas

quarta-feira, 10, às 19 horas Onde: Arena Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20; ingressos no Sympla





Cena Ocupa

As incrições para a quarta edição do Cena Ocupa foram prorrogadas até quarta-feira, 10. A convocatória de ocupação dos espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) seleciona propostas de apresentações e ações artísticas nas categorias de Música, Dança, Circo, Teatro, Artes Visuais, Performance e Infância. As inscrições são realizadas no Mapa Cultural. As atividades devem ser realizadas entre novembro de 2025 e junho de 2026.

Inscrições e mais informações: mapacultural.secult.ce.gov.br





Carlos Câmara

O Teatro Carlos Câmara (TCC) realiza três escutas públicas no mês de setembro. A primeira acontece nesta quarta-feira, 10, com ações da cidadania e comunidades. A proposta é que estes momentos proporcionem diálogo para a nova fase do equipamento, que tem reabertura prevista para o último trimestre de 2025.

Quando: quarta-feira, 10, às 18 horas

quarta-feira, 10, às 18 horas Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Senador Pompeu, 464 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (rua Senador Pompeu, 464 - Centro) Gratuito





Reencontro musical

A música do Ceará terá um reencontro nesta quarta-feira, 10, no Alpendre. O local vai receber a cantora Fhátima Santos e o multi-instrumentista Carlinhos Patriolino, em colaboração após 13 anos. Alagoana radicada no Ceará, Fhátima foi uma das intérpretes mais aplaudidas no Estado durante a década de 1990. Já Patriolino tem repertório formado por choro, samba e bossa nova. Ele já tocou com grandes nomes da MPB e é responsável por álbuns como "Rabisco" e "Sambopeando"

Quando: quarta-feira, 10, às 20 horas

quarta-feira, 10, às 20 horas Onde: Alpendre (rua Torres Câmara, 181 - Aldeota)

Alpendre (rua Torres Câmara, 181 - Aldeota) Quanto: couvert por R$ 15

couvert por R$ 15 Mais informações: (85) 99973-3054





O Convento

O filme "O Convento" chega ao catálogo do Telecine nesta quarta-feira, 10. O longa-metragem de terror, dirigido por Christopher Smith em 2022, acompanha uma viagem de Grace, vivida pela atriz Jena Malone. Ela vai ao sul da França após a morte suspeita do irmão para visitar umu convento. A jovem, porém, se encontra rodeada por forças malignas que ameaçam sua vida. O elenco também conta com Janet Suzman, Valerie Sarruf e Will Keen. No fim da narrativa, além de um assassinato, a jovem protagonista descobre uma verdade perturbadora sobre seu próprio passado. A produção integra a lista "Filmes que dão medo", no Globoplay.

Onde assistir: Telecine



