Cosplay, humor e acolhimento

Natural de Paracuru, Jamisson Taffarel é mais conhecido como Jhunkbrazil no universo geek e gamer. Cosplayer, streamer e criador de conteúdo, ele é acompanhado por mais de 1 milhão de seguidores em suas redes. Sua mistura de humor, cultura geek e games já conquistou públicos dentro e fora do Brasil.

Além de divertir e proporcionar alegria ao seu público, ele carrega uma mensagem importante: os games também são refúgio em momentos difíceis, tornando-se espaço de descontração e acolhimento. Hoje, Jhunkbrazil inspira e cria memórias leves com quem o acompanha, mostrando um lado mais leve e criativo da vida de um gamer.

Instagram e TikTok: @jhunkbrazil

YouTube: @jhunkbrazilgames

Twitch: jhunkbrazil