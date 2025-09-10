Das lives caseiras à Twitch Partner

Foto: Arquivo pessoal Bia Gomez tem como objetivo criar um espaço online leve, acolhedor e divertido para seus seguidores

O sonho de viver dos games começou em 2019, quando Bia Gomez fazia lives com um notebook de 2GB de RAM e sem webcam, transmitindo Campo Minado e Paint. O tempo e o apoio da comunidade transformaram sua trajetória: hoje, aos 22 anos, ela é streamer parceira da Twitch, com conteúdo variado que mistura CS, jogos de história e animes. Nas redes sociais, ela acumula mais de 113 mil seguidores.

Fã de gigantes como Alanzoka e Gaules, Bia tem como objetivo criar um espaço on-line leve, acolhedor e divertido, fazendo com que quem entre em suas lives se sinta como "uma roda de amigos virtual".

Instagram e TikTok: @lbiagomez

Twitch: biagomez