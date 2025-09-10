Gameplays e novas experiências

Foto: Arquivo pessoal Alyssa Sayuri

Publicitária, modelo e apaixonada por sapateado, Alyssa Sayuri é criadora de conteúdo e streamer focada em games e cultura geek. Seu forte são vídeos gravados com gameplays, análises de lançamentos, reações e coberturas de eventos, mas ela também mantém a energia das lives.

Sempre próxima da comunidade e apaixonada pelos projetos da Nintendo, Alyssa conquista o público ao apostar em novas experiências, unindo games, animes e muito bom humor.

Instagram, TikTok e YouTube: @hieeealyssa

Twitch: hieeealyssa