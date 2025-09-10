horóscopo personare

ÁRIES

Lua, Marte e Júpiter seguem em atrito, pedindo equilíbrio na rotina e nos vínculos do dia a dia. A sintonia entre Lua e Vênus ajuda a valorizar a convivência, servindo de apoio diante de tensões. Controle os gastos e evite agir por impulso no setor financeiro.

TOURO

O foco segue em reduzir tensões e cultivar bem-estar, já que Lua, Marte e Júpiter continuam em atrito, suavizados pelo encontro entre Lua e Vênus. Busque usar seu senso prático e visão analítica para conduzir tarefas e enfrentar desafios profissionais de forma mais organizada.

GÊMEOS

O convívio coletivo tende a gerar impasses devido ao atrito Lua, Marte e Júpiter, elevando riscos de mal-entendidos. Contudo, a parceria da Lua com Vênus favorece gestos solidários e aproximações. Prefira refletir e planejar estratégias antes de agir diante das dificuldades.

CÂNCER

É importante aliviar pressões no trabalho e priorizar alianças, considerando o atrito entre Lua, Marte e Júpiter. A tensão Lua e Plutão pede cautela ao misturar vida íntima com temas profissionais, a fim de preservar sua energia.

LEÃO

Os impulsos seguem mais fortes que o raciocínio, já que Lua, Marte e Júpiter ainda se chocam. Porém, a sintonia Lua e Vênus favorece o uso criativo da mente para lidar com as demandas. Evite mudanças apressadas, prefira planejar tudo com calma e clareza.

VIRGEM

O campo financeiro exige moderação diante do atrito entre Lua, Marte e Júpiter. Controle gastos e use a criatividade para explorar saídas práticas. Situações inesperadas podem surgir ao longo do dia, pedindo análises atentas, pois Lua e Plutão entram em conflito.

LIBRA

As relações cotidianas atravessam tensões sob o atrito entre Lua, Marte, Júpiter, mas a sintonia afetiva suaviza os impasses em certos momentos. Tente avaliar de modo sereno cada situação, pois a tensão Lua e Plutão pede clareza e cautela antes de tomar qualquer decisão.

ESCORPIÃO

Lua, Marte e Júpiter em atrito pedem foco e disciplina com as tarefas, para não gerar desgastes físicos ou emocionais. Cultivar solidariedade ajuda na convivência. Imprevistos podem abalar o equilíbrio no decorrer do dia, devido ao embate entre Lua e Plutão.

SAGITÁRIO

Questões coletivas continuam trazendo desafios, já que Lua, Marte e Júpiter seguem em atrito. Seu carisma, porém, ajuda a suavizar tensões no convívio. Algumas ideias ou projetos podem ser questionados por pessoas próximas, pedindo ajustes e novas abordagens.

CAPRICÓRNIO

A rotina pode seguir exaustiva, pois Lua, Marte e Júpiter estão em conflito, pedindo foco no que é prioridade. O diálogo ajuda a manter bom convívio. Evite riscos com dinheiro, pois a tensão entre Lua e Plutão alerta para gastos que tragam prejuízos maiores.

AQUÁRIO

Respostas impulsivas podem comprometer a harmonia e a convivência essenciais para o dia a dia, devido à tensão entre Lua, Marte e Júpiter, ainda que a compreensão e apoio sejam grandes facilitadores. Situações intricadas podem surgir, exigindo discernimento.

PEIXES

As questões práticas cotidianas exigem cuidado e planejamento, com a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, além de criatividade para maximizar meios e sanar carências monetárias. Mostre equilíbrio emocional e visão tática ante obstáculos.

o anjo Reyel

Quem nasce sob esta influência se distingue pelas qualidades, zelo em propagar verdade e destruir os escritos falsos e caluniadores. Ama a verdade, paz, justiça, tradição, liberdade e silêncio. Segue as regras divinas conforme a consciência e dirige associações de caridade ou místicas, com o lema de não corrupção. Sua existência na Terra está passando por um nível elevado, retoma o caminho certo, do qual nunca deveria ter se afastado.

O SANTO São Nicolau de Tolentino

Nasceu nas Marcas, em 1245, na diocese de Fermo. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal. Aos 14 anos, foi viver na comunidade dos agostinianos de Castelo de Santo Ângelo. Em 1274, foi ordenado sacerdote. Com seu exemplo, levava fiéis a praticar a penitência, visitar os doentes e encarcerados. Comia tão pouco, que ficou doente. O seu prior quis dar-lhe um pouco de carne, mas em vão. Chamou-se o prior geral. Nicolau consentiu e engoliu um pedacinho: "Já obedeci, não me aborreçam mais com gulodices". Tanta austeridade trouxe-lhe dores articulares do estômago, na cabeça e perturbações na vista. Em 1275, devido à saúde debilitada, foi para o Convento de Tolentino, onde se fixou definitivamente. Morreu no dia 10 de setembro de 1305.