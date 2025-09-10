Uma referência no Valorant

Foto: Arquivo pessoal Renata Vermelha

De Canindé para o mundo, Renata Brito, a Vermelha, é uma das vozes mais reconhecíveis do cenário de Valorant no Brasil. Criadora de conteúdo, apresentadora e parceira da Riot Games, já entrevistou nomes como Sacy, Aspas e TenZ.

Com carisma, humor e forte representatividade nordestina, Vermelha se destaca em eventos oficiais e segue abrindo portas para outras mulheres da cena desde 2024, quando começou a focar no meio. "Faço questão de falar sempre de onde eu vim. Joguei meus primeiros games em Canindé e tenho muito orgulho disso", diz.

Instagram, TikTok e Twitter: @Itsvermelha