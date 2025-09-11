10 espetáculos de teatro para assistir em Fortaleza no fim de semana

Foto: Flávia Almeida/Divulgação Espetáculo "Desterro" (CE) integra programação da Mostra de Artes Cênicas 2025

Fortaleza é uma cidade que vive as artes cênicas. De quinta-feira, 11, até domingo, 14, diversos equipamentos culturais recebem montagens. Parte da intensa programação é realizada através do XVI Festival de Teatro de Fortaleza, evento capitaneado pelo poder público municipal.

O Vida&Arte preparou um roteiro das peças que serão apresentadas em Fortaleza para que você, leitor, possa escolher qual montagem vai assistir. Dos dez espetáculos apontados pela curadoria da reportagem, seis têm entrada gratuita.





Quinta-feira, 11

Medalha de Ouro

O que: inspirada em memórias de dez atrizes cearenses vivas, a peça que revela os desafios e encantos de sobreviver como mulher artista. Combinando ficção e documentário, a montagem investiga a resistência feminina no teatro.

inspirada em memórias de dez atrizes cearenses vivas, a peça que revela os desafios e encantos de sobreviver como mulher artista. Combinando ficção e documentário, a montagem investiga a resistência feminina no teatro. Horário: 19 horas

19 horas Onde: Teatro Cuca Mondubim (Rua Prof. Glauco Lobo, s/n - Novo Mondubim)

Teatro Cuca Mondubim (Rua Prof. Glauco Lobo, s/n - Novo Mondubim) Gratuito

Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza

A Força da Água

O que : com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, a peça do Pavilhão da Magnólia expõe de forma documental mesclada com humor a "indústria da seca", revelando fatos históricos apagados e a luta pelo direito à água.

: com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, a peça do Pavilhão da Magnólia expõe de forma documental mesclada com humor a "indústria da seca", revelando fatos históricos apagados e a luta pelo direito à água. Horário: 19 horas

19 horas Onde: Teatro Cuca Jangurussu (Avenida Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

Teatro Cuca Jangurussu (Avenida Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu) Gratuito

Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza

Egoísta

O que: no solo, a atriz Ana Marlene (foto) interpreta a história real de Josefa Feitosa, mulher negra cearense que, após se aposentar, decidiu romper padrões e viver viajando pelo mundo. A peça aborda maternidade, etarismo e liberdade feminina.

no solo, a atriz Ana Marlene (foto) interpreta a história real de Josefa Feitosa, mulher negra cearense que, após se aposentar, decidiu romper padrões e viver viajando pelo mundo. A peça aborda maternidade, etarismo e liberdade feminina. Quando: 19 horas

19 horas Onde: Teatro Cuca Pici (Rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)

Teatro Cuca Pici (Rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici) Gratuito

Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza





Sexta-feira, 12

Desterro

O que: o grupo Nóis de Teatro apresenta uma obra-poema que reflete sobre a perda violenta de territórios e a crise migratória mundial. Com linguagem simbólica, transforma o exílio em oferenda e busca por novas formas de existir.

o grupo Nóis de Teatro apresenta uma obra-poema que reflete sobre a perda violenta de territórios e a crise migratória mundial. Com linguagem simbólica, transforma o exílio em oferenda e busca por novas formas de existir. Horário: 20 horas

20 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais informações: no Instagram @ccbnb_fortaleza

Conversa de Lavadeiras

O que: em "Conversa de Lavadeiras", três mulheres do sertão se reúnem para lavar roupas e, entre fofocas e rivalidades, revelam segredos e disputas. A comédia popular traz humor ácido e reflexões sobre partilha e convivência.

em "Conversa de Lavadeiras", três mulheres do sertão se reúnem para lavar roupas e, entre fofocas e rivalidades, revelam segredos e disputas. A comédia popular traz humor ácido e reflexões sobre partilha e convivência. Horário: 19 horas

19 horas Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) Gratuito

Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza

A Lua vem da Ásia

O que : baseado na obra de Campos de Carvalho, "A Lua vem da Ásia" acompanha, em formato de diário, a jornada de um personagem que acredita viver em um hotel de luxo. Entre metáforas e delírios, a peça questiona a lógica do mundo e a própria condição humana.

: baseado na obra de Campos de Carvalho, "A Lua vem da Ásia" acompanha, em formato de diário, a jornada de um personagem que acredita viver em um hotel de luxo. Entre metáforas e delírios, a peça questiona a lógica do mundo e a própria condição humana. Horário: 20 horas

20 horas Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) Gratuito

Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza





Sábado, 13

Cassacos

O que: o Grupo CriAr de Teatro (foto) resgata a história dos operários das obras contra a seca no Nordeste entre os séculos XIX e XX, que resistiram sem deixar seu território. O espetáculo atualiza essa memória ao relacioná-la à invenção dos sertões e ao fazer artístico nas pequenas cidades do Brasil.

o Grupo CriAr de Teatro (foto) resgata a história dos operários das obras contra a seca no Nordeste entre os séculos XIX e XX, que resistiram sem deixar seu território. O espetáculo atualiza essa memória ao relacioná-la à invenção dos sertões e ao fazer artístico nas pequenas cidades do Brasil. Horário: 20 horas

20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Teatro Dragão do Mar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) Mais informações: no Instagram @dragaodomar

Inxi Maria!

O que: a comédia satiriza poder, classe e hipocrisia social, acompanhando herdeiros e empregados em um casarão cheio de reviravoltas. Entre humor popular e crítica social, o espetáculo mostra a inversão de poder e provoca risos e reflexão.

a comédia satiriza poder, classe e hipocrisia social, acompanhando herdeiros e empregados em um casarão cheio de reviravoltas. Entre humor popular e crítica social, o espetáculo mostra a inversão de poder e provoca risos e reflexão. Horário: 18h30min

18h30min Onde: Teatro Morro do Ouro (Rua 24 de Maio, 600 - Centro)

Teatro Morro do Ouro (Rua 24 de Maio, 600 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar



Domingo, 14

Menospausa

O que : a comédia mistura ficção e autobiografia para falar da menopausa e do envelhecimento feminino com humor, coragem e sensibilidade. Protagonizado por Ana Cristina Viana e Solange Teixeira, o espetáculo rompe estigmas e celebra autonomia, vitalidade e desejo na maturidade.

: a comédia mistura ficção e autobiografia para falar da menopausa e do envelhecimento feminino com humor, coragem e sensibilidade. Protagonizado por Ana Cristina Viana e Solange Teixeira, o espetáculo rompe estigmas e celebra autonomia, vitalidade e desejo na maturidade. Horário: 18 horas

18 horas Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar

Prima Facie

O que : primeiro solo teatral de Débora Falabella (foto). A peça narra a trajetória de Tessa, advogada de origem humilde que defende acusados de violência sexual até enfrentar uma crise que a faz repensar valores e o sistema judicial.

: primeiro solo teatral de Débora Falabella (foto). A peça narra a trajetória de Tessa, advogada de origem humilde que defende acusados de violência sexual até enfrentar uma crise que a faz repensar valores e o sistema judicial. Horário: 18 horas

18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 35

a partir de R$ 35 Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz



