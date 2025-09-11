10 espetáculos de teatro para assistir em Fortaleza no fim de semana

Fortaleza é uma cidade que vive as artes cênicas. De quinta-feira, 11, até domingo, 14, diversos equipamentos culturais recebem montagens. Parte da intensa programação é realizada através do XVI Festival de Teatro de Fortaleza, evento capitaneado pelo poder público municipal.
O Vida&Arte preparou um roteiro das peças que serão apresentadas em Fortaleza para que você, leitor, possa escolher qual montagem vai assistir. Dos dez espetáculos apontados pela curadoria da reportagem, seis têm entrada gratuita.
Quinta-feira, 11
Medalha de Ouro
O que: inspirada em memórias de dez atrizes cearenses vivas, a peça que revela os desafios e encantos de sobreviver como mulher artista. Combinando ficção e documentário, a montagem investiga a resistência feminina no teatro.
Horário: 19 horas
Onde: Teatro Cuca Mondubim (Rua Prof. Glauco Lobo, s/n - Novo Mondubim)
Gratuito
Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza
A Força da Água
O que: com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, a peça do Pavilhão da Magnólia expõe de forma documental mesclada com humor a "indústria da seca", revelando fatos históricos apagados e a luta pelo direito à água.
Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza
Egoísta
Oque: no solo, a atriz Ana Marlene (foto) interpreta a história real de Josefa Feitosa, mulher negra cearense que, após se aposentar, decidiu romper padrões e viver viajando pelo mundo. A peça aborda maternidade, etarismo e liberdade feminina.
Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza
Sexta-feira, 12
Desterro
Oque: o grupo Nóis de Teatro apresenta uma obra-poema que reflete sobre a perda violenta de territórios e a crise migratória mundial. Com linguagem simbólica, transforma o exílio em oferenda e busca por novas formas de existir.
Horário: 20 horas
Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Gratuito
Mais informações: no Instagram @ccbnb_fortaleza
Conversa de Lavadeiras
Oque: em "Conversa de Lavadeiras", três mulheres do sertão se reúnem para lavar roupas e, entre fofocas e rivalidades, revelam segredos e disputas. A comédia popular traz humor ácido e reflexões sobre partilha e convivência.
Horário: 19 horas
Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)
Gratuito
Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza
A Lua vem da Ásia
O que: baseado na obra de Campos de Carvalho, "A Lua vem da Ásia" acompanha, em formato de diário, a jornada de um personagem que acredita viver em um hotel de luxo. Entre metáforas e delírios, a peça questiona a lógica do mundo e a própria condição humana.
Horário: 20 horas
Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)
Gratuito
Mais informações: no Instagram @festivaldeteatrofortaleza
Sábado, 13
Cassacos
Oque: o Grupo CriAr de Teatro (foto) resgata a história dos operários das obras contra a seca no Nordeste entre os séculos XIX e XX, que resistiram sem deixar seu território. O espetáculo atualiza essa memória ao relacioná-la à invenção dos sertões e ao fazer artístico nas pequenas cidades do Brasil.
Horário: 20 horas
Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)
Mais informações: no Instagram @dragaodomar
Inxi Maria!
Oque: a comédia satiriza poder, classe e hipocrisia social, acompanhando herdeiros e empregados em um casarão cheio de reviravoltas. Entre humor popular e crítica social, o espetáculo mostra a inversão de poder e provoca risos e reflexão.
Horário: 18h30min
Onde: Teatro Morro do Ouro (Rua 24 de Maio, 600 - Centro)
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)
Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar
Domingo, 14
Menospausa
O que: a comédia mistura ficção e autobiografia para falar da menopausa e do envelhecimento feminino com humor, coragem e sensibilidade. Protagonizado por Ana Cristina Viana e Solange Teixeira, o espetáculo rompe estigmas e celebra autonomia, vitalidade e desejo na maturidade.
Horário: 18 horas
Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)
Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar
Prima Facie
O que: primeiro solo teatral de Débora Falabella (foto). A peça narra a trajetória de Tessa, advogada de origem humilde que defende acusados de violência sexual até enfrentar uma crise que a faz repensar valores e o sistema judicial.
Horário: 18 horas
Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)