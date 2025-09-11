FDR lança livro infantojuvenil sobre Frei Tito neste domingo, 14

Foto: FDR/Divulgação A obra infantojuvenil "As Travessuras de Nide e Tito" é lançamento da FDR

A Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o selo editorial Ribeira do Cocó, lança neste domingo, 14, o livro infantojuvenil "As Travessuras de Nide e Tito". Em alusão aos 80 anos de nascimento de Frei Tito (1945-1974), a obra reconta a história do frade dominicano cearense que se tornou um dos símbolos da resistência à ditadura militar no Brasil.

Escrito conjuntamente por Nildes Alencar Lima, Jeannette Filomeno Pouchain Ramos e Maria Larissa Nascimento Marques, o livro conta com ilustrações de Samyra de Morais Fernandes.

Segundo as autoras, a ideia do projeto se inspira na frase "Quando secar o rio da minha infância, secará toda dor", da poesia escrita durante o exílio de Frei Tito na França, entre os anos de 1971 e 1974.

Refletindo sobre o ato de brincar, a obra valoriza a infância a partir das memórias partilhadas entre Tito e a irmã Nildes, criados às margens do riacho Pajeú, que atravessa a cidade de Fortaleza.

Conhecida por muitos como "a irmã de Frei Tito", Nildes Alencar carrega também a figura de uma ativista político-cultural, ex-secretária de Educação do Ceará, com atuação marcada pela defesa da democracia e participação feminina nos espaços públicos.

Direcionada ao público infantojuvenil, ao recontar a infância da dupla, mesmo que de forma implícita, a obra destaca o legado da educação transformadora e da luta pela liberdade deixados pela família.

Frei Tito de Alencar Lima nasceu em 14 de setembro de 1945. Estudou no Liceu do Ceará e atuou como congregado mariano na Comunidade do Dendê. Engajado com o movimento estudantil desde cedo, Tito ingressou na Ordem dos Dominicanos aos 20 anos, onde conciliou a vida religiosa com o engajamento político.

Em 1969, foi preso durante um congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes (UNE). O frade foi banido do Brasil nos anos 1970, pelo governo de Emílio Garrastazu Médici. Depois de passar por países como Chile, Itália e Roma, seu exílio teve fim na França, onde se suicidou em 1974, após lidar com os traumas causados pela violência sofrida no regime.

Lançamento do livro "As Travessuras de Nide e Tito"

Quando: domingo, 14, às 10h30min

domingo, 14, às 10h30min Onde: Café do Passeio Público - Praça dos Mártires (Rua Dr. João Moreira, 198 - Centro)

Café do Passeio Público - Praça dos Mártires (Rua Dr. João Moreira, 198 - Centro) Quanto: R$35

R$35 Mais informações: @fundacaodemocritorocha



