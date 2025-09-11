Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 11 de setembro

21/03 a 20/04
O raciocínio claro e prático favorece a organização dos aspectos materiais do cotidiano, rendendo resultados concretos. Já no campo social, convém ter cautela com excessos ligados ao consumo, pois Vênus segue tensionada no setor dos prazeres.
21/04 a 20/05
O emocional pode oscilar diante de pressões familiares, afetando tanto a convivência quanto a autoconfiança frente às situações adversas. Mantenha a racionalidade e disposição para acordos, já que Lua em harmonia com Sol e Mercúrio facilita trocas sociais.
21/05 a 20/06
O recolhimento tende a fortalecer mente e espírito, ajudando você a se organizar e lidar com questões de forma objetiva. Nas interações, procure demonstrar equilíbrio emocional, pois Lua em tensão com Vênus na área da comunicação pede cautela.
21/06 a 22/07
Lua em harmonia com Sol e Mercúrio amplia sua abertura para o diálogo e valoriza a troca de ideias no convívio coletivo. Porém, é preciso evitar que a empolgação leve a gastos desmedidos, sobretudo para proteger sua estabilidade financeira.
23/07 a 22/08
Uma visão objetiva sobre processos de trabalho ajuda a elevar o nível das suas iniciativas, além de favorecer o planejamento diário. Ainda assim, não descuide do seu bem-estar emocional, já que Lua tensionada com Vênus em seu signo exige equilíbrio.
23/08 a 22/09
A tensão entre Lua e Vênus pode pesar no campo espiritual e de crise, trazendo instabilidade emocional. Tente amadurecer e extrair aprendizados das experiências, pois Sol e Mercúrio em seu signo favorecem crescimento e fortalecem sua capacidade gestora.
23/09 a 22/10
Lua em harmonia com Sol e Mercúrio no setor de crise lhe ajuda a enxergar com clareza os desafios e a buscar ajustes estruturais em sua vida. Preserve discrição social e emocional, mantendo reserva quanto à intimidade para proteger seu equilíbrio.
23/10 a 21/11
Os laços pessoais se fortalecem com a integração em grupos e vínculos fraternos, em um ambiente de diálogo construtivo. Já no campo profissional, será preciso agir com inteligência emocional, visto que Vênus tensionada alerta para atritos no trabalho.
22/11 a 21/12
Sua disposição física e mental fortalece o desempenho no trabalho e na gestão das rotinas cotidianas. Busque manter firmeza interior para enfrentar situações que tirem você da zona de conforto emocional e exijam maior confiança em si mesma.
22/12 a 20/01
Lua em harmonia com Sol e Mercúrio amplia seu interesse por estudos e comunicação, além de favorecer trocas em redes de contato. Contudo, seja prudente com a exposição da sua vida pessoal e evite oscilações que possam afetar sua imagem.
21/01 a 18/02
O poder de reflexão cresce no trato com o cotidiano doméstico, melhorando o ritmo de trabalho e a qualidade das rotinas. Ainda assim, lembre-se de agir com delicadeza nos contatos pessoais, pois Lua tensionada com Vênus pede mais gentileza.
19/02 a 20/03
Sua capacidade comunicativa ganha objetividade frente aos encontros da Lua com Sol e Mercúrio, contribuindo com definições importantes acerca de metas comuns. Não se deixe levar pela procrastinação ao lidar com afazeres difíceis, como alerta Vênus tensionada no setor do cotidiano.
O ANJO
Sua capacidade comunicativa ganha objetividade frente aos encontros da Lua com Sol e Mercúrio, contribuindo com definições importantes acerca de metas comuns. Não se deixe levar pela procrastinação ao lidar com afazeres difíceis, como alerta Vênus tensionada no setor do cotidiano. Domina a indiferença, a violência contra os animais, a propagação de erros e os fenômenos monstruosos.
O SANTO
Nasceu em 6 de janeiro de 1802. Recebeu educação cristã nos anos do império de Napoleão, quando muitos conspiravam contra a Igreja. Ajudava seu pai no campo e, aos 15 anos, decide ir para o seminário. Em 1820, oferece os santos votos a Deus. Aos 18 anos e começa a estudar teologia e, em 1826, foi ordenado sacerdote. Em 1831, seu irmão morre viajando para a China e ele vai tomar seu lugar. A perseguição anticatólica rebenta lá e Jean-Gabriel é forçado a refugiar-se na clandestinidade, até ser traído por um cristão que revela seu esconderijo. Ele foi capturado e levado para interrogatório, acompanhado de torturas. Nas prisões de Wuchang, permanece oito meses esperando sa sentença de morte. Em 1840, padre Jean-Gabriel Perboyre, 38 anos, foi crucificado e morto com a espada.