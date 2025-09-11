Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 11 de setembro

Áries

21/03 a 20/04

O raciocínio claro e prático favorece a organização dos aspectos materiais do cotidiano, rendendo resultados concretos. Já no campo social, convém ter cautela com excessos ligados ao consumo, pois Vênus segue tensionada no setor dos prazeres.

Touro

21/04 a 20/05

O emocional pode oscilar diante de pressões familiares, afetando tanto a convivência quanto a autoconfiança frente às situações adversas. Mantenha a racionalidade e disposição para acordos, já que Lua em harmonia com Sol e Mercúrio facilita trocas sociais.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O recolhimento tende a fortalecer mente e espírito, ajudando você a se organizar e lidar com questões de forma objetiva. Nas interações, procure demonstrar equilíbrio emocional, pois Lua em tensão com Vênus na área da comunicação pede cautela.

Câncer

21/06 a 22/07

Lua em harmonia com Sol e Mercúrio amplia sua abertura para o diálogo e valoriza a troca de ideias no convívio coletivo. Porém, é preciso evitar que a empolgação leve a gastos desmedidos, sobretudo para proteger sua estabilidade financeira.

Leão

23/07 a 22/08

Uma visão objetiva sobre processos de trabalho ajuda a elevar o nível das suas iniciativas, além de favorecer o planejamento diário. Ainda assim, não descuide do seu bem-estar emocional, já que Lua tensionada com Vênus em seu signo exige equilíbrio.

Virgem

23/08 a 22/09

A tensão entre Lua e Vênus pode pesar no campo espiritual e de crise, trazendo instabilidade emocional. Tente amadurecer e extrair aprendizados das experiências, pois Sol e Mercúrio em seu signo favorecem crescimento e fortalecem sua capacidade gestora.

Libra

23/09 a 22/10

Lua em harmonia com Sol e Mercúrio no setor de crise lhe ajuda a enxergar com clareza os desafios e a buscar ajustes estruturais em sua vida. Preserve discrição social e emocional, mantendo reserva quanto à intimidade para proteger seu equilíbrio.

Escorpião

23/10 a 21/11

Os laços pessoais se fortalecem com a integração em grupos e vínculos fraternos, em um ambiente de diálogo construtivo. Já no campo profissional, será preciso agir com inteligência emocional, visto que Vênus tensionada alerta para atritos no trabalho.

Sagitário

22/11 a 21/12

Sua disposição física e mental fortalece o desempenho no trabalho e na gestão das rotinas cotidianas. Busque manter firmeza interior para enfrentar situações que tirem você da zona de conforto emocional e exijam maior confiança em si mesma.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Lua em harmonia com Sol e Mercúrio amplia seu interesse por estudos e comunicação, além de favorecer trocas em redes de contato. Contudo, seja prudente com a exposição da sua vida pessoal e evite oscilações que possam afetar sua imagem.

Aquário

21/01 a 18/02

O poder de reflexão cresce no trato com o cotidiano doméstico, melhorando o ritmo de trabalho e a qualidade das rotinas. Ainda assim, lembre-se de agir com delicadeza nos contatos pessoais, pois Lua tensionada com Vênus pede mais gentileza.

Peixes

19/02 a 20/03

Sua capacidade comunicativa ganha objetividade frente aos encontros da Lua com Sol e Mercúrio, contribuindo com definições importantes acerca de metas comuns. Não se deixe levar pela procrastinação ao lidar com afazeres difíceis, como alerta Vênus tensionada no setor do cotidiano.

O ANJO

Omael

O SANTO

São João Gabriel Perboyre

Nasceu em 6 de janeiro de 1802. Recebeu educação cristã nos anos do império de Napoleão, quando muitos conspiravam contra a Igreja. Ajudava seu pai no campo e, aos 15 anos, decide ir para o seminário. Em 1820, oferece os santos votos a Deus. Aos 18 anos e começa a estudar teologia e, em 1826, foi ordenado sacerdote. Em 1831, seu irmão morre viajando para a China e ele vai tomar seu lugar. A perseguição anticatólica rebenta lá e Jean-Gabriel é forçado a refugiar-se na clandestinidade, até ser traído por um cristão que revela seu esconderijo. Ele foi capturado e levado para interrogatório, acompanhado de torturas. Nas prisões de Wuchang, permanece oito meses esperando sa sentença de morte. Em 1840, padre Jean-Gabriel Perboyre, 38 anos, foi crucificado e morto com a espada.

 

