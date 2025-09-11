Pinacoteca do Ceará recebe mostra internacional de performance

O uso da arte como ferramenta de transformação leva a inúmeras possibilidades que utilizam formas e dimensões para criar novas realidades. Na busca de refletir experiências particulares, espaços compartilhados convidam a sociedade a tratar questões que vão além de suas individualidades.
Desta quinta-feira, 11, até domingo, 14, a Pinacoteca do Ceará recebe a 18ª edição da Mostra Verbo de Performance Arte, evento que celebra as obras e reúne artistas de diversas localidades para partilhar suas vivências e conhecimentos que resultam em produções da linguagem da performance.
Contando com a participação de artistas de diversos estados brasileiros e de outros países, a exposição deste ano convida o público a acompanhar performances, sessões de vídeo e seminários gratuitos nos espaços do equipamento cultural cearense.
“A combinação de artistas brasileiros e estrangeiros com distintas formações e práticas cria um diálogo potente que amplia a discussão acerca de temas atuais que compõem o terreno da performance arte como veículo de revisão social”, explica Marcos Gallon, diretor artístico da Verbo e um dos curadores da mostra de 2025.
No ano em que celebra as duas décadas de fundação da Verbo, a exposição preserva seu lugar de destaque na linguagem performática ao ir além dos limites territoriais. Criada em 2005 pela Galeria Vermelho, de São Paulo, a mostra percorre o Brasil de norte a sul e, este ano, já passou pela capital paulista e por Ribeirão Preto, chegando a Fortaleza esta semana e seguirá para São Luiz, no Maranhão, na sequência para o encerramento da 18ª edição.
Conforme argumenta o grupo de curadores da Verbo, a multiplicidade de equipamentos culturais que recebem a mostra possui o objetivo de “criar colaborações com espaços ligados à arte contemporânea com diferentes características”.
“Essas parcerias nunca foram aleatórias, mas ações estratégicas que se alinham com a proposta da Verbo de difundir a arte da performance em vários dos locais ligados à experimentação, pesquisa, formação e à reflexão e um espaço de encontro. Essas parcerias também contribuem para a descentralização da arte, ampliando a atuação de um evento de relevância nacional, realizando em um equipamento cultural do nordeste”, reflete Carolina Vieira, gerente artística da Pinacoteca do Ceará.
Partilhando a curadoria – essa que se propôs a refletir a luta, o apagamento e a resistência de corpos marginalizados que enfrentam questões de violência e exclusão social –, Samantha Moreira, coordenadora da Chão SLZ, argumenta que a mostra também é um ambiente para o debate da performance artística enquanto “veículo de revisão social”.
“A performance tem esse poder de colocar a arte corpo a corpo com o público, com presença e estímulos em uma ação efêmera. O museu, que muitas vezes pode parecer distante, se torna um local de encontro e de questionamento. O público é confrontado com performances que utilizam o corpo e o espaço de formas inesperadas, transformando a visita em uma experiência de descoberta”, argumenta a curadora.
Na programação da 18ª Verbo - Mostra de Performance Arte, artistas do Ceará possuem destaque no evento. Ato de abertura na tarde desta quinta-feira, 14, com a performance “A noite mais bonita é quando somos o céu”, Trojany reflete sua participação na exposição como uma “experiência fora da curva” ao analisar a linguagem performática na contemporaneidade.
“Eu sou um artista que encontro os suportes e matérias do meu trabalho de acordo com as minhas pesquisas e as elaborações conceituais que trago. Então, a performance também surge como materialidade, como uma possibilidade de expressão de acordo com a necessidade e a percepção conceitual que encontro nessa pesquisa”, detalha ao avaliar que o evento se torna um espaço para acolher a relação das artes que se resultam a partir da performance.
Assim como Trojany, outros artistas revelam suas percepções a partir de modalidades artísticas diversas durante a programação da Mostra Verbo. O momento segue em cartaz até este domingo, 14, na Pinacoteca do Ceará.
