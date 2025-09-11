Pinacoteca do Ceará recebe mostra internacional de performance

Foto: Pedro Sardinha (Perf)/Divulgação Performance "Pin Dor Ama, lição de raiz" (2024), de Dori Nigro e Paulo Pinto

O uso da arte como ferramenta de transformação leva a inúmeras possibilidades que utilizam formas e dimensões para criar novas realidades. Na busca de refletir experiências particulares, espaços compartilhados convidam a sociedade a tratar questões que vão além de suas individualidades.

Desta quinta-feira, 11, até domingo, 14, a Pinacoteca do Ceará recebe a 18ª edição da Mostra Verbo de Performance Arte, evento que celebra as obras e reúne artistas de diversas localidades para partilhar suas vivências e conhecimentos que resultam em produções da linguagem da performance.

Contando com a participação de artistas de diversos estados brasileiros e de outros países, a exposição deste ano convida o público a acompanhar performances, sessões de vídeo e seminários gratuitos nos espaços do equipamento cultural cearense.

“A combinação de artistas brasileiros e estrangeiros com distintas formações e práticas cria um diálogo potente que amplia a discussão acerca de temas atuais que compõem o terreno da performance arte como veículo de revisão social”, explica Marcos Gallon, diretor artístico da Verbo e um dos curadores da mostra de 2025.

No ano em que celebra as duas décadas de fundação da Verbo, a exposição preserva seu lugar de destaque na linguagem performática ao ir além dos limites territoriais. Criada em 2005 pela Galeria Vermelho, de São Paulo, a mostra percorre o Brasil de norte a sul e, este ano, já passou pela capital paulista e por Ribeirão Preto, chegando a Fortaleza esta semana e seguirá para São Luiz, no Maranhão, na sequência para o encerramento da 18ª edição.

Conforme argumenta o grupo de curadores da Verbo, a multiplicidade de equipamentos culturais que recebem a mostra possui o objetivo de “criar colaborações com espaços ligados à arte contemporânea com diferentes características”.

“Essas parcerias nunca foram aleatórias, mas ações estratégicas que se alinham com a proposta da Verbo de difundir a arte da performance em vários dos locais ligados à experimentação, pesquisa, formação e à reflexão e um espaço de encontro. Essas parcerias também contribuem para a descentralização da arte, ampliando a atuação de um evento de relevância nacional, realizando em um equipamento cultural do nordeste”, reflete Carolina Vieira, gerente artística da Pinacoteca do Ceará.

Partilhando a curadoria – essa que se propôs a refletir a luta, o apagamento e a resistência de corpos marginalizados que enfrentam questões de violência e exclusão social –, Samantha Moreira, coordenadora da Chão SLZ, argumenta que a mostra também é um ambiente para o debate da performance artística enquanto “veículo de revisão social”.

“A performance tem esse poder de colocar a arte corpo a corpo com o público, com presença e estímulos em uma ação efêmera. O museu, que muitas vezes pode parecer distante, se torna um local de encontro e de questionamento. O público é confrontado com performances que utilizam o corpo e o espaço de formas inesperadas, transformando a visita em uma experiência de descoberta”, argumenta a curadora.

Na programação da 18ª Verbo - Mostra de Performance Arte, artistas do Ceará possuem destaque no evento. Ato de abertura na tarde desta quinta-feira, 14, com a performance “A noite mais bonita é quando somos o céu”, Trojany reflete sua participação na exposição como uma “experiência fora da curva” ao analisar a linguagem performática na contemporaneidade.

“Eu sou um artista que encontro os suportes e matérias do meu trabalho de acordo com as minhas pesquisas e as elaborações conceituais que trago. Então, a performance também surge como materialidade, como uma possibilidade de expressão de acordo com a necessidade e a percepção conceitual que encontro nessa pesquisa”, detalha ao avaliar que o evento se torna um espaço para acolher a relação das artes que se resultam a partir da performance.

Assim como Trojany, outros artistas revelam suas percepções a partir de modalidades artísticas diversas durante a programação da Mostra Verbo. O momento segue em cartaz até este domingo, 14, na Pinacoteca do Ceará.



Destaques da 18ª Verbo - Mostra de Performance Arte

Quinta-feira, 11

10 horas: Sessão de Vídeos

Sessão de Vídeos Onde: Café

Classificação indicativa: Livre

13h30min: abertura oficial

abertura oficial Onde: Auditório

Acessível em Libras

16 horas: Performance "Coro de Vozes não Humanas II" (2025)

Performance "Coro de Vozes não Humanas II" (2025) Com Tania Candiani (México)

Onde: Exposições em cartaz e hall

Classificação indicativa: Livre

Sexta-feira, 12

16 horas: "Cenário para uma Genômica Nacional" (2025)

"Cenário para uma Genômica Nacional" (2025) Com Wendy Cabrera Rubio e Carlos Martinez (México)

Local: Hall

Classificação indicativa: Livre

16h30min: Performance "Coro de Vozes não Humanas II" (2025)

Performance "Coro de Vozes não Humanas II" (2025) Com Tania Candiani (México)

Local: Exposições em cartaz e hall

Classificação Indicativa: Livre

Sábado, 13

14h às 15h30min: Seminário "Verbo Conjugado: Articulações em rede"

Seminário "Verbo Conjugado: Articulações em rede" Com Dori Nigro, Paulo Pinto e Pablo Assumpção (Brasil). Mediação de Bárbara Banida (Brasil)

Local: Auditório

Classificação Indicativa: Livre

Acessível em Libras

17h30min: Performance "Pin Dor Ama, lição de raiz" (2024)

Performance "Pin Dor Ama, lição de raiz" (2024) Com Dori Nigri e Paulo Pinto (Brasil)

Local: Hall

Classificação Indicativa: Livre

Acessível em Libras

Domingo, 14

10 às 17 horas: Sessão de Vídeos

Sessão de Vídeos Local: Café

Classificação Indicativa: Livre

11h às 12h30min e 14h às 15h30min: Sessão de Vídeos

Sessão de Vídeos Local: Auditório

Classificação Indicativa: 16 anos

18ª Verbo - Mostra de Performance Arte