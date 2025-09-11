Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Vinicius Moura/Divulgação Músico instrumentista cearense Alan Kardec Filho

O Centro Cultural Banco do Nordeste é palco para uma apresentação que vai celebrar a música instrumental. O evento traz o cearense Alan Kardec Filho (foto), que apresenta o show "Entre Violas e Bandolins", e o potiguar Sergio Groove, com o show "Bons Ventos".

Quando : quinta-feira, 11, a partir das 19 horas

: quinta-feira, 11, a partir das 19 horas Onde: CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no OutGo



Stand-up comedy

Max Petterson apresenta neste fim de semana o espetáculo de humor "Vai dar certo… Quando eu terminar". O artista convida o público a recordar sua vida e trajetória do Cariri à França. As apresentações ocorrem nesta quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, com sessões às 20 horas.

Quando: quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, às 20 horas

quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) Vendas: Uhuu



Ivyson

Após primeiro show em Fortaleza em 2024, o músico pernambucano Ivyson retorna à capital para show no Dragão do Mar. Conhecido pelos sucessos do pop romântico, ele apresenta as canções do seu novo álbum "Afinco" e terá a participação dos músicos Hedinho (guitarra) e Pé Beat (bateria). Os ingressos estão à venda, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), com opção de ingresso social por R$ 65 junto à doação de 1kg de alimento não perecível.

Quando: domingo, 14, às 19 horas

domingo, 14, às 19 horas Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 50 (meia-entrada), R$ 65 (social) e R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia-entrada), R$ 65 (social) e R$ 100 (inteira) Vendas: Sympla





Turnê 'Nós'

O Teatro Brasil Tropical recebe nesta quinta-feira, 11, a turnê "Nós", do cantor evangélico Eli Soares. O evento do artista mineiro promete emocionar o público com a apresentação das canções do disco que venceu o Grammy Latino 2023 como "Melhor Álbum de Música Cristã". Os ingressos estão à venda no OutGo.

Quando: quinta-feira, 11, às 19 horas

quinta-feira, 11, às 19 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira)

R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira) Vendas: OutGo





Sunday com Furduncinho

A Sunrise Beach Club promove mais uma edição do Sunday Sun com shows de Rogerinho, Sousete, Pedro Alencar, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e DJ Heverton. A festa está com ingressos à venda no site OutGo, com valores a partir de R$ 40.

Quando: domingo, 14, a partir das 11 horas

domingo, 14, a partir das 11 horas Onde: Sunrise Beach Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)

Sunrise Beach Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo) Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) Vendas: OutGo





Teatro infantil

O CCBNB recebe neste sábado, 13, a peça infantil "O regresso dum barquinho de papel", às 16 horas. Realizada pelo Cangaias Coletivo, a obra narra a história de uma criança, sua bisavó e uma cadelinha que vivem em um vilarejo sem água. Certo dia, a criança encontra um animal misterioso na mata e, então, grandes acontecimentos e aventuras começam a acontecer. A entrada é gratuita, com ingressos retirados no OutGo.

Quando: sábado, 13, às 16 horas

sábado, 13, às 16 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no OutGo



Leoni

O músico carioca Leoni se apresenta em Fortaleza neste sábado, 13, durante a programação da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce). No repertório, o público pode aguardar clássicos da MPB, releituras de sucessos nacionais e surpresas. A entrada no Fenacce 2025 é gratuita, mediante doação de 2kg de alimento não perecível.

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito; entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível

entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível Mais informações: @fenacce



