Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

O Centro Cultural Banco do Nordeste é palco para uma apresentação que vai celebrar a música instrumental. O evento traz o cearense Alan Kardec Filho (foto), que apresenta o show "Entre Violas e Bandolins", e o potiguar Sergio Groove, com o show "Bons Ventos".
Stand-up comedy
Max Petterson apresenta neste fim de semana o espetáculo de humor "Vai dar certo… Quando eu terminar". O artista convida o público a recordar sua vida e trajetória do Cariri à França. As apresentações ocorrem nesta quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, com sessões às 20 horas.
Ivyson
Após primeiro show em Fortaleza em 2024, o músico pernambucano Ivyson retorna à capital para show no Dragão do Mar. Conhecido pelos sucessos do pop romântico, ele apresenta as canções do seu novo álbum "Afinco" e terá a participação dos músicos Hedinho (guitarra) e Pé Beat (bateria). Os ingressos estão à venda, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), com opção de ingresso social por R$ 65 junto à doação de 1kg de alimento não perecível.
Turnê 'Nós'
O Teatro Brasil Tropical recebe nesta quinta-feira, 11, a turnê "Nós", do cantor evangélico Eli Soares. O evento do artista mineiro promete emocionar o público com a apresentação das canções do disco que venceu o Grammy Latino 2023 como "Melhor Álbum de Música Cristã". Os ingressos estão à venda no OutGo.
Sunday com Furduncinho
A Sunrise Beach Club promove mais uma edição do Sunday Sun com shows de Rogerinho, Sousete, Pedro Alencar, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e DJ Heverton. A festa está com ingressos à venda no site OutGo, com valores a partir de R$ 40.
Teatro infantil
O CCBNB recebe neste sábado, 13, a peça infantil "O regresso dum barquinho de papel", às 16 horas. Realizada pelo Cangaias Coletivo, a obra narra a história de uma criança, sua bisavó e uma cadelinha que vivem em um vilarejo sem água. Certo dia, a criança encontra um animal misterioso na mata e, então, grandes acontecimentos e aventuras começam a acontecer. A entrada é gratuita, com ingressos retirados no OutGo.
Leoni
O músico carioca Leoni se apresenta em Fortaleza neste sábado, 13, durante a programação da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce). No repertório, o público pode aguardar clássicos da MPB, releituras de sucessos nacionais e surpresas. A entrada no Fenacce 2025 é gratuita, mediante doação de 2kg de alimento não perecível.