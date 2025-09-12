Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 12 de setembro

21/03 a 20/04
Organizar os investimentos se mostra oportuno com a Lua na área financeira, em sintonia com Sol e Mercúrio e sob tensão com Vênus, ajudando a poupar e reduzir excessos. As conexões em grupo se fortalecem.
21/04 a 20/05
Os fatos pedem postura prática e objetiva, já que a Lua em seu signo se alinha a Sol e Mercúrio, mas tensiona com Vênus. Desenvolva estratégias para lidar com demandas reais, conciliando métodos novos e antigos.
21/05 a 20/06
Os desafios despertam forte senso crítico que sustenta ações eficazes, pois a Lua no setor de crise se alinha a Sol e Mercúrio. Evite, porém, frieza em excesso. Abra a mente às mudanças.
21/06 a 22/07
Sua capacidade de articulação social se eleva com a Lua na área das amizades, embora a tensão com Vênus alerte quanto a conflitos de vaidade. Os desafios demandam estratégias diferentes e que lhe tirem do lugar comum.
23/07 a 22/08
Sua capacidade de planejar se intensifica com a Lua no setor do trabalho, mas não esqueça da inteligência emocional. Valorize talentos diferentes ao estabelecer parcerias produtivas.
23/08 a 22/09
O raciocínio fica mais articulado com a Lua no setor espiritual, mas evite discussões afetivas que possam gerar atritos. Invista na inovação para melhorar sua rotina profissional.
23/09 a 22/10
Sua reflexão se amplia com a Lua no setor íntimo, permitindo avaliar com clareza suas metas, ainda que Vênus tensionada leve ao drama. Busque aprendizado nos desafios vividos.
23/10 a 21/11
O diálogo se fortalece com a Lua no setor dos relacionamentos, favorecendo argumentos racionais, mas sem perder sensibilidade. O encontro Lua-Urano no íntimo sugere limpeza emocional.
22/11 a 21/12
Uma percepção objetiva das rotinas contribui para lidar com tarefas, mas não ignore o lado emotivo, como alerta Vênus. Parcerias ousadas ganham força com o encontro Lua e Urano.
22/12 a 20/01
Sua articulação em grupo fica mais clara, trazendo aprendizados, mas é importante cultivar empatia. O trabalho se renova com o encontro Lua e Urano no setor do cotidiano.
21/01 a 18/02
A gestão da vida doméstica fica mais organizada e eficiente, mas não descuide das emoções de quem convive, frente à tensão com Vênus. Traga prazeres refinados à rotina.
19/02 a 20/03
A Lua na área comunicativa se alinha com Sol e Mercúrio, reforçando sua habilidade de diálogo, mas a tensão com Vênus pede discrição para evitar indiscrições. Ideias novas beneficiam o lar.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência é dotado de muita coragem para enfrentar os mais difíceis obstáculos; mas deverá ter cautela com o poder, pois o abuso do domínio é tão prejudicial quanto a força bruta. Terá proteção natural e sua fortuna virá pelo seu talento. Seu "eu" superior programa em seu "eu" interior, um dom magnífico para estudar e aplicar seus conhecimentos na natureza, para o bem estar da comunidade.
O SANTO
Viveu no sul da Itália, no fim do primeiro milênio. Nilo, chamado o Jovem, fazia parte de uma nobre família de origem grega, por isso foi considerado o último elo entre a cultura grega e a latina. Era casado e funcionário do governo de Constantinopla, mas ficou viúvo e descobriu a vocação monástica. Após várias mudanças, acabou fixando-se em Monte Cassino, perto da famosa abadia beneditina. Seu testemunho atraiu muitas pessoas, tendo assim fundado vários mosteiros no Sul da Itália. No trabalho, além da agricultura, transcrevia manuscritos antigos, introduziu um sistema taquigráfico (ítalo-grego) e compôs hinos sacros. Nilo realizou várias romarias aos túmulos dos santos Pedro e Paulo, aproveitando para enriquecer as bibliotecas de Roma. Morreu com 95 anos, em 25 de setembro de 1005.