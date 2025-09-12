Norvinda Pires se revitaliza e atrai novos públicos e restaurantes

Foto: FERNANDA BARROS As novidades da ruazinha Norvinda Pires

As histórias que surgem ao se pisar na rua Norvinda Pires atravessam os tempos. No início dos anos 2000 conhecida como a “rua do Fafi”, enfrentou adversidades como idas e vindas de comércios e dificuldades de trânsito no local. Com o tempo ganhou outras denominações que embarcaram no carinho de quem por ela passou.

Apelidada de “Ruazinha”, a via localizada no bairro Aldeota reúne narrativas gastronômicas e de convívio. Localizada entre as ruas Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque, a Norvinda Pires concentra bares e restaurantes expressivos para o local, como o Hey Joe Food N’ Bar e a cervejaria Donkey Head. Nos últimos anos, foi afetada por problemas de piso e necessidade de requalificação.

Em 2024, a partir do esforço de proprietários de restaurantes, a Vila Pita, que compreende as ruas Norvinda Pires e Sabino Pires, foi urbanizada. Agora, conta com piso intertravado, via exclusiva para pedestres, projeto de paisagismo e a perspectiva de consolidação como polo gastronômico.

Hoje, a Ruazinha reúne mais de 10 empreendimentos voltados à gastronomia, mas também é espaço para casais, amigos e familiares passearem e se permitirem à pausa. De sorvetes a massas italianas, as opções são vastas e caminhar na rua é ser atingido por diferentes identidades. Passeie, então, por algumas das casas!



O que você encontra na Norvinda Pires

Bao Bao

O quê: cozinha oriental

Quando: terça e quarta, das 18h às 22 horas; quinta e sexta, das 18h às 23 horas; sábado, das 17h às 23 horas; domingo, das 17h às 22 horas

Infos: @sigabaobao

Armazém Capelo

O quê: massas artesanais

Quando: domingo e segunda, das 10h às 15 horas; terça a quinta, das 10h às 21 horas; sexta e sábado, das 10h às 22 horas

Infos: @armazem_capelo

Focaccio

O quê: sanduíches autorais

Quando: terça a quinta-feira e domingo, das 18h às 22 horas;

Infos: @focaccio.original

Rastelo

O quê: hamburgueria

Quando: terça a quinta-feira, das 17h30min às 22h30min; sexta-feira e sábado, das 17h às 23 horas; domingo, das 17 horas às 22h30min

Infos: @rastelofood

Hey Joe Food 'n' Bar

O quê: hamburgueria, bar e restaurante

Quando: segunda a quinta, das 18h às 22h30min; sexta e sábado, das 17h às 23 horas; domingo, das 17h às 22 horas

Infos: @heyjoefoodnbar

Janela do Armazém

O quê: sorveteria

Quando: terça a quinta, das 11h30min às 21 horas; sexta-feira e sábado, das 11h30min às 23 horas; domingo, das 11h30min às 22 horas

Infos: @janeladoarmazem

Josephine Patisserie

O quê: confeitaria e casa de eventos

Quando: todos os dias, das 15h às 20 horas; almoço de terça a sexta, das 11h30min às 14h30min

Infos: @josephinepatisserie

Up! Forneria

O quê: pizzaria

Quando: segunda a quinta-feira, das 17h às 22 horas; sexta-feira a domingo, das 17h às 22h30min

Infos: @upforneria

Rua Norvinda Pires

Onde: entre as ruas Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque, na Aldeota

Instagram: @ruazinhaoficial

Venti

Um espaço de contemplação, para dar pausas e desacelerar: esses são os propósitos da cafeteria Venti, instalada na Ruazinha há quatro meses. Inspirado na Itália, o local fornece aos clientes sorvetes artesanais, sanduíches artesanais com pão brioche, torradas, sobremesas, cafés, vinhos e cervejas. Segundo Priscylla Mesquita, sócia fundadora da Venti, os pratos mais pedidos são os sanduíches artesanais Sicília (R$ 29,90) e Sorrento (R$ 32,90). O primeiro leva picanha suína defumada, mortadela bologna, queijo prato, molho tahine e limão. Sorrento também conta com picanha suína defumada, mas recebe geleia de abacaxi com pimenta, sour cream, queijo prato e rúcula. Como opção de sorvete, destaque para o Fruto Della Passione (R$ 26,90), feito de ninho com maracujá, calda artesanal de maracujá, pipoca caramelizada e folhas de hortelã.

Quando: terça a quinta-feira e domingo, das 15h às 22 horas; sexta e sábado, das 15h às 23 horas



Infos: @sejaventi



Emici

Com pegada “mais americanizada” e “fast food”, a hamburgueria Emici abre diariamente na Ruazinha. Como afirma o sócio Fábio Barbosa, o local funciona como ambiente para quem busca comer algo “antes de ir para casa” depois de tomar cerveja ou vinho na rua Norvinda Pires. Burgers, batatinhas fritas e nuggets compõem o cardápio. Das opções mais pedidas, vale citar o burger de Carne e Queijo (R$ 22), composto por duas carnes e duas camadas de queijo. Outro sanduíche bastante popular é o de Bacon (R$ 26,50), com duas carnes, duas camadas de queijo e uma de bacon. São lançados sanduíches que ficam por um mês no cardápio, seguindo uma sazonalidade. Em setembro, o escolhido é o EmiciFish (R$ 36), com filé de peixe empanado, fatia de queijo cheddar, molho a base de maionese e picles. Disponível a partir de terça-feira, 16.

Quando: todos os dias, das 17h às 22 horas



Infos: @emicideverdade



Apelo

A Ruazinha também convida os passantes a experimentarem piadinas (pão de origem italiana, de formato redondo e achatado). No Apelo Piadineria, a iguaria recebe os principais holofotes, mas também há espaço para saladas, crepes, drinques, massas, sobremesas e risotos. Destaque para o Risoto Al Limone com Salmão Maçaricado (R$ 73), carro-chefe do estabelecimento, segundo o sócio diretor financeiro Guto Alencar. O risoto de limão siciliano é acompanhado por cubos de salmão maçaricados, finalizados com molho agridoce e brotos de beterraba. Grande atenção também para o Off-Light (R$ 45), grande sobremesa de brownie branco, sorvete de caramelo salé e telha de suspiro picante.

Quando: terça a domingo, das 17h30min às 00 horas



Infos: @apelopiadineria



Donkey Head

Estabelecida desde 2018 na rua Norvinda Pires, a cervejaria Donkey Head “viu” diferentes fases da Ruazinha até seu estado após a requalificação. Sob o lema “Mais cerveja, menos arenga!”, o empreendimento criado por três amigos vende não apenas cervejas artesanais, mas também entradas, hambúrgueres, cortes de carnes e sobremesas. Entre os hambúrgueres, destaque para o Dark Side (R$ 42,90), com blend de 160g feito na brasa, molho cheddar, cebola roxa caramelizada, mix de pimentas, farofa de calabresa e nachos no pão preto de carvão vegetal ativado. Como entrada, a dica é o Pot-pourri (R$ 49,90), com duas unidades de pasteizinhos de feira, 150g de melted fries, 150g de blue fries e duas unidades de bolas de frango.