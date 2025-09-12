Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 12 de setembro (12/09)

Foto: Globoplay/Divulgação A atriz Debora Falabella é a protagonista de "Prima Facie"

O Cineteatro São Luiz recebe o espetáculo "Prima Facie", protagonizado por Débora Falabella. Com direção de Yara de Novaes, a montagem debate a violência de gênero e as instabilidades do sistema de Justiça. Violência sexual e representatividade feminina no judiciário também estão entre os temas da dramaturgia. "Prima Facie" venceu os prêmios APCA, Shell e APTR.

Quando: sábado, 12, às 20 horas

sábado, 12, às 20 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 45; vendas no Sympla





Tributo

Neste sábado, 12, acontece mais uma edição do evento Bloco do Eu Sozinho. O projeto desembarca em Fortaleza com cinco horas de show sem intervalo, com homenagem às bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas e CPM 22. Um bloco será destinado aos grupos Los Hermanos, Capital Inicial, O Rappa, Mamonas, Detonautas e Raimundos.

Quando: sábado, 12, às 20h30min

sábado, 12, às 20h30min Onde: Floresta Complexo (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Complexo (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 60; ingressos no Sympla





Desterro

A peça "Desterro", do grupo Nóis de Teatro, ganha sessão no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Terras áridas anunciam um enigma na trama. Enquanto o personagem se desloca na busca por outras formas de existir, encontra a perda violenta de um território. A entrada é gratuita, com retirada pelo site Outgo.

Quando: sexta-feira, 12, às 21 horas



sexta-feira, 12, às 21 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)



CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Chico Diaz

Chico Diaz protagoniza a peça "A Lua Vem da Ásia" no encerramento do XVI Festival de Teatro de Fortaleza (FTF), em apresentação no Teatro São José. A história acompanha um homem que se encontra no que considera um hotel de luxo. O local, entretanto, pode ser um campo de concentração ou um manicômio. Ele reflete sobre a vida enquanto escreve as memórias. O solo é compartilhado com o público após 14 anos da primeira adaptação.

Quando: sexta-feira, 12, às 20 horas

sexta-feira, 12, às 20 horas Onde: Salão Principal do Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)

Salão Principal do Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro) Gratuito





Costume Saudável

Começa nesta sexta-feira, 12, mais uma edição dos festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, uma realização dos Mercadinhos São Luiz. O evento segue até sábado, 14, e proporciona experiências com mais de 90 marcas. O público poderá participar de oficinas, shows, palestras, rodas de conversa, entrevistas abertas e vivências esportivas.