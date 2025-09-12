Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 12 de setembro (12/09)
Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 12 de setembro (12/09)

A atriz Debora Falabella é a protagonista de
O Cineteatro São Luiz recebe o espetáculo "Prima Facie", protagonizado por Débora Falabella. Com direção de Yara de Novaes, a montagem debate a violência de gênero e as instabilidades do sistema de Justiça. Violência sexual e representatividade feminina no judiciário também estão entre os temas da dramaturgia. "Prima Facie" venceu os prêmios APCA, Shell e APTR.

  • Quando: sábado, 12, às 20 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 45; vendas no Sympla

 

Banda CPM 22 é homenageada no evento Bloco do Eu Sozinho
Tributo

Neste sábado, 12, acontece mais uma edição do evento Bloco do Eu Sozinho. O projeto desembarca em Fortaleza com cinco horas de show sem intervalo, com homenagem às bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas e CPM 22. Um bloco será destinado aos grupos Los Hermanos, Capital Inicial, O Rappa, Mamonas, Detonautas e Raimundos.

  • Quando: sábado, 12, às 20h30min
  • Onde: Floresta Complexo (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 60; ingressos no Sympla

 

Desterro

A peça "Desterro", do grupo Nóis de Teatro, ganha sessão no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Terras áridas anunciam um enigma na trama. Enquanto o personagem se desloca na busca por outras formas de existir, encontra a perda violenta de um território. A entrada é gratuita, com retirada pelo site Outgo.

  • Quando: sexta-feira, 12, às 21 horas
  • Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito
O ator Chico Diaz é convidado para o 16° Festival de Teatro de Fortaleza e traz monologo
Chico Diaz

Chico Diaz protagoniza a peça "A Lua Vem da Ásia" no encerramento do XVI Festival de Teatro de Fortaleza (FTF), em apresentação no Teatro São José. A história acompanha um homem que se encontra no que considera um hotel de luxo. O local, entretanto, pode ser um campo de concentração ou um manicômio. Ele reflete sobre a vida enquanto escreve as memórias. O solo é compartilhado com o público após 14 anos da primeira adaptação.

  • Quando: sexta-feira, 12, às 20 horas
  • Onde: Salão Principal do Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)
  • Gratuito

 

Costume Saudável

Começa nesta sexta-feira, 12, mais uma edição dos festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, uma realização dos Mercadinhos São Luiz. O evento segue até sábado, 14, e proporciona experiências com mais de 90 marcas. O público poderá participar de oficinas, shows, palestras, rodas de conversa, entrevistas abertas e vivências esportivas.

  • Quando: sexta-feira, 12, a sábado, 14, das 17h às 22 horas
  • Onde: Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 35; vendas no Sympla
