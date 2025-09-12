Rua Norvinda Pires: uma via feita por muitos sabores e forças

Foto: FERNANDA BARROS Rua Norvinda Pires também é conhecida como "Ruazinha"

Até chegar ao patamar atual, com piso intertravado, mobiliários urbanos, via exclusiva para pedestres e nova pavimentação, a Rua Norvinda Pires precisou da movimentação de empresários com estabelecimentos no local para que fosse requalificada. Fábio Valente, proprietário da cervejaria Donkey Head, foi um dos que se mobilizou por uma nova "Ruazinha".

Como afirma, ele e representantes de espaços como Hey Joe Food 'n' Bar e Armazém Capelo passaram cerca de quatro anos, entre conversas e reuniões com a Prefeitura de Fortaleza, para alcançar o objetivo. A ideia de fechar a rua para carros, aliás, partiu dos empresários, que visavam um ambiente tranquilo.

A música ficou mais curta? O poder do streaming na indústria fonográfica

Diante disso, passou a ser observada uma união entre os restaurantes da Norvinda Pires. Hoje, a rua conta com perfil no Instagram (@ruazinhaoficial), grupo no WhatsApp com parte dos donos dos estabelecimentos e conversas em prol de benefícios para a via. Questões como iluminação, sonorização e programações são debatidas em conjunto.

Segundo Fábio Barbosa, da hamburgueria Emici, "há um pensamento de condomínio entre os empresários". "O que prevalece é o bem coletivo", indica. Ele observa mudanças positivas após a reforma: "Virou um ponto turístico de Fortaleza". Fábio Valente, da Donkey Head, afirma: "O faturamento aumentou, porque o fluxo de pessoas aumentou".

Guto Alencar, do Apelo Piadineria, destaca a valorização do pedestre e como a rua ganhou ainda mais o clima de vila: "Experiência do cliente se tornou ainda mais completa".