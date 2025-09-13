Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 13 de setembro

21/03 a 20/04
Organizar os investimentos se mostra oportuno com a Lua na área financeira, em sintonia com Sol e Mercúrio e sob tensão com Vênus, ajudando a poupar e reduzir excessos. As conexões em grupo se fortalecem.
21/04 a 20/05
Os fatos pedem postura prática e objetiva, já que a Lua em seu signo se alinha a Sol e Mercúrio, mas tensiona com Vênus. Desenvolva estratégias para lidar com demandas reais, conciliando métodos novos e antigos.
21/05 a 20/06
Os desafios despertam forte senso crítico que sustenta ações eficazes, pois a Lua no setor de crise se alinha a Sol e Mercúrio. Evite, porém, frieza em excesso. Abra a mente às mudanças.
21/06 a 22/07
Sua articulação coletiva cresce com a Lua na área de amizades, embora a tensão com Vênus alerte para disputas de ego. Os desafios pedem estratégias inovadoras que fujam do habitual.
23/07 a 22/08
Sua capacidade de planejar se intensifica com a Lua no setor do trabalho, mas não esqueça da inteligência emocional. Valorize talentos diferentes ao estabelecer parcerias produtivas.
23/08 a 22/09
O raciocínio fica mais ágil com a Lua no setor espiritual, mas evite discussões afetivas que possam gerar atritos. Invista na inovação para melhorar sua rotina profissional.
23/09 a 22/10
Sua reflexão se amplia com a Lua no setor íntimo, permitindo avaliar com clareza suas metas, ainda que Vênus tensionada leve ao drama. Busque aprendizado nos desafios vividos.
23/10 a 21/11
O diálogo se fortalece com a Lua no setor dos relacionamentos, favorecendo argumentos racionais, mas sem perder sensibilidade. O encontro Lua-Urano no íntimo sugere limpeza emocional.
22/11 a 21/12
A visão objetiva das rotinas contribui para lidar com tarefas, mas não ignore o lado emotivo, como alerta Vênus. Parcerias ousadas ganham força com o encontro Lua e Urano.
22/12 a 20/01
Sua articulação em grupo fica mais clara, trazendo aprendizados, mas é importante cultivar empatia. O trabalho se renova com o encontro Lua e Urano no setor cotidiano.
21/01 a 18/02
A gestão da vida doméstica fica mais organizada e eficiente, mas não descuide das emoções de quem convive, frente à tensão com Vênus. Traga prazeres refinados à rotina.
19/02 a 20/03
A Lua na área comunicativa se alinha a Sol e Mercúrio, reforçando sua habilidade de diálogo, mas a tensão com Vênus pede discrição para evitar indiscrições. Ideias novas beneficiam o lar.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será amável, espiritualizado e modesto. Terá excelente memória e falará qualquer idioma com facilidade. Será um grande estudioso e sua vida rica em experimentar de tudo um pouco. Deseja que todos, independente de raça, credo ou cultura, sejam merecedores das mesmas oportunidades de vida. Sua palavra de ordem é respeitar para ser respeitado.
O SANTO
Nasceu por volta do ano 349, na Síria. Seu pai era comandante de tropas imperiais e cedo morreu. Sua mãe providenciou para o filho ser educado pelos maiores mestres da época. Antes de ser ordenado, passou seis anos no deserto, sendo dois em uma caverna. Aos 50 anos, Crisóstomo foi a Constantinopla para suceder o patriarca Nectário. Mudou de função, se aproximou da corte, mas seguia combatendo a corrupção. A nobreza e o clero, apegados aos privilégios, começaram a detestá-lo. A indolência e os vícios, sobretudo dos de batina, eram seus alvos favoritos. Foi exilado em 9 de junho de 404, mas voltou por exigência da população. Dois meses depois, foi exilado pela segunda vez e não resistiu. Faleceu em 407.