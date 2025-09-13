Missão Mulher promove debates sobre IA e empreendedorismo

Foto: GABRIEL LAGE Mauro Oliveira

Acontece nesta segunda-feira, 15, a quinta edição do seminário Missão Mulher, evento gratuito focado no desenvolvimento e no empreendedorismo feminino e cearense. O encontro reúne mais de 500 mulheres no Hotel Gran Marquise e irá debater temas como inteligência social, branding, Inteligência Artificial generativa, sexualidade e envelhecimento.

Sob a curadoria da jornalista Lêda Maria, os nomes escolhidos para compor a programação têm como fio condutor a atuação no Ceará, em áreas como educação, qualidade de vida e inovação empresarial.

Criado em 2020 pela jornalista, o encontro surgiu com o intuito de unir as mulheres para "debater e promover o agir, o ousar e a transformação feminina".

"A missão surgiu em um cenário de carência de eventos em que as mulheres debatiam temas como estes. Éramos chamadas sempre para falar sobre maquiagem, cabelo, e vi que precisávamos de um evento voltado para o nosso aperfeiçoamento pessoal e profissional", afirma a comunicadora.

"(O seminário) Vem de um lugar de não aceitarmos a ‘caduquice’ do processo de comunicação, e prezarmos pelo processo saudável de envelhecimento de cada uma de nós", complementa. Além de ser um ambiente de network e capacitação, o projeto se debruça sobre a saúde em suas variações de significados.

Missão Mulher integra debates sobre sexualidade e Inteligência Artificial

Neste ano, o Missão Mulher debate pela primeira vez a sexualidade e seus impactos na autoestima, no corpo e no desenvolvimento das mulheres em diferentes fases da vida.

Com palestra da sexóloga e colunista do O POVO Zenilce Bruno, o tema abrirá a tarde de discussões, com painel agendado para as 13h20min. A tarde será acompanhada musicalmente pelo quinteto da Casa de Vovó Dedé, organização da sociedade civil que incentiva o desenvolvimento educacional e profissional, por meio da música, na Barra do Ceará.

No rol das estreias, o seminário também irá discutir as ameaças e oportunidades da Inteligência Artificial generativa, com palestra de Mauro Oliveira, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e ex-secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações.

"Estamos levando pela primeira vez o tema da Inteligência Artificial, uma fonte de descoberta e de novas alternativas, mas que também preocupa e até amedronta as mulheres empreendedoras. Ele será explorado em detalhes e acredito que irá provocar bastante reflexão", finaliza Leda.



Programação

Quando: segunda-feira, 15, às 13 horas

segunda-feira, 15, às 13 horas Onde: Hotel Gran Marquise (Avenida Beira Mar, 3980 - Mucuripe)

Hotel Gran Marquise (Avenida Beira Mar, 3980 - Mucuripe) Gratuito

Programação:

12 horas- Credenciamento

13 horas – Abertura do evento

Painel 1 – Sexualidade, autoestima e qualidade de vida

Palestrante: Zenilce Bruno, sexóloga

Painel 2 – A Inteligência Social a favor do Branding e do Protagonismo Feminino

Palestrante: Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise

Case de Sucesso: Tissiana Studart Lima – CEO da Pole Alimentos e proprietária da Granja Regina

Painel 3 – Empreendedorismo: capacitação, ganhos e desafios

Palestrante: Joaquim Cartaxo, diretor superintendente do Sebrae-CE

Case de Sucesso: Luana Souto – proprietária do salão Spetacollare

- Lançamento do livro "As Travessuras de Nide e Tito", da Fundação Demócrito Rocha e selo Ribeira do Cocó



- Coffee Break

Painel 5 – Promovendo o sucesso e a felicidade no ambiente de trabalho e na família

Palestrante: Nazareno de Oliveira, educador

Painel 6 – Inteligência Artificial Generativa: ameaças e oportunidades

Palestrante: Mauro Oliveira, professor do IFCE

Painel 7 – Como compreender o autismo e o TDAH

Palestrante: José Araújo Andrade Neto, neurologista

Painel 8 – A beleza da vida 50+

Palestrante: Erotilde Honório, médica