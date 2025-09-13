Logo O POVO+
POETAS DO CEARÁ
Vida & Arte

POETAS DO CEARÁ

Edição Impressa
Tipo Notícia

Abidoral Jamacaru

Adriano Espínola

Airton Montezuma

Aíla Sampaio

Alana G. Alencar

Alano Freitas

Alan Mendonça

Alexandre Barbalho

Ana Márcia Diógenes

Ana Miranda

Anna K. Lima

Anum Celeste Costa

Aparecida Silvino

Argentina Castro

Arlindo Araújo

Batista de Lima

Beatriz Alcântara

Beto Paiva

Bruno Biu

Bruno Paulino

Clarisse Ilgenfritz

Cupertino Freitas

Dauana Vale

Dércio Braúna

Dora de Paula

Érica Zíngano

Eudes Fraga

Felipe Rima

Fernanda Meireles

Flávio Paiva

Glória Diógenes

Guaraciara Barros Leal

Hermínia Lima

Jesuana Sampaio

João Marinho

Julie Oliveira

Júlia Studart

Kelsen Bravos

Kátia Freitas

Leandro Costa

Léo Prudêncio

Lia Leite

Linhares Filho

Lira Neto

Lourdinha Leite Barbosa

Luciana Targino

Lúcio Alcântara

Mailson Furtado

Manoel Ricardo Lima

Marcelo Lavor

Marcus Dias

Marília Lovatel

Mário Mesquita

Mário Sanders

Marta Pinheiro

Mona Gadelha

Myrlla Muniz

Nazaré Fraga

Nina Rizzi

Pachelly Jamacaru

Patrícia Cacau

Patricia Sá Cavalcante

Paulo Fraga-Queiroz

Regine Limaverde

Renato Pessoa

Ricardo Alcântara

Ricardo Guilherme

Rosa Morena

Sabrina Morais

Sara Síntique

Stênio Gardel

Tarcísio Matos

Tércia Montenegro

Tiago Araripe

Tito Leite

Urik Paiva

Val Lima

Verônica Benevides

Vitória Andrade

Zélia Sales

O que você achou desse conteúdo?