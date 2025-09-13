Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 13 de setembro (13/09)

Foto: Luiz Alves/Divulgação Espetáculo Quatro Patas é apresentado no Teatro Celina Queiroz

Como parte do projeto Teatro Para a Infância, é apresenta no Teatro Celina Queiroz neste fim de semana o espetáculo "Quatro Patas". Na obra, um gato enfrenta desafios para resgatar a amizade de seu melhor amigo, um menino carinhoso que enfrenta problemas de comportamento devido ao uso de seu videogame. Mas o gato não desiste de sua amizade

Quando: sábado, 13, e domingo, 14, às 17 horas

sábado, 13, e domingo, 14, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Inxi Maria!

A comédia "Inxi Maria!" é apresentada no Theatro José de Alencar (TJA). A peça satiriza as relações de poder, classe e hipocrisia social em um casarão que abriga os herdeiros de uma matriarca. No enredo, uma socialite decadente, seu marido e a empregada. A trama se intensifica com a chegada de um excêntrico maquiador.

Quando: sábado, 13, e domingo, 14, às 18h30min

sábado, 13, e domingo, 14, às 18h30min Onde: Anexo Morro do Ouro no TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Anexo Morro do Ouro no TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas no Sympla





Festival de Teatro

Com solenidade de abertura na Praça do Teatro Municipal, começa neste sábado, 13, a 31ª edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Até o próximo sábado, 20, entram em cena mais de 65 espetáculos. Na Mostra Nordeste, a atração é o espetáculo "O Torto Andar do Outro", da Cia Pão Doce (RN), às 21h30min.

Quando: sábado, 13, a partir das 19 horas

sábado, 13, a partir das 19 horas Onde : Praça do Teatro Municipal (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro - Guaramiranga)

: Praça do Teatro Municipal (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro - Guaramiranga) Gratuito

Mais informações: fntguaramiranga.com.br





Los Hermanos

Neste sábado, 13, é realizada no Vibe 085 Pub mais uma edição da Maratona Los Hermanos, noite dedicada à banda brasileira. O grupo responsável pela homenagem é a banda Retrato Ventura. O evento reúne mural temático para fotos, drink temático "Anna Júlia" com preço promocional, estação de tatuagem e quiz para fãs, com direito a presente da produção.

Quando: sábado, 13, às 21 horas

sábado, 13, às 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30; vendas no Sympla



Masterclass

A Escola Porto Iracema das Artes promove neste sábado, 13, a masterclass "O Cinema Errante de Marcelo Gomes", com o cineasta pernambucano Marcelo Gomes. Aberto ao público, o evento é realizado em parceria com o Cinema do Dragão. Na atividade, o convidado apresentará seus processos de criação e sua trajetória artística.