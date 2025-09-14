Confira a agenda cultural deste domingo, 14 de setembro (14/9)

Foto: FCO FONTENELE A obra infantojuvenil relembra a infância vivida por Nildes Alencar Lima

A Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o selo editorial Ribeira do Cocó, lança o "As Travessuras de Nide e Tito". A obra infantojuvenil relembra a infância vivida por Nildes Alencar Lima (foto), uma das autoras, e o irmão, Frei Tito de Alencar. O lançamento terá falas das escritoras Jeannette Pouchain e Larissa Marques.

Quando: domingo, 14, às 10h30min

domingo, 14, às 10h30min Onde: Café do Passeio Público (rua Dr. João Moreira, 198 - Centro)

Café do Passeio Público (rua Dr. João Moreira, 198 - Centro) Entrada gratuita; livro disponível por R$ 35





Mostra

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) inicia a Mostra de Cinema Peruano 2025, realizada em parceria com o Consulado-Geral do Peru no Rio de Janeiro. Será exibido o longa-metragem "Rainhas", às 14 horas, A trama acompanha as irmãs Lúcia e Aurora, que desejam deixar o país com a mãe. Elas precisam da assinatura do pai, Carlos, que tenta recuperar o afeto das filhas.

Quando: domingo, 14, às 14 horas

domingo, 14, às 14 horas Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito; inscrições no Sympla



Teatro

O espetáculo "Água-viva" ganha sessão no Teatro Dragão do Mar neste domingo, 14. A montagem, protagonizada por Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes, convida o público a imaginar a água com dança e movimento. A peça utiliza elementos lúdicos para criar uma atmosfera poética e envolvente, capaz de estimular a imaginação.

Quando: domingo, 14, às 17 horas

domingo, 14, às 17 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira); vendas no Sympla



Design

Este domingo, 14, é o encerramento do Festival Kuya Design Sulamericano. O tema Design Pluriveral propõe debate sobre as contribuições da área em esferas socioeconômicas e políticas. Sediado no Kuya - Centro de Design do Ceará, o evento terá as exposições "Matriz Motriz: Desenho-Design na Lira Nordestina", "Córrego de Raízes Tremembé" e "Sertão Lapidado". O acesso é livre e gratuito.

Quando: domingo, 14, a partir das 9 horas

domingo, 14, a partir das 9 horas Onde: Kuya - Centro de Design do Ceará (rua Senador Jaguaribe, 323 - Centro)

Kuya - Centro de Design do Ceará (rua Senador Jaguaribe, 323 - Centro) Gratuito





Poço da Draga

O último dia do Festival de Arte, Cultura e Inclusão Social da Periferia promove exposições de cordéis e xilogravuras do artista Nonato Araújo até às 17 horas. A programação também conta com exibição de filmes, às 15 horas, e oficina de artesanato popular, às 16 horas. As atividades acabam com apresentações de maracatu, capoeira e samba.

Quando: domingo, 14, a partir das 8 horas. A programação segue até às 17 horas

domingo, 14, a partir das 8 horas. A programação segue até às 17 horas Onde: Pavilhão Atlântico (rua Viaduto Moreira da Rocha, 124 - Poço da Draga)

Pavilhão Atlântico (rua Viaduto Moreira da Rocha, 124 - Poço da Draga) Gratuito



