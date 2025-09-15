Guerreiras do K-pop: conheça filme da Netflix que virou febre

Foto: Netflix/divulgação "Guerreiras do K-pop" alcança topo das produções mais assistidas da Netflix

O filme é estridente, colorido e barulhento. É também louco e bem-humorado, com muitas músicas que grudam na cabeça. É sobre um grupo feminino de k-pop cujas integrantes são mais do que meros produtos refinados da indústria pop coreana:

Rumi, Zoey e Mira são Huntr/x. Elas lotam estádios ou simplesmente relaxam no sofá em pijamas

de coelhinho, se empanturrando de fast food e curtindo a vida de estrelas pop sem treinamentos rigorosos ou ensaios ininterruptos.

Mas elas também têm outro emprego: caçar demônios. Mais especificamente, os demônios que sugam as almas dos fãs de música para, eventualmente, dominar o mundo. Para isso, o mestre demônio pega cinco de seus leais capangas e os transforma em uma boy band impecável cuja missão é derrubar Huntr/x do Olimpo do pop.

Mundo do k-pop bate recorde no streaming

O filme "Guerreiras do K-Pop" brinca com todos os clichês do mundo do k-pop - e, ao mesmo tempo, os rompe com prazer. Em vez de ídolos disciplinados e impecavelmente vestidos, o filme apresenta três jovens poderosas, excêntricas e bastante teimosas.

Elas cometem erros, discutem, riem alto, mesmo com a boca cheia de batatas fritas - e, no final, ainda salvam o mundo.

É exatamente isso que torna "Guerreiras do K-Pop" tão especial, afirma Ray Seol, professor da Berklee College of Music em Boston. "As personagens femininas aqui não se resumem à doçura ou a uma aura misteriosa.

Elas são super-heroínas e caçadoras de demônios que personificam força, responsabilidade e autodeterminação. O filme, portanto, abre uma nova perspectiva sobre o papel das mulheres no k-pop".

As fãs também parecem estar satisfeitas com a forma como o filme retrata as mulheres. "Achei revigorante que elas tenham dito logo no início que precisavam se alimentar com carboidratos antes do show — normalmente, o k-pop foca na perda de peso", disse Charlotte, que está na casa dos 30 anos e se interessa muito pela cultura pop coreana.

O filme também adota uma abordagem musical diferente. As personagens não são dubladas por estrelas atuais do k-pop, mas sim por artistas que costumam atuar em segundo plano. Uma das músicas, "Golden" já conta com mais de 470 milhões de reproduções somente no Spotify. (Silke Wünsch/DW)





Transformar oportunidades

Segundo Seol, a grande repercussão do filme também se deve a uma mudança cultural global. Se antes predominavam narrativas de conquista, hoje o foco está na superação de obstáculos. "A Coreia aperfeiçoou essa arte: transformar crises em oportunidades e traduzir precisamente esse espírito para a cultura pop", analisa.

No filme, a personagem Rumi personifica esse princípio de forma particularmente impressionante. Metade caçadora, metade demônio, ela representa os conflitos de identidade familiares a grande parte do público.

Por muito tempo, ela esconde sua dupla natureza de seus amigos e colegas. Em algum momento, porém, ela percebe que pode usar seus poderes secretos contra o mal e aceita seu suposto defeito. Ela revela sua identidade e vence no final.

Assim, "Guerreiras do K-Pop" se junta a uma tradição que também moldou o sucesso global da boy band coreana BTS. O grupo não se tornou mundialmente famoso por parecer invulnerável, mas por tornar visíveis suas próprias lutas: desde os obstáculos iniciais no YouTube até dificuldades financeiras e burnout.

"Precisamente esse equilíbrio - entre força e vulnerabilidade, entre esplendor e humanidade genuína - também se encontra em 'Guerreiras do K-Pop'", diz Seol. "E é por isso que o filme faz tanto sucesso no mundo todo."

Disso não há dúvidas: com mais de 266 milhões de visualizações, o filme bateu recorde e se tornou a produção mais assistida da Netflix.



