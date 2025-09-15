Horóscopo: previsões dos signos para hoje, segunda-feira, 15 de setembro (15/09)

ÁRIES

O céu da semana estimula ajustes afetivos que favorecem a renovação das parcerias, com a Lua no eixo família-relacionamentos, entre a fase minguante e a nova. Invista no diálogo aberto e em trocas criativas e intelectuais.

TOURO

O céu da semana aponta revisões que favorecem a renovação do cotidiano, com a Lua no eixo comunicação e rotina, entre a fase minguante e a nova. Mercúrio no setor das rotinas reforça esse processo, ativando sua motivação.

GÊMEOS

O céu da semana favorece ajustes financeiros que permitem gerir melhor o dia a dia e o lazer. As trocas intelectuais e criativas fortalecem vínculos, visto que Mercúrio atua na área social e Vênus no setor familiar.

CÂNCER

O céu da semana estimula maior interiorização, ajudando a estruturar ideias e a planejar a vida doméstica. Demonstre flexibilidade e empatia ao lidar com seus conviventes, já que Vênus atua no setor comunicativo e Mercúrio no familiar.

LEÃO

O céu da semana evidencia reflexões que trazem amadurecimento e fortalecem sua postura diante dos desafios, com a Lua no eixo crise-ideias. Valorize as articulações voltadas à economia criativa, pois Mercúrio ingressa na comunicação e Vênus no setor material.

VIRGEM

O céu da semana estimula alianças para gerir a vida prática e lidar com oportunidades de ganhos, pois a Lua passa pelo eixo amizades-finanças, da fase minguante à nova. Reforce o planejamento dos gastos e da economia criativa.

LIBRA

O céu da semana propicia ajustes profissionais, eliminando o que não serve e abrindo espaço a novos percursos. Valorize reflexões para alinhar pensamento e emoção, já que Mercúrio entra em seu signo e Vênus atua no setor de crise.

ESCORPIÃO

O céu da semana mostra a introversão como caminho de amadurecimento, permitindo-lhe se posicionar com consciência e eficácia diante dos desafios. Valorize o apoio emocional das pessoas próximas, visto que Vênus atua na área das amizades.

SAGITÁRIO

O céu da semana promove limpeza interior que leva à renovação das relações sociais. Afinidades se fortalecem em meio a trocas intelectuais e culturais, já que Mercúrio atua no setor das amizades e Vênus ingressa no trabalho.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana revela uma fase produtiva para parcerias profissionais, em meio a ajustes que renovam e transformam sua rede de confiança. Suas ambições se alinham às vocações, já que Mercúrio entra no trabalho e Vênus no espiritual.

AQUÁRIO

O céu da semana favorece maior engajamento em ações ligadas ao bem-estar, pois a Lua transita entre o setor da saúde e o espiritual, da fase minguante à nova. Valorize os processos de autoanálise e invista no autoconhecimento.

PEIXES

O céu da semana lhe torna socialmente seletivo, fortalecendo seu círculo de confiança, visto que a Lua atua no eixo social-íntimo, entre as fases minguante e nova. Valorize as trocas intelectuais e também as afetivas.



