Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 15 de janeiro (15/1)

Foto: Marcos Vieira/Divulgação É aberta nesta segunda-feira, 15, a exposição fotográfica "Ser-tão: Cartografias da Alma em Luz e Sombra", com registros de Celso Oliveira e Marcos Vieira

É aberta nesta segunda-feira, 15, a exposição fotográfica "Ser-tão: Cartografias da Alma em Luz e Sombra", com registros dos fotógrafos Celso Oliveira e Marcos Vieira. A inauguração acontece na 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Áridas, Semiáridas e Subúmidas Secas (ICID IIIP). A exposição imerge nas nuances ocultas nas vastas paisagens do sertão do Ceará. O Coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) faz apresentação do espetáculo "Areal".

Quando: segunda-feira, 15, a partir das 8 horas; disponível até sexta-feira, 19

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito





Frei Tito

É inaugurada exposição sobre a vida de Frei Tito de Alencar, referência na luta pela liberdade e pela democracia no Brasil. Se vivo estivesse, teria completado 80 anos no último domingo, 14. A mostra reúne objetos pessoais do frade que nunca foram expostos ao público. A abertura também conta com a presença do Frei Xavier Plassat, amigo que viveu ao lado de Frei Tito durante seu exílio na França até a morte, do professor Régis Lopes e de seus familiares. Ação é aberta ao público.

Quando: abertura nesta segunda-feira, 15, às 14 horas; visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, até dezembro

Auditório da Procuradoria Geral de Justiça (av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba) Gratuito





Comédia

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza a comédia "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense", estrelada por Edmilson Filho. Na obra, Wanderley, conhecido como Agente Karkará, é um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caia em mãos erradas.

