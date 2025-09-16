Cinema do Dragão exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito

Foto: Studio Ghibli/Divulgação "A viagem de Chihiro" será exibido em Fortaleza durante o Ghibli Fest

As animações do Studio Ghibli vão ganhar um momento especial em Fortaleza. Com a chegada do Ghibli Fest, marcado para iniciar nesta quinta-feira, 18, em cinemas selecionados por todo o Brasil, o momento que celebra o aniversário de 40 anos da chegada da distribuidora japonesa no País terá transmissão no Cinema do Dragão do Mar.

No equipamento cultural localizado na Praia de Iracema, as exibições nos dias 18, 19, 20 e 30 vão ter participação da Camerata de Cordas da UFC. Os concertos gratuitos serão realizados em diferentes espaços do Dragão do Mar, às 18 horas.

Durante as apresentações, o grupo musical da Universidade Federal do Ceará (UFC) irá interpretar canções que marcaram as trilhas sonoras dos filmes do Studio Ghibli.

O público poderá assistir filmes como "Da colina Kokuriko", "O castelo animado", "Meu amigo Totoro", "Nausicaä do Vale do Vento", "Vidas ao vento", "A viagem de Chihiro", "Memórias de ontem", "O serviço de entregas da Kiki", "Eu posso ouvir o oceano", e "Porco Rosso: o último herói romântico".

Com ingressos à venda no site Ingresso.com, com valores de R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira), as sessões ocorrem entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro.





Ghibli Fest

Quando: 18 de setembro a 1º de outubro

18 de setembro a 1º de outubro Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira) Vendas: Ingresso.com

Camerata de Cordas da UFC apresenta Concerto Ghibli

Quando: dias 18, 19, 20 e 30, às 18 horas

dias 18, 19, 20 e 30, às 18 horas Onde: espaços do Dragão do Mar

espaços do Dragão do Mar Gratuito



