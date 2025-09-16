Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 16 de setembro

21/03 a 20/04
O encontro entre Lua e Júpiter no setor familiar sugere momento favorável para melhorias na vida doméstica, pois amplia sua visão sobre oportunidades e carências do ambiente. A tensão com Marte pede cautela para não agir sem ouvir opiniões, evitando conflitos por espaço.
21/04 a 20/05
O dia traz Lua e Júpiter unidos no setor comunicativo, deixando-lhe mais articulado nas ideias e no convívio interpessoal. A tensão com Marte desafia você a lidar com visões diferentes de forma diplomática, evitando embates desgastantes e fortalecendo vínculos em grupo.
21/05 a 20/06
Lua e Júpiter no setor financeiro inspiram a buscar ganhos patrimoniais e investir em suas ambições, viabilizando projetos antes só idealizados. A tensão com Marte alerta para atenção ao planejamento, a fim de evitar riscos que possam comprometer sua segurança e estabilidade.
21/06 a 22/07
O encontro entre Lua e Júpiter em seu signo amplia sua autovalorização e lhe traz confiança para expor sua imagem e ideias. Já as tensões com Marte pedem cautela em ambientes competitivos, que podem gerar disputas desnecessárias. Use bom senso para se preservar.
23/07 a 22/08
Lua e Júpiter ampliam sua percepção sobre soluções possíveis para os problemas. Contudo, evite apego a teorias sem aplicação prática, pois a tensão com Marte fragiliza a gestão da vida real. Prefira ações objetivas e minimize riscos para não comprometer suas decisões.
23/08 a 22/09
O encontro entre Lua e Júpiter desperta generosidade e lhe motiva a apoiar pessoas queridas, mas é preciso limites, sobretudo financeiros. A associação em grupo pode render benefícios e desafios, por isso observe as circunstâncias e mantenha equilíbrio nas escolhas.
23/09 a 22/10
Lua e Júpiter juntos na área profissional revelam fase em que ideias inovadoras lhe colocam em evidência, abrindo espaço a oportunidades. Contudo, a tensão com Marte sugere atenção à competitividade, que pode se intensificar e prejudicar interesses. Estruture estratégias.
23/10 a 21/11
Um desejo de expansão marca o dia, com Lua e Júpiter na área espiritual, levando-lhe a buscar ou até criar novas oportunidades. Diante de desafios complexos, é importante saber recuar com estratégia em vez de correr riscos desnecessários que comprometam sua evolução.
22/11 a 21/12
A Lua atua no setor íntimo, ampliando sua percepção sobre transformações necessárias e sobre formas de fortalecer patrimônio em favor das metas. Busque maior autonomia sem entrar em disputas com o entorno, preservando equilíbrio emocional e clareza nos caminhos.
22/12 a 20/01
Lua e Júpiter no setor de relacionamentos favorecem ganhos por meio de parcerias e associações, valorizando a força da união. Ainda assim, há desafios interpessoais que pedem diplomacia. O trabalho conjunto abre portas, mas a falta de sintonia pode criar barreiras.
21/01 a 18/02
O encontro de Lua e Júpiter nas rotinas amplia sua visão sobre oportunidades ligadas ao cotidiano, embora imprevistos possam abalar seu equilíbrio emocional, gerando reações exageradas. Busque autocontrole e imparcialidade.
19/02 a 20/03
Lua e Júpiter juntos no setor social motivam a ampliar interesses por meio de vivências inovadoras em rede. O dia também se mostra favorável para prazeres e lazer, mas pede cautela financeira, pois a tensão com Marte alerta para riscos ao gastar demais.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, será um grande colaborador para o bem estar social, muitas vezes, a custa até do sacrifício de interesses pessoais. Amará viver em paz com todos e ver as pessoas reconciliadas. Sua moral estará sempre sob um rígido controle, podendo até mesmo suprimir seus sentimentos. Mente prática, capacidade para tomar sábias decisões.
O SANTO
Em Roma, Cornélio foi eleito papa em 251. Mas sua eleição não foi aceita pelo antipapa Novaciano. Ele atravessou problemas e acusações, como uma epidemia e a perseguição anticristã de Galo. O papa Cornélio foi exilado e preso em Civitavecchia, onde faleceu em 253. Cipriano nasceu em Cartago, no ano 210. Converteu-se ao cristianismo e foi consagrado bispo da cidade. Em Cartago, era época de diversas perseguições. Muitos fiéis decidiram voltar ao paganismo, se arrependeram, mas a acolhida do bispo não foi aceita pelos rigoristas. Lutou contra o padre Novato, que apoiava o antipapa Novaciano, e contra o diácono Felicissimo, que havia eleito Fortunato como antibispo. Convocou um concílio para condená-los. Retornando a Cartago, foi martirizado.