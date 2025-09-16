Oscar 2026: 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil

Foto: VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO "'O Agente Secreto", de Kleber de Mendonça Filho, representará o Brasil no Oscar 2026

“Eu duvido que algum país, como França, Espanha ou Itália, tivesse 16 títulos tão incríveis como a gente teve neste ano”, comentou Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema, para celebrar o trabalho da comissão na escolha para o filme que representará o país na busca pelo Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional.

Na manhã desta segunda-feira, 15, a instituição confirmou que o favorito “O Agente Secreto”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido deste ano para seguir em campanha. A comissão foi formada por Ailton Franco Junior (RJ), Cecilia Amado (BA), Cibele Amaral (DF), Eva Pereira (TO), Felipe Lopes (RJ), Hsu Chien Hsin (RJ), Jeferson De (RJ), Lázaro Ramos (BA), Maíra Oliveira (RS), Marcelo Serrado (RJ), Rodrigo Teixeira (SP), Sara Silveira (SP), Simone Zuccolotto (RJ), Solange Moraes (BA) e Tatiana Issa (SP).

“O Agente Secreto” acompanha Marcelo, um homem de 40 anos que decide fugir para Recife durante o carnaval de 1977 para se esconder de forças que o perseguem em plena ditadura militar brasileira. Apesar dessa dureza e do tema compartilhado, este não é um drama clássico aos moldes de “Ainda Estou Aqui”. Numa contramão que chamou atenção da imprensa internacional, Kleber aposta num filme com muita ação, suspense, intrigas, espionagem e até viagem no tempo.

O longa é estrelado por Wagner Moura e tem direção de Kleber Mendonça Filho Crédito: Victor Juca/DIVULGAÇÃO

De longe, o filme era a escolha mais certa para trilhar o caminho em direção ao Oscar. Quando estreou no 78º Festival de Cannes, vencendo os históricos prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção, teve sua distribuição nos EUA garantida pela Neon, empresa que fez a campanha de “Anora”, grande filme vencedor do Oscar 2025.

Além disso, Wagner Moura já é uma figura consideravelmente reconhecida em Hollywood, principalmente por seu papel na série “Narcos” (2015) e no filme “Guerra Civil” (2024). Tendo isso em vista, alguns veículos americanos já apostam até numa indicação dele ao Oscar de Melhor Ator. Com todo esse suporte de público, imprensa e mercado, o que lhe resta agora é apertar os cintos e seguir em frente numa campanha que tem tudo para ser ainda mais intensa do que a encarada por Fernanda Torres.

No começo da coletiva de imprensa da Academia, a fala da Renata partia de uma grande sintonia com o contexto atual do cinema brasileiro, especialmente porque houve uma percepção ampla de que a lista de finalistas deste ano era a melhor em muitos anos. Dentre os demais títulos, estava “Manas”, de Mariana Brennand, ficção envolvente sobre o drama real da exploração sexual infantil na Ilha de Tapajós, no Pará.

Diante do favoritismo isolado de “O Agente Secreto”, o filme alavancou uma campanha súbita na última semana para tentar a indicação por parte da Academia, apontando que a obra também estava se movimentando estrategicamente nos EUA para que o seu reconhecimento internacional fosse considerado.

Às vésperas da eleição, a campanha voltou a circular a informação que o ator Sean Penn havia entrado como coprodutor do projeto, inclusive apresentando o filme ao lado de Julia Roberts e Dira Paes numa sessão para cerca de 80 votantes da Academia de Artes e Ciência de Hollywood.

No dia 10 de setembro, uma carta assinada por cerca de 70 empresas (de áreas como varejo, telefonia e energia) defendeu a indicação de “Manas”, o que acabou causando um grande rebuliço no meio da imprensa nacional e internacional, sobretudo porque a possível escolha da obra iria frear os avanços de meses que o longa pernambucano já havia conquistado. O questionamento honesto de jornalistas culturais, claro, acabou saindo de ordem na esfera sem lei das redes sociais quando pessoas começaram ataques ao filme e a diretora.

Sobre o assunto, membros da Academia também se pronunciaram, especialmente porque os boatos de que a entidade escolheria “Manas” começaram após um suposto vazamento. A cineasta Cibele Amaral apontou: “Ninguém poderia ter tirado essas conclusões. Foi muito desagradável. Eu queria fazer um pedido a vocês da imprensa, que valorizem esses seis filmes e que se mais de um filme brasileiro tiver chance de fazer uma grande carreira, que vocês apoiem porque é disso que a gente precisa”.

Quando a suposta rivalidade entre os dois filmes se tornou um assunto público, alguns artistas se posicionaram. A atriz Fernanda Torres publicou um longo vídeo celebrando a qualidade dos filmes finalistas, mas apontando diretamente a torcida por “O Agente Secreto”. No final de semana, a cineasta Anna Muylaert, que já teve seu filme “Que Horas Ela Volta?” selecionado para representar o Brasil no Oscar em 2015, foi direta: “Apenas dois brasileiros venceram prêmio de direção em Cannes: Glauber Rocha e Kleber Mendonça Filho”.

Para seguir na disputa, a equipe estratégica de “O Agente Secreto” a partir de agora encara outro desafio: aparecer na pré-lista oficial do Oscar, que deve apresentar os 15 filmes finalistas ao prêmio internacional no dia 16 de dezembro. O anúncio final dos selecionados sairá apenas no final de janeiro de 2026. A cerimônia do 98º Oscar está marcada para o dia 15 de março.





O Agente Secreto: onde assistir?

"O Agente Secreto" chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. A data foi revelada por Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, que fez o anúncio durante o Show de Inverno, em Campos do Jordão. Antes do lançamento oficial, o público poderá conferir o filme em sessões antecipadas. Até a sua estreia nas telas brasileiras, o longa-metragem já está confirmado em mais de 20 festivais pelo mundo.

No Ceará, o longa será apresentado dentro da programação do 35° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. A exibição está marcada para a quarta-feira, 24, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz.