Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 16 de setembro (16/09)

Foto: O2 Filmes/Divulgação O Cineteatro São Luiz recebe nesta terça-feira, 16, a pré-estreia nacional do filme "Retrato de Um Certo Oriente

O Cineteatro São Luiz recebe nesta terça-feira, 16, a pré-estreia nacional do filme "Retrato de Um Certo Oriente", dirigido por Marcelo Gomes. Na obra, Emilie e Emir, irmãos católicos, fogem de uma guerra no Líbano para o Brasil. Durante a viagem, Emilie se apaixona por um comerciante muçulmano, Omar. Emir, porém, sofre de um ciúme incontrolável e usará suas diferenças religiosas para separá-los. Após a exibição do filme, haverá debate com a presença de Marcelo Gomes. O longa tem duração aproximada de 1h30min.

Quando: terça-feira, 16, às 19 horas

terça-feira, 16, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Sebastião Salgado

A Caixa Cultural Fortaleza continua a apresentar em seu espaço a exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944-2025). Ao todo, são exibidas 54 imagens do maior garimpo a céu aberto do mundo, Serra Pelada, registradas na década de 1980. A mostra leva ao público fotografias de Sebastião Salgado em Curionópolis, na Amazônia paraense. Os registros apresentam o cotidiano da mina de Serra Pelada, onde foram extraídas toneladas de ouro ao longo de mais de uma década de exploração.

Quando: visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; até 30 de novembro

visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; até 30 de novembro Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Artista da Fome

O Cangaias Coletivo Teatral apresenta nesta terça-feira, 16, o espetáculo "O Fantástico Circo do Artista da Fome". O trabalho celebra uma década de trabalhos ininterrupta do coletivo na cena cearense. Ambientado em um circo antigo, o espetáculo faz um cruzamento da obra de Franz Kafka "Um Artista da Fome" (1924) com questões acerca da profissão do artista na contemporaneidade. Na apresentação, o show de um artista jejuador profissional que consegue não se alimentar durante quarenta dias. A relação entre artista e obra se desvia para um relato sobre ofício e sobrevivência.

Quando: terça-feira, 16, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria