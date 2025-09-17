Ator Robert Redford morre aos 89 anos

Foto: Filippo Monteforte/AFP Foto tirada em 2017 mostra o ator acenando após receber prêmio no Festival de Cinema de Veneza

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira, 16, em Utah aos 89 anos. Redford faleceu enquanto dormia "em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por seus entes queridos", disse sua agente Cindi Berger em um comunicado. A família "pede respeito à sua privacidade", acrescentou, sem informar a causa da morte.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ecologista, comprometido, independente e próspero. O galã sardento, de cabelos loiros e despenteados estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso Sundance Kid no faroeste "Butch Cassidy" (1969). Também estrelou outros clássicos, como "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

Nascido Charles Robert Redford Jr. em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, era filho de um contador. Trabalhou como cineasta e produtor, especialmente entre as décadas de 1960 e 1970. Em sua filmografia estão obras como "The Chase", "Jeremiah Johnson" e os recentes "Indecent Proposal", "Captain America: The Winter Soldier" e "Avengers: Endgame".

Após 20 anos como ator, Redford foi para trás das câmeras, tornando-se um diretor ganhador do Oscar por "Gente como a Gente" (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes. Criado para promover diretores descontentes com o cinema comercial e carente de diversidade de Hollywood, a mostra impulsionou cineastas renomados como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino e Steven Soderbergh

Redford teve quatro filhos com a primeira esposa, Lola Van Wagenen. Em 2009, casou-se com a artista alemã e sua namorada de longa data Sibylle Szaggars. (Com informações das agências)



