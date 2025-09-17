Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 17 de setembro

21/03 a 20/04
A tensão entre Lua e Plutão ressalta a importância de rever condutas no meio social, buscando mais reserva e discrição quanto à vida pessoal. O objetivo é reduzir a interferência de terceiros em seus assuntos, respeitando sua intimidade e necessidades emocionais.
21/04 a 20/05
Lua e Plutão tensionados no eixo família-trabalho indicam situações que podem desestabilizar rotinas pessoais e profissionais. Em vez de resistir às mudanças, cultive calma e resiliência para compreender os cenários e adaptar-se a eles da melhor forma possível.
21/05 a 20/06
A tensão entre Lua e Plutão no campo das ideias alerta para a necessidade de manter equilíbrio diante da pressão intelectual que surge agora. Em vez de iniciar combates, busque compreender a perspectiva dos outros e se coloque no lugar deles para entender melhor.
21/06 a 22/07
Lua e Plutão tensionados no setor patrimonial sugerem fase delicada na área financeira, com imprevistos que tiram sua segurança e afetam o orçamento. Convém agir de forma preventiva, evitando gastos e poupando recursos, além de preservar equilíbrio emocional.
23/07 a 22/08
A tensão entre Lua e Plutão anuncia atritos interpessoais causados por disputas de poder e atitudes controladoras. Para neutralizar tais desgastes, é essencial praticar a empatia de forma contínua, além de investir em posturas solidárias e atitudes mais brandas.
23/08 a 22/09
Questões do passado mal elaboradas tendem a ressurgir, atrapalhando sua relação com o presente e interferindo na gestão do cotidiano e no trato com colegas e familiares. Reserve momentos de recolhimento e autocuidado, aproveitando a harmonia trazida por Netuno.
23/09 a 22/10
Lua e Plutão em tensão no setor social indicam riscos de atritos com amigos e choques de interesses em discussões. É possível sentir-se invadida por posturas competitivas e desgastantes. Valorize grupos mais seletos e compartilhe momentos prazerosos com eles.
23/10 a 21/11
Lua e Plutão pedem ajustes entre vida familiar e profissional, pois o excesso em qualquer campo tende a tornar o dia a dia estressante. Ainda que seja desafiador alcançar imparcialidade, procure manter serenidade e não se deixar dominar pelas tensões.
22/11 a 21/12
Lua e Plutão tensionados no eixo da comunicação sugerem choques de ideias e contrastes ideológicos que afetam a vida em grupo. Pode haver dificuldades em processar experiências sociais. Busque aliviar pressões priorizando o lazer e os momentos de descanso.
22/12 a 20/01
Lua e Plutão tensionados no campo financeiro trazem à tona preocupações ligadas a gastos inesperados que afetam o orçamento. Convém rever as prioridades e reduzir despesas, para preservar o equilíbrio material e garantir saúde financeira nos próximos dias.
21/01 a 18/02
Lua e Plutão entram em tensão entre o setor de relacionamentos e seu signo, trazendo instabilidades emocionais nas interações próximas. As diferenças tendem a pesar, mas não as trate com rigidez. Procure acolher visões distintas sem preconceito, com abertura e solidariedade.
19/02 a 20/03
Lua e Plutão em tensão no eixo cotidiano-crise pedem enfrentamento das fragilidades dos vínculos diários, que acabam interferindo no bem-estar emocional de todos. Colocar-se no lugar da outra parte pode parecer desafiador, mas é essencial para restaurar a harmonia.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz, autoconfiante e direto na maneira de falar. Excelente amigo, companheiro, amante apaixonado, ofende-se com certa facilidade e critica imediatamente algo que não gosta. Age com discrição e astúcia, assume responsabilidade com seriedade e dedicação. Perfeccionista, dedicado ao trabalho, espera a mesma postura das pessoas com quem trabalha.
O SANTO
Nascido em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, era filho dos nobres empobrecidos. Teve excelente educação humanista antes de entrar na Companhia de Jesus, em 1560. Ordenado sacerdote em 1570, Bellarmino foi professor de teologia em Louvain. Papa Clemente VIII o nomeou teólogo pontifício, consultor do Santo Ofício e reitor do Colégio das Penitenciárias da Basílica de São Pedro. Seu catecismo, Breve Doutrina Cristã, sua obra mais popular, remonta ao biênio 1597-1598. Depois de ter participado dos conclaves que elegeram os papas Leão XI e Paulo V, foi chamado a Roma, onde foi membro das Congregações do Santo Ofício, do Índice, dos Ritos, dos Bispos e da Propagação da Fé. Morreu em 17 de setembro de 1621.