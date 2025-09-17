Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 17 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 A tensão entre Lua e Plutão ressalta a importância de rever condutas no meio social, buscando mais reserva e discrição quanto à vida pessoal. O objetivo é reduzir a interferência de terceiros em seus assuntos, respeitando sua intimidade e necessidades emocionais.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Plutão tensionados no eixo família-trabalho indicam situações que podem desestabilizar rotinas pessoais e profissionais. Em vez de resistir às mudanças, cultive calma e resiliência para compreender os cenários e adaptar-se a eles da melhor forma possível.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A tensão entre Lua e Plutão no campo das ideias alerta para a necessidade de manter equilíbrio diante da pressão intelectual que surge agora. Em vez de iniciar combates, busque compreender a perspectiva dos outros e se coloque no lugar deles para entender melhor.

Câncer 21/06 a 22/07 Lua e Plutão tensionados no setor patrimonial sugerem fase delicada na área financeira, com imprevistos que tiram sua segurança e afetam o orçamento. Convém agir de forma preventiva, evitando gastos e poupando recursos, além de preservar equilíbrio emocional.

Leão 23/07 a 22/08 A tensão entre Lua e Plutão anuncia atritos interpessoais causados por disputas de poder e atitudes controladoras. Para neutralizar tais desgastes, é essencial praticar a empatia de forma contínua, além de investir em posturas solidárias e atitudes mais brandas.

Virgem 23/08 a 22/09 Questões do passado mal elaboradas tendem a ressurgir, atrapalhando sua relação com o presente e interferindo na gestão do cotidiano e no trato com colegas e familiares. Reserve momentos de recolhimento e autocuidado, aproveitando a harmonia trazida por Netuno.

Libra 23/09 a 22/10 Lua e Plutão em tensão no setor social indicam riscos de atritos com amigos e choques de interesses em discussões. É possível sentir-se invadida por posturas competitivas e desgastantes. Valorize grupos mais seletos e compartilhe momentos prazerosos com eles.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Plutão pedem ajustes entre vida familiar e profissional, pois o excesso em qualquer campo tende a tornar o dia a dia estressante. Ainda que seja desafiador alcançar imparcialidade, procure manter serenidade e não se deixar dominar pelas tensões.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua e Plutão tensionados no eixo da comunicação sugerem choques de ideias e contrastes ideológicos que afetam a vida em grupo. Pode haver dificuldades em processar experiências sociais. Busque aliviar pressões priorizando o lazer e os momentos de descanso.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua e Plutão tensionados no campo financeiro trazem à tona preocupações ligadas a gastos inesperados que afetam o orçamento. Convém rever as prioridades e reduzir despesas, para preservar o equilíbrio material e garantir saúde financeira nos próximos dias.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Plutão entram em tensão entre o setor de relacionamentos e seu signo, trazendo instabilidades emocionais nas interações próximas. As diferenças tendem a pesar, mas não as trate com rigidez. Procure acolher visões distintas sem preconceito, com abertura e solidariedade.