Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 17 de setembro (17/09)

Esta quarta-feira, 17, é o último dia para rever "Toy Story" nos cinemas. A exibição faz parte da comemoração dos 30 anos de lançamento do filme que marcou gerações. Na trama, os brinquedos do jovem Andy ficam preocupados com a possibilidade de serem substituídos. Os bonecos Woody e Buzz Lightyear lideram uma aventura para receber mais atenção do garoto. O filme é dirigido por John Lasseter.
Fortaleza Sônica
A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) promove o lançamento do livro "Fortaleza Sônica". A obra reúne depoimentos sobre a cena do rock em Fortaleza entre as décadas de 1960 e 2000. A pesquisa foi iniciada em 2002 e conta com mais de 200 entrevistas. O livro foi escrito por George Frizzo. Na foto, o grupo Perfume Azul.
Silêncio Ecoado
O Teatro B. de Paiva recebe mais uma sessão do espetáculo "Silêncio Ecoado", do grupo Coletivo. A performance aborda as vivências de dois artistas surdos cearenses, entre bullying escolar, barreiras de comunicação e violência psicológica. A produção objetiva causar reflexão acerca de diversidade, empatia e busca pela autoestima. A peça tem acessibilidade em libras e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
Quarta do Circo
Mais uma apresentação de "O Circo dos Desequilibradoz" acontece no Teatro Dragão do Mar, como parte da programação da Quarta do Circo. O espetáculo, que une circo e teatro, mostra palhaços que se juntam a uma jovem equilibrista para explorar o equilíbrio emocional e físico.
Colagem Analógica
Seguem abertas as inscrições para a oficina "Colagem Analógica - da Técnica à Poética", ministrada pela artista Débora Silva na Vila das Artes. Os participantes vão aprender sobre seleção de materiais, composição e técnicas de montagem. As aulas acontecem presencialmente entre 22 e 26 de setembro, das 14h às 17 horas.