Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 17 de setembro (17/09)

Foto: Reprodução / Rede Globo Buzz Lightyear e Woody, dois heróis da saga "Toy Story"

Esta quarta-feira, 17, é o último dia para rever "Toy Story" nos cinemas. A exibição faz parte da comemoração dos 30 anos de lançamento do filme que marcou gerações. Na trama, os brinquedos do jovem Andy ficam preocupados com a possibilidade de serem substituídos. Os bonecos Woody e Buzz Lightyear lideram uma aventura para receber mais atenção do garoto. O filme é dirigido por John Lasseter.

Salas e horários: Ingresso.com





Fortaleza Sônica

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) promove o lançamento do livro "Fortaleza Sônica". A obra reúne depoimentos sobre a cena do rock em Fortaleza entre as décadas de 1960 e 2000. A pesquisa foi iniciada em 2002 e conta com mais de 200 entrevistas. O livro foi escrito por George Frizzo. Na foto, o grupo Perfume Azul.

Quando: quinta-feira, 18, às 18 horas

quinta-feira, 18, às 18 horas Onde: Bece (Avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Centro)

Bece (Avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Centro) Entrada gratuita





Silêncio Ecoado

O Teatro B. de Paiva recebe mais uma sessão do espetáculo "Silêncio Ecoado", do grupo Coletivo. A performance aborda as vivências de dois artistas surdos cearenses, entre bullying escolar, barreiras de comunicação e violência psicológica. A produção objetiva causar reflexão acerca de diversidade, empatia e busca pela autoestima. A peça tem acessibilidade em libras e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Quando: quarta-feira, 17, às 19 horas

quarta-feira, 17, às 19 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90c - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90c - Centro) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); vendas no Sympla





Quarta do Circo

Mais uma apresentação de "O Circo dos Desequilibradoz" acontece no Teatro Dragão do Mar, como parte da programação da Quarta do Circo. O espetáculo, que une circo e teatro, mostra palhaços que se juntam a uma jovem equilibrista para explorar o equilíbrio emocional e físico.

Quando: quarta-feira, 17, às 19h30min

quarta-feira, 17, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)





Colagem Analógica

Seguem abertas as inscrições para a oficina "Colagem Analógica - da Técnica à Poética", ministrada pela artista Débora Silva na Vila das Artes. Os participantes vão aprender sobre seleção de materiais, composição e técnicas de montagem. As aulas acontecem presencialmente entre 22 e 26 de setembro, das 14h às 17 horas.

Inscrições e mais infos: formulário on-line





