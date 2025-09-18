Exposição 'Universo Particular' estreia em Fortaleza com obras de cearenses

Foto: Divulgação/ José Albano Obra "Criança Tapeba", de José Albano, integra a exposição "Universo Particular"

Unidos pela fotografia há mais de 45 anos, o casal Patrícia Veloso e Gentil Barreira celebra as quatro décadas da sua galeria, localizada na Aldeota, em Fortaleza, com a exposição “Universo Particular”. A mostra reúne obras do acervo do casal e da galeria, assinadas por artistas cearenses diversos, e estreia no sábado, 20, de forma gratuita.

Do artesanato à fotografia e à escultura, a Imagem Brasil Galeria expõe peças dos fotógrafos Gentil Barreira, Chico Albuquerque, Celso Oliveira e José Albano e dos artistas plásticos Sérvulo Esmeraldo, Aldemir Martins, Sebastião de Paula e Luiz Hermano, além do coletivo Sol para Mulheres, formado por 60 fotógrafas e artistas visuais e gerido pela Imagem Brasil Galeria há seis anos.

Quadros de pintura e fotográficos, panelas de barro, um mosaico de fotografias, desenhos e ilustrações, garrafas pintadas, bolsas e chapéus de palha são algumas das peças que preenchem o espaço, dialogando umas com as outras apesar das diferentes linguagens. “As obras foram selecionadas com a ideia de mostrar essa dimensão da diversidade e da qualidade e valorizar o que é do Ceará”, afirma a produtora cultural e curadora Patrícia Veloso, também coordenadora da galeria.

Fazendo jus à trajetória de 40 anos, um dos núcleos da exposição “Universo Particular” faz menção a um projeto feito há 25 anos, o livro “Ceará feito à mão”. Redes de labirinto e redes de bordado cruz, sem o lado avesso, e trabalhos da Família Cândido, de Juazeiro do Norte, são algumas das obras que integram o núcleo. “É interessante que você vê no livro a artista artesã produzindo a peça e a peça pronta na galeria”, diz Patrícia Veloso.

Exposição 'Universo Particular'

A antiga Galeria Gentil Barreira nasceu em 1985 e se manteve em atividade até 1989 com o propósito de abrir espaço para a fotografia e “criar relações com outros locais no Brasil”, conforme a coordenadora do espaço. Veloso conta que, à época, recebeu exposições de artistas como Franz Kreischberg, do Rio de Janeiro, e Arnaldo Pappalardo, de São Paulo.

Entre 1989 e 2014, embora a galeria não tenha deixado de existir, o casal se dedicou a fazer exposições em centro culturais, outras galerias e na rua, além de produzir livros. Também nesse período, Barreira fotografava obras de outros artistas, que o remuneravam com obras de arte. Assim, deu-se início ao acervo do fotógrafo e da também editora Patrícia Veloso. “E agora uma parte disso vai para a galeria para o público também apreciar, porque tem obras interessantíssimas do Servo Esmeraldo, do Mário Sanders, do Luiz Hermano, do Adécio Medeiros, do Sebastião de Paula”, declara a curadora.

Para ela, a exposição “apresenta um pouco desse diálogo do que é acervo particular com o acervo da galeria”. “Eu trabalho com a obra do Chico (Albuquerque) há mais de 30 anos e já publiquei livros dele. Então, dentro desse percurso, eu também já publiquei livros do José e do Maurício Albano, do Nelson Bezerra, e no Sol para Mulheres nós também produzimos fotolivros e várias outras publicações.”, explica Patrícia Veloso sobre a relação entre os trabalhos expostos e a trajetória da Imagem Brasil Galeria.

Fotografia cearense

Sempre mantendo a proposta de “divulgar e de promover a fotografia cearense para um público o mais diverso possível”, o casal desenvolveu projetos com enfoque na produção cearense. “Nós mantemos esse espaço a partir do nosso próprio esforço. A gente não tem patrocinadores, nem captamos recursos para a sobrevivência desse espaço e ele segue um fluxo muito orgânico diante do que a gente pode produzir”, afirma a curadora Veloso.

“Foi bem interessante pensar em uma trajetória de 40 anos e o que ela consolida dentro de um espaço de cultura que acontece no Ceará.”, comenta ela. Além das exposições, a Imagem Brasil Galeria realiza cursos, palestras, encontros e algumas atividades voltadas para o público infantil. A exposição “Universo Particular” segue disponível para visitação até o dia 22 de novembro.



Exposição "Universo Particular"

Onde: Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707 - Aldeota)

Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707 - Aldeota) Abertura: sábado, 20, às 10 horas

sábado, 20, às 10 horas Horário de visitação: terça-feira a sexta-feira, das 9h às 12h30min e das 14h30min às 18 horas, e sábado, das 9h às 12 horas

terça-feira a sexta-feira, das 9h às 12h30min e das 14h30min às 18 horas, e sábado, das 9h às 12 horas Instagram: @imagembrasil.galeria

@imagembrasil.galeria Entrada gratuita



