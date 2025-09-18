Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 18 de setembro

21/03 a 20/04
Sua conexão com grupos de interesse em comum cresce com Mercúrio no setor de relacionamentos, colaborando na criação de estratégias conjuntas para enfrentar mudanças. Dê valor à cumplicidade que fortalece os vínculos próximos e o convívio diário.
21/04 a 20/05
O planejamento das rotinas ganha força com a passagem de Mercúrio pelo setor do cotidiano, tornando trabalho e tarefas mais ágeis. Busque integração com colegas e parceiros para desenvolver estratégias em conjunto diante dos desafios e das mudanças que surgirem.
21/05 a 20/06
A comunicação se intensifica com Mercúrio na área social, favorecendo trocas enriquecedoras que transformam a forma como as pessoas percebem o mundo. Também é importante ouvir e se mostrar receptiva, exercitando aprendizado constante e novas visões de vida.
21/06 a 22/07
Com Mercúrio no setor familiar, cresce sua conexão mental com o lar e com as raízes, favorecendo a gestão do ambiente doméstico e fortalecendo vínculos. O dia também estimula processos de investigação interna que conduzem a um amadurecimento pessoal profundo.
23/07 a 22/08
A autoconfiança se eleva na forma de expor ideias, permitindo articular-se com os outros em benefício de projetos coletivos e para lidar melhor com transformações. Procure manter a mente flexível para absorver pontos de vista diferentes e ampliar aprendizados.
23/08 a 22/09
O pensamento objetivo se destaca na condução do dia a dia, favorecendo a organização das rotinas e o planejamento estratégico. Este é um bom momento para investir em aprimoramento, estudando melhor formas de lidar com recursos e também com investimentos.
23/09 a 22/10
Com Mercúrio em seu signo, o pensamento se estrutura e lhe ajuda a ponderar melhor, fortalecendo a articulação de ideias. As trocas em grupo ficam mais intensas, mudando sua percepção dos acontecimentos do mundo e permitindo novas reflexões sobre si.
23/10 a 21/11
Uma maior consciência dos desafios e o senso analítico em alta lhe levam a agir com estratégia, superando obstáculos e conduzindo seus interesses com clareza. Procure valorizar os aprendizados que essas situações trazem, pois estimulam evolução e maturidade.
22/11 a 21/12
Mercúrio no setor das amizades amplia o senso de coletividade e a comunicação, fortalecendo interações em grupo. Esse cenário favorece articulações transformadoras com parceiros e aliados. Use sua liderança para inspirar e motivar pessoas do seu convívio.
22/12 a 20/01
Com Mercúrio na área profissional em harmonia com Urano e Plutão, suas ambições crescem, levando à estruturação de ações para alcançar objetivos duradouros. Procure ser estratégica, analisando prós e contras para reduzir riscos e consolidar conquistas.
21/01 a 18/02
Uma postura dinâmica amplia oportunidades de expansão e aprendizado, favorecendo a consciência. Não se envolva em discussões vazias, priorize conteúdos e diálogos que de fato acrescentem valor e sejam construtivos para seus interesses e crescimento pessoal.
19/02 a 20/03
Mercúrio transita pelo setor íntimo, favorecendo introspecção e autoconhecimento. Aproveite para criar estratégias que ajudem a enfrentar desafios e reorganizar sua vida. Sua capacidade de análise se intensifica e favorece mudanças consistentes neste ciclo.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será uma celebridade que se distinguirá por seus talentos e por suas mensagens de bom astral - seu entusiasmo será transbordante. Às vezes se tornará sátiro, com ideias loucas e revolucionárias, mas tudo que expuser ao público será dignificante. Só aceitará uma oferta de trabalho ou uma melhor condição social, se estes não forem contrários às suas inspirações espirituais.
O SANTO
Nasceu em 17 de junho de 1603, na cidade italiana de Cupertino. Veio ao mundo numa estrebaria e, desde criança, teve que trabalhar. Doente, deixou os estudos por cinco anos. Aos 16 anos, tentou entrar na Ordem dos Frades Franciscanos Conventuais, mas a pouca formação escolar não o ajudou. Tendo que trabalhar, sem remuneração, para pagar a dívida do pai, os frades o ajudaram nos estudos e José foi ordenado sacerdote. Ciente das limitações culturais, nunca renunciava aos trabalhos manuais mais simples, chegando até a se apelidar "Irmão burro". Dizia que tinha êxtases e levitações, sobretudo quando dizia os nomes de Jesus e Maria. A inquisição de Nápoles quis saber se era verdade e, diante dos juízes, José levitou. Passou de um convento ao outro até chegar a Ósimo, onde morreu em 1663.