Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 18 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Sua conexão com grupos de interesse em comum cresce com Mercúrio no setor de relacionamentos, colaborando na criação de estratégias conjuntas para enfrentar mudanças. Dê valor à cumplicidade que fortalece os vínculos próximos e o convívio diário.

Touro 21/04 a 20/05 O planejamento das rotinas ganha força com a passagem de Mercúrio pelo setor do cotidiano, tornando trabalho e tarefas mais ágeis. Busque integração com colegas e parceiros para desenvolver estratégias em conjunto diante dos desafios e das mudanças que surgirem.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A comunicação se intensifica com Mercúrio na área social, favorecendo trocas enriquecedoras que transformam a forma como as pessoas percebem o mundo. Também é importante ouvir e se mostrar receptiva, exercitando aprendizado constante e novas visões de vida.

Câncer 21/06 a 22/07 Com Mercúrio no setor familiar, cresce sua conexão mental com o lar e com as raízes, favorecendo a gestão do ambiente doméstico e fortalecendo vínculos. O dia também estimula processos de investigação interna que conduzem a um amadurecimento pessoal profundo.

Leão 23/07 a 22/08 A autoconfiança se eleva na forma de expor ideias, permitindo articular-se com os outros em benefício de projetos coletivos e para lidar melhor com transformações. Procure manter a mente flexível para absorver pontos de vista diferentes e ampliar aprendizados.

Virgem 23/08 a 22/09 O pensamento objetivo se destaca na condução do dia a dia, favorecendo a organização das rotinas e o planejamento estratégico. Este é um bom momento para investir em aprimoramento, estudando melhor formas de lidar com recursos e também com investimentos.

Libra 23/09 a 22/10 Com Mercúrio em seu signo, o pensamento se estrutura e lhe ajuda a ponderar melhor, fortalecendo a articulação de ideias. As trocas em grupo ficam mais intensas, mudando sua percepção dos acontecimentos do mundo e permitindo novas reflexões sobre si.

Escorpião 23/10 a 21/11 Uma maior consciência dos desafios e o senso analítico em alta lhe levam a agir com estratégia, superando obstáculos e conduzindo seus interesses com clareza. Procure valorizar os aprendizados que essas situações trazem, pois estimulam evolução e maturidade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Mercúrio no setor das amizades amplia o senso de coletividade e a comunicação, fortalecendo interações em grupo. Esse cenário favorece articulações transformadoras com parceiros e aliados. Use sua liderança para inspirar e motivar pessoas do seu convívio.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Com Mercúrio na área profissional em harmonia com Urano e Plutão, suas ambições crescem, levando à estruturação de ações para alcançar objetivos duradouros. Procure ser estratégica, analisando prós e contras para reduzir riscos e consolidar conquistas.

Aquário 21/01 a 18/02 Uma postura dinâmica amplia oportunidades de expansão e aprendizado, favorecendo a consciência. Não se envolva em discussões vazias, priorize conteúdos e diálogos que de fato acrescentem valor e sejam construtivos para seus interesses e crescimento pessoal.