Programe-se: confira a agenda cultural desta quinta-feira, 18 de setembro (18/09)

Ghibli Fest
Tem início nesta quinta-feira, 18, o Ghibli Fest, evento que celebra os 40 anos do Studio Ghibli no Brasil. Em Fortaleza, a data de abertura terá exibição de "O Castelo Animado", "Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar" e "Da Colina Kokuriko", nos cinemas dos shoppings Messejana, North Shopping, Via Sul, Rio Mar e do Dragão do Mar. Os ingressos podem ser comprados no site Ingresse.com.
Festival Conexão DEF
Neste domingo, 21, às 10 horas, a Estação das Artes recebe o Festival Conexão DEF, que homenageia o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, com atividades e ações gratuitas. O público irá acompanhar espetáculos, shows, competição de poesia e oficinas infantis. Com acessibilidade em Libras, a programação é feita por
pessoas com deficiência.
Waldonys
Waldonys apresenta o show "O cantador de histórias" nesta sexta-feira, 19, no Teatro RioMar Fortaleza. Em uma apresentação intimista, o cantor e compositor apresenta um repertório especial, trazendo releituras e novos arranjos de canções que marcaram sua trajetória. O show terá participações dos músicos Petrúcio Amorim e João Cláudio Moreno, além do sanfoneiro Eurides Menezes, pai de Waldonys.
Rafael Portugal
Conhecido por seus trabalhos na televisão, o comediante Rafael Portugal chega a Fortaleza neste domingo, 21, com o espetáculo "Tô só Desabafando", no Theatro Via Sul. Com sessão única, a apresentação terá histórias da vida pessoal e de amigos, eventos do dia a dia e até relatos de bastidores da TV vão ser apresentados de forma leve e descontraída para os presentes. Os ingressos estão à venda no site Uhuu, com valores de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira). Também há opção de ingresso solidário, no valor de R$ 100, com doação de 1kg de alimento não perecível.
Lançamento literário
O Laboratório de Arte Contemporânea, do Porto Iracema das Artes, lança a LAC Editora, selo literário que dará destaque à publicação de livros de arte contemporânea. Será lançado "O Tremor dos Vivos", de Kaciano Gadelha. A obra reúne textos em uma perspectiva crítica, decolonial e interseccional.
Festival Surdará
Inicia nesta sexta-feira, 19, a 1ª edição do Festival Surdará, evento que traz na programação espetáculos, oficinas, vivências e performances que dão destaque às produções montadas a partir da Libras. Com agenda até o dia 24 deste mês, a abertura ocorre no Teatro do Dragão do Mar com a Mostra de Esquetes da Comunidade Surda. O evento tem classificação indicativa de 10 anos.
Sessão Mercúrio
Nesta quinta-feira, 18, a Casa Mercúrio recebe mais uma edição da “Sessão Mercúrio”. Com início às 18h30min, o evento terá shows musicais da cantora cearense Soledad e do multiartista Vitor Cozilos, que vão contar com a participação do músico Briar. Localizada no bairro Benfica, o espaço reúne artistas locais e busca celebrar e fomentar a cena musical autoral e independente. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 15.