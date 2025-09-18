Logo O POVO+
Programe-se: confira a agenda cultural desta quinta-feira, 18 de setembro (18/09)
Com eventos acessíveis, fim de semana em Fortaleza tem diversas atividades com objetivo de divertir a família
"O Castelo Animado" é um dos filmes mais aclamados do estúdio

Ghibli Fest

Tem início nesta quinta-feira, 18, o Ghibli Fest, evento que celebra os 40 anos do Studio Ghibli no Brasil. Em Fortaleza, a data de abertura terá exibição de "O Castelo Animado", "Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar" e "Da Colina Kokuriko", nos cinemas dos shoppings Messejana, North Shopping, Via Sul, Rio Mar e do Dragão do Mar. Os ingressos podem ser comprados no site Ingresse.com.

  • Quando: a partir desta quinta-feira, 18, horários diversos
  • Salas e horários: Ingresse.com 
Eduardo Show da Vida apresenta espetáculo circense no Festival Conexão DEF
Festival Conexão DEF

Neste domingo, 21, às 10 horas, a Estação das Artes recebe o Festival Conexão DEF, que homenageia o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, com atividades e ações gratuitas. O público irá acompanhar espetáculos, shows, competição de poesia e oficinas infantis. Com acessibilidade em Libras, a programação é feita por
pessoas com deficiência.

  • Quando: domingo, 21, das 10h às 15 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais infos: Instagram 
  • Gratuito

 

Fortaleza- CE, Brasil, 14-11-24: Entrega do Prêmio da Construção 2024 no Teatro Riomar. Na foto, o cantor Waldonys. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)
Waldonys

Waldonys apresenta o show "O cantador de histórias" nesta sexta-feira, 19, no Teatro RioMar Fortaleza. Em uma apresentação intimista, o cantor e compositor apresenta um repertório especial, trazendo releituras e novos arranjos de canções que marcaram sua trajetória. O show terá participações dos músicos Petrúcio Amorim e João Cláudio Moreno, além do sanfoneiro Eurides Menezes, pai de Waldonys.

  • Quando: sexta-feira, 19, às 21 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira); vendas no Uhuu e na bilheteria presencial

 

Rafael Portugal apresenta show de humor
Rafael Portugal

Conhecido por seus trabalhos na televisão, o comediante Rafael Portugal chega a Fortaleza neste domingo, 21, com o espetáculo "Tô só Desabafando", no Theatro Via Sul. Com sessão única, a apresentação terá histórias da vida pessoal e de amigos, eventos do dia a dia e até relatos de bastidores da TV vão ser apresentados de forma leve e descontraída para os presentes. Os ingressos estão à venda no site Uhuu, com valores de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira). Também há opção de ingresso solidário, no valor de R$ 100, com doação de 1kg de alimento não perecível.

  • Quando: domingo, 21, às 19 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
  • Quanto: R$ 70 (meia-entrada), R$ 140 (inteira), R$ 100 (solidário); vendas no Uhuu

 

Lançamento literário

O Laboratório de Arte Contemporânea, do Porto Iracema das Artes, lança a LAC Editora, selo literário que dará destaque à publicação de livros de arte contemporânea. Será lançado "O Tremor dos Vivos", de Kaciano Gadelha. A obra reúne textos em uma perspectiva crítica, decolonial e interseccional.

  • Quando: sábado, 20, às 11 horas
  • Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

Festival Surdará

Inicia nesta sexta-feira, 19, a 1ª edição do Festival Surdará, evento que traz na programação espetáculos, oficinas, vivências e performances que dão destaque às produções montadas a partir da Libras. Com agenda até o dia 24 deste mês, a abertura ocorre no Teatro do Dragão do Mar com a Mostra de Esquetes da Comunidade Surda. O evento tem classificação indicativa de 10 anos.

  • Quando: sexta-feira, 19, das 18h às 21 horas
  • Onde: Teatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

Sessão Mercúrio

Nesta quinta-feira, 18, a Casa Mercúrio recebe mais uma edição da “Sessão Mercúrio”. Com início às 18h30min, o evento terá shows musicais da cantora cearense Soledad e do multiartista Vitor Cozilos, que vão contar com a participação do músico Briar. Localizada no bairro Benfica, o espaço reúne artistas locais e busca celebrar e fomentar a cena musical autoral e independente. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 15.

  • Quando: quinta-feira, 18, às 18h30min
  • Onde: Casa Mercúrio (avenida da Universidade, 2475 - Benfica)
  • Quanto: a partir de R$ 15; vendas no Sympla
