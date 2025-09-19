Do doce ao salgado, confira os muitos sabores do limão

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-09-2025: Joá Ristobar: Prato "Nero" (risoto de limão siciliano com lula) e drink "Joá Smash", (FOTO: JÚLIO CAESAR/ O POVO)

Presente em pratos doces e salgados e também em drinks, é seguro dizer que o limão, também utilizado como tempero, é uma das mais versáteis frutas na cozinha. Trazida para o Brasil durante a colonização portuguesa, o insumo cítrico tornou-se parte da identidade tropical do país, assinando até mesmo o sabor de uma bebida tradicionalmente brasileira: a caipirinha.

"A versatilidade, a adaptação ao solo e a refrescância fazem do Brasil um grande consumidor de limão e com muitos usos em bebidas, doces, no tempero de receitas salgadas, em marinadas e muitas outras maravilhas da nossa culinária", comenta a chef e diretora do Mercado AlimentaCE Marina Araújo. De acordo com ela, o país é um dos cinco maiores produtores de limão no mundo, com destaque para as regiões Nordeste e Sudeste.

"Quer combinação melhor que peixes, camarões e aquele toque de limão?", indaga a chef Marina Araujo. No Ceará, ela informa que o principal polo produtor é a região do Vale do Jaguaribe, mas também ressalta as regiões litorâneas no consumo da fruta que, conforme a também chef de cozinha, "pedem muito a refrescância que o limão traz para as

bebidas e receitas".

Fonte de vitamina C e rica em compostos bioativos, segundo o nutricionista Kildary Fernandes, o limão é uma fruta pouco calórica. Entre seus principais nutrientes, o nutricionista destaca fenólicos e flavonóides, fibras solúveis, ácido cítrico e minerais. Esses compostos conferem ao limão ação antioxidante e anti-inflamatória, além de contribuir para a função renal, a absorção de minerais como o ferro e a saciedade.

Beber água com limão pelas manhãs, por exemplo, não virou uma recomendação comum por acaso. Kildary Fernandes pontua que "não existe evidência científica de que beber em jejum traga benefício extra comparado a outras horas do dia", embora ressalte os benefícios do aporte de vitamina C aliado à hidratação para o fortalecimento imunológico e para o auxílio na digestão e no controle de peso e glicemia.

O nutricionista também alerta que, se consumido em excesso sobre o estômago vazio, a fruta "pode irritar mucosa gástrica em pessoas sensíveis, com gastrite ou refluxo" e que o contato frequente com os dentes pode desgastar o esmalte dental. A ingestão de suco de limão com grande quantidade de açúcar também pode, segundo o médico, anular os benefícios à saúde.

Usar o suco espremido em saladas, temperos e marinadas (sem perder nutrientes no cozimento), acrescentar rodelas ou gotas no chá ou água ao longo do dia para ajudar na hidratação, bater com sucos naturais e vitaminas, consumir a polpa para aproveitar fibras e variar o consumo junto a outras frutas ricas em vitamina C são as formas recomendadas por Kildary Fernandes para consumir limão no dia a dia.

A fruta não é insubstituível na dieta. Laranja, acerola, kiwi e tangerina são exemplos de frutas cítricas que podem suprir as propriedades nutritivas do limão. Ainda assim, o nutricionista pontua que o limão é "uma das opções mais acessíveis e versáteis". "O preço dessas frutas é mais acessível nos mercados devido à grande produção e o uso delas em sucos, temperos, caipirinhas e outros drinks são mais difundidos", atesta Marina Araújo sobre o limão-galego e o limão-taiti, tipos mais consumidos no Brasil.

De acordo com a chef, a forma mais comum de consumir limão é utilizá-lo "como tempero para peixes e frango, antes de serem cozidos". Para consumir a fruta, Araújo recomenda "uma boa panelada acompanhada de cuscuz e comer com aquele limãozinho por cima" ou "uma torta doce com base de biscoito, uma camada de mousse de limão e uma camada de ganache de chocolate por cima".

Joá Ristobar

Com o limão siciliano marcado não só no cardápio, mas também na identidade visual, o restaurante italiano Joá Ristobar optou pela simbologia da fruta para traduzir o frescor, a autenticidade e a leveza que buscam conferir às experiências no estabelecimento. Ingrediente essencial no drink autoral Joá Smash, que a empresa define como "porta-voz da nossa marca", a bebida leva gin, xarope artesanal de manjericão e sumo de limão siciliano. A fruta equilibra, refresca e conecta a identidade do restaurante aos sabores da coquetelaria. Um dos destaques do menu do Joá, o prato Nero, um risoto de limão com lula, segue o padrão italiano

de preparo.

Onde: rua Osvaldo Cruz, 1318 - Aldeota

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado das 12h às 23 horas e domingo das 12h às 22h30min

Quanto: Drink Joá Smash por R$ 28 e Prato Nero R$ 98

Instagram: @joa.ristobar





Casa Beá

Uma das entradas mais pedidas no restaurante Casa Beá, o ceviche de tilápia é servido com 100 gramas do peixe em cubos marinados no molho de limão com lascas de cebola roxa, especiarias e pimentas, acompanhado de torradas artesanais da casa. "O frescor do limão realça o sabor delicado do peixe, equilibrando suavidade com acidez. Essa combinação cria uma sensação leve e refrescante, que combina perfeitamente com o clima do Ceará e com o paladar de quem busca pratos saborosos e delicados", comenta Bruna Braga, dona do restaurante. Para ela, o segredo de um bom ceviche está nos ingredientes frescos, equilíbrio de sabores e cuidado no preparo. Ingrediente-chave do cardápio do Casa Beá, o limão também está em drinques, sobremesas como a tortelete de limão e outros pratos.

Onde: Av. Desembargador Moreira, 615 A - Meireles

Horário de funcionamento: domingo, segunda-feira e terça-feira das 10h às 22 horas; quarta-feira das 10h às 18 horas e quinta-feira, sexta-feira e sábado das 9h

às 18 horas

às 18 horas Quanto: Ceviche de tilápia R$ 38

Instagram: @casabearestaurante





Antoinette Boutique de Doces

Marca existente há quase onze anos, a loja Antoinette Boutique de Doces está aberta há quatro anos em Fortaleza e, em 2024, estreou o limão entremet em unidade menor. Ideia do chef francês Cédric Grolet, o doce com forma e sabor de limão "foi um sucesso instantâneo tanto na vitrine quanto nas mesas de eventos", conta Renata Valentim. A proprietária da loja credita a saída do Lemon ao "apelo estético do formato do mini limão" e também ao sabor do mousse que recheia o doce. "É feito 100% artesanalmente, com suco da fruta, sem pastas saborizantes, sem conservantes, garantindo um sabor maravilhoso!", exclama.

Onde: rua José Vilar, 1625 - Meireles

Horário de funcionamento: terça-feira a sexta-feira das 10h às 19 horas e sábados das 10h às 18 horas

Quanto: Lemon R$ 8 (unidade na vitrine) ou R$ 7 (unidade sob encomendas a partir de 25 itens)

Instagram: @antoinetteboutiquedoces





Mousse de limão

A chef pâtissier Renata Valentim, gestora da Antoinette Boutique de Doces, deixa a receita de um mousse de limão para o leitor reproduzir em casa sem correr o risco de o suco de limão talhar.

Brigadeiro gourmet na panela

1 panela de fundo triplo

1 leite condensado integral com 8% de gordura

1 creme de leite de qualidade sem soro

50g de chocolate branco callebaut

Mexa tudo até desgrudar da panela. Depois do brigadeiro frio, leve a uma batedeira, adicione suco e raspas de 2 limões sicilianos e bata em velocidade média, até homogeneizar. Pode acrescentar mais limão se gostar dele mais azedinho. Se não tiver a batedeira, use tigela e espátula.

Seu creme de limão está pronto, não talhou e pode ser usado sozinho, com sorvetes ou para cobrir bolos. Reserve na geladeira ou mantenha congelado. Validade até 5 dias refrigerado.