Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 19 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Vênus atua sobre rotinas e saúde, destacando uma fase favorável para cuidar do bem-estar e usufruir de prazeres cotidianos. Procure não reagir de forma emotiva nos contatos pessoais, evitando dar espaço a dramas desnecessários.

Touro 21/04 a 20/05 O setor social recebe a energia de vênus, ressaltando seu carisma nas interações e favorecendo momentos prazerosos em grupo. Mas tenha cautela para que o foco em diversões coletivas não resulte em descuido com suas finanças.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Vênus age no lar, despertando afeto e empatia em relação aos seus familiares, além de motivar cuidados com o conforto diário. Apesar dos obstáculos apontados por Urano, mantenha confiança em si e siga firme em suas decisões.

Câncer 21/06 a 22/07 Vênus encontra a Lua na área comunicativa, despertando o lado sedutor da sua personalidade, além de um pensamento altamente criativo que lhe beneficia em diversos âmbitos. Não deixe que empecilhos temporários às suas ideias lhe levem a acumular frustrações.

Leão 23/07 a 22/08 Você se mostra mais aberta a prazeres, nutrindo autoestima e incentivando atividades criativas. Contudo, o alerta é para manter controle sobre o orçamento, pois Urano indica risco de gastos além do necessário.

Virgem 23/08 a 22/09 Vênus em seu signo, ao se unir à Lua, exalta sua sensualidade e favorece sua expressão criativa, projetando uma imagem pública positiva. Apesar disso, procure guardar discrição quanto às suas metas e escolhas mais pessoais.

Libra 23/09 a 22/10 Questões afetivas se revelam, e mesmo diante de frustrações, há chances de rever atitudes e reposicionar-se frente ao que incomoda. Busque agir com reserva e evite reações impulsivas, conforme o alerta da tensão de urano.

Escorpião 23/10 a 21/11 Seu carisma aflora, promovendo vínculos amigáveis e cumplicidade com o entorno. Porém, é importante selecionar melhor suas interações sociais, a fim de proteger sua intimidade e manter qualidade nas relações.

Sagitário 22/11 a 21/12 Com Vênus no trabalho unida à Lua, você atravessa uma fase de satisfação ligada à vocação e ao reconhecimento profissional. Algumas barreiras podem surgir, mas sua criatividade ajudará a lidar com desafios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Vênus encontra a Lua no campo espiritual, levando você a valorizar experiências elevadas e a buscar crescimento também ligado à carreira. Urano sugere críticas externas, que pedem inteligência para lidar com restrições.

Aquário 21/01 a 18/02 Vênus fortalece a intimidade, tornando a vida privada mais prazerosa, além de apoiar a gestão patrimonial e hábitos sustentáveis. Barreiras materiais podem pesar, mas seu espírito criativo será um aliado nesse cenário.