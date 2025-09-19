Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 19 de setembro

21/03 a 20/04
Vênus atua sobre rotinas e saúde, destacando uma fase favorável para cuidar do bem-estar e usufruir de prazeres cotidianos. Procure não reagir de forma emotiva nos contatos pessoais, evitando dar espaço a dramas desnecessários.
21/04 a 20/05
O setor social recebe a energia de vênus, ressaltando seu carisma nas interações e favorecendo momentos prazerosos em grupo. Mas tenha cautela para que o foco em diversões coletivas não resulte em descuido com suas finanças.
21/05 a 20/06
Vênus age no lar, despertando afeto e empatia em relação aos seus familiares, além de motivar cuidados com o conforto diário. Apesar dos obstáculos apontados por Urano, mantenha confiança em si e siga firme em suas decisões.
21/06 a 22/07
Vênus encontra a Lua na área comunicativa, despertando o lado sedutor da sua personalidade, além de um pensamento altamente criativo que lhe beneficia em diversos âmbitos. Não deixe que empecilhos temporários às suas ideias lhe levem a acumular frustrações.
23/07 a 22/08
Você se mostra mais aberta a prazeres, nutrindo autoestima e incentivando atividades criativas. Contudo, o alerta é para manter controle sobre o orçamento, pois Urano indica risco de gastos além do necessário.
23/08 a 22/09
Vênus em seu signo, ao se unir à Lua, exalta sua sensualidade e favorece sua expressão criativa, projetando uma imagem pública positiva. Apesar disso, procure guardar discrição quanto às suas metas e escolhas mais pessoais.
23/09 a 22/10
Questões afetivas se revelam, e mesmo diante de frustrações, há chances de rever atitudes e reposicionar-se frente ao que incomoda. Busque agir com reserva e evite reações impulsivas, conforme o alerta da tensão de urano.
23/10 a 21/11
Seu carisma aflora, promovendo vínculos amigáveis e cumplicidade com o entorno. Porém, é importante selecionar melhor suas interações sociais, a fim de proteger sua intimidade e manter qualidade nas relações.
22/11 a 21/12
Com Vênus no trabalho unida à Lua, você atravessa uma fase de satisfação ligada à vocação e ao reconhecimento profissional. Algumas barreiras podem surgir, mas sua criatividade ajudará a lidar com desafios.
22/12 a 20/01
Vênus encontra a Lua no campo espiritual, levando você a valorizar experiências elevadas e a buscar crescimento também ligado à carreira. Urano sugere críticas externas, que pedem inteligência para lidar com restrições.
21/01 a 18/02
Vênus fortalece a intimidade, tornando a vida privada mais prazerosa, além de apoiar a gestão patrimonial e hábitos sustentáveis. Barreiras materiais podem pesar, mas seu espírito criativo será um aliado nesse cenário.
19/02 a 20/03
As relações afetivas se intensificam, e você busca oferecer conforto e bem-estar a quem ama. O exercício da empatia é essencial para lidar com tensões que surgem no convívio, conforme sinaliza a pressão de Urano.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande inteligência e consciência adquirida através de estudos (como autodidata) e leituras diversas. Sua sabedoria será utilizada por Deus para a unificação de todas as religiões do mundo, que será então chamada de Universalista. Será simpático aos problemas de todas as pessoas, conseguindo até mesmo resolvê-los usando sua prodigiosa intuição.
O SANTO
Nasceu em Nápoles, na segunda metade do século III, e foi eleito bispo de Benevento. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra cristãos. Ele era amigo de Sóssio, diácono de Miseno, e certo dia, teve a visão de uma chama sobre sua cabeça. Reconhecendo o símbolo do futuro martírio, Januário convidou Sóssio a participar da visita pastoral para falar sobre fé. O diácono pôs-se a caminho, mas foi preso pelos guardas enviados por Dragôncio, governador da Campânia. Januário tentou sua libertação, mas também foi condenado à decapitação. Segundo o costume, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu duas ampolas de o sangue do bispo. Ela as entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir duas capelas.