Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 19 de setembro (19/09)

Foto: Louis Toussaint/Divulgação Eric Donaldson faz show em Fortaleza este mês na Kingston 085, casa de show localizada na Praia de Iracema

Ícone do reggae da Jamaica, o músico Eric Donaldson faz show em Fortaleza no Kingston 085. Ele apresenta sucessos como "Traffic Jam", "Lonely Nights" e "Cherry Oh! Baby". O evento também terá apresentações de Caribbean Sounds, Projeto Na Ponta da Agulha, Rubinho Star e Donaleda. Os ingressos estão disponívens a partir de R$ 50.

Quando: sexta-feira, 19, às 22 horas

Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Quanto: R$ 60; vendas no OutGo





Samba da Theresa

A cantora Theresa Rachel apresenta o Samba da Theresa nesta sexta-feira, 19, no Centro Cultural Belchior (CCBel). O equipamento localizado na Praia de Iracema recebe o projeto, idealizado em formato voz e violão com composições autorais e releituras de clássicos do samba brasileiro, a exemplo de canções de artistas como Arlindo Cruz e Jorge Aragão. A instrumentista e compositora cearense é um dos principais nomes do ritmo em Fortaleza, com agenda formada por shows em diversos eventos.

Quando: sexta-feira, 19, às 19 horas

Onde: CCBel (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Gratuito





Seven Brothers

O Circo Seven Brothers realiza programação nesta sexta-feira, 19, no Marlyn Circo, localizado na Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Gerenciado pelo Mestre Círio Brasil, o projeto leva apresentações de palhaços, momentos de malabarismos e números de mágica para a plateia.

Quando: sexta-feira, 19, a partir das 14 horas

Onde: rua Antônio Alcânatar, s/n - Pirapora, Caucaia

Gratuito





Música

O Fuzuê Bar, localizado no bairro Meireles, promove programação musical diversa para esta sexta-feira, 19. O DJ Paluma agita o público no local, enquanto o projeto Carretera Sounds apresenta repertório de música latina no Garden, espaço acoplado ao estabelecimento. Os clientes também podem aproveitar o cardápio com drinks e petiscos. Reservas devem ser feitas por meio do Instagram (@fuzue.bar).

Quando: sexta-feira, 19, a partir das 20 horas

Onde: Fuzuê Bar (rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)

Gratuito





Forró do Frei

O Mercado AlimentaCE, parte do Complexo Cultural Estação das Artes, recebe edição do Forró do Frei, idealizado pelo Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A música do evento será comandada por Vanessa A Cantora, que irá interpretar clássicos do gênero. O Centro também estará presente com a Feira de Empórios do MST, na qual os presentes poderão comprar produtos frescos e artesanais provenientes dos assentamentos e da agricultura familiar.