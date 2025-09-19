Restaurante Mayú apresenta três novos menus

Foto: Mayú/Divulgação Mayú apresenta três novos menus: executivo, happy hour e degustação

Novidades à mesa chegam ao Mayú, restaurante-escola do Senac Ceará, reforçando a sua proposta de unir formação profissional e experiências gastronômicas. Em setembro, casa apresenta três novos cardápios para o público: menu executivo, menu de happy hour e um menu especial de degustação.

O ambiente funciona como vitrine da gastronomia brasileira e espaço de aprendizado para alunos e instrutores do Senac. O menu degustação "Da aurora ao entardecer" é servido aos sábados, das 18h30min às 20 horas, pelo valor de R$ 195 por pessoa.

Nele, o cliente irá vivenciar uma jornada gastronômica em sete etapas, visando traduzir o ciclo do dia nordestino. Cada prato irá contar uma história. À mesa, caxiri - bebida alcoólica ancestral dos povos indígenas feita a partir da fermentação da mandioca.

O menu executivo, servido das 11h30 às 15 horas, valoriza ingredientes locais em releituras criativas, começando por entradas como o Sertão em flor (hummus de grão de bico e beterraba com pão achatado, azeite de pimenta e pó de hibisco), o Parma Crocante (croquete de batata e fraldinha desfiada com emulsão de coentro e presunto de parma) e a Tostada de polvo (focaccia artesanal com vinagrete de polvo). O valor é R$ 69 por pessoa e inclui entrada, prato principal e sobremesa.

Já no happy mayú, animando o fim de tarde e o início das noites de sexta-feira, o restaurante garante descontração. Entre as opções, destacam-se o Coral Cítrico (peixe fresco com vinagrete de maracujá e chips de batata), o Sertão em Flor, o Parma e Brasa e o Mini Filé do Sol (carne curada amanteigada com molho de queijo curado).

Restaurante-Escola Mayú