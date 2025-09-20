horóscopo personare

ÁRIES

Relações cotidianas se beneficiam do encontro entre Sol e Lua no setor das rotinas, o que favorece ações colaborativas na gestão dos afazeres do dia a dia. Apesar desse engajamento coletivo ter seu lado positivo, a tensão promovida por Saturno no setor de crise alerta para importância de equilibrar trabalho e descanso.

TOURO

Sol e Lua no setor social lhe despertam simpatia e generosidade, conferindo-lhe maior visibilidade perante grupos, ao mesmo tempo em que lhe predispõem a usufruir dos prazeres da vida. Mas o bem-estar também depende da qualidade das companhias, como alerta a Saturno na área de amizades.

GÊMEOS

Sol e Lua se encontram na área familiar, sugerindo um período harmonioso na interação com seus conviventes, em meio à renovação dos vínculos íntimos e de confiança. Cerque-se de apoio emocional, importante para enfrentar demandas complexas apontadas na tensão trazida por Saturno.

CÂNCER

A Lua encontra o Sol na área comunicativa, deixando-lhe mais receptiva a lidar com o fluxo de informações e novidades que lhe circundam, bem como lhe trazendo equilíbrio emocional para encarar eventuais contrastes pessoais. Procure amadurecer seus argumentos antes de iniciar debates.

LEÃO

O encontro entre Sol e Lua na área financeira desperta seu lado generoso e suas habilidades criativas na gestão dos recursos materiais, embora Saturno alerte para a importância de disciplinar os gastos para evitar endividamento a longo prazo. Quaisquer ações relacionadas ao patrimônio pedem análises apuradas.

VIRGEM

Incidindo sobre seu signo, o encontro entre Sol e Lua desperta equilíbrio emocional, essencial para lidar com eventuais desafios de relacionamento. Um entorno exigente e crítico pode lhe deixar sob pressão, por isso cultivar serenidade é de grande importância.

LIBRA

O encontro entre Sol e Lua na área de crise lhe deixa confiante frente aos desafios, mas evite tomar decisões sem o devido amadurecimento, pois o sucesso das iniciativas depende de estratégias pré-definidas. Encare as adversidades sob o viés da transformação pessoal, procurando se libertar do que não lhe serve mais.

ESCORPIÃO

O setor das amizades recebe o encontro entre Sol e Lua, despertando seu lado acolhedor, empático e generoso, e lhe rendendo uma companhia das mais desejadas. No entanto, convém ser criteriosa na exposição social, a fim de evitar contatos abusivos e preservar sua individualidade.

SAGITÁRIO

Sol e Lua canalizam suas energias em favor da sua capacidade de trabalho, deixando-lhe mais disposta a encarar os afazeres e a melhorar a gestão do dia a dia. Tenha cuidado para não absorver responsabilidades em excesso, sabendo dividi-las com o entorno.

CAPRICÓRNIO

A autoconfiança se eleva frente ao encontro Sol e Lua na área espiritual, guiando-lhe rumo à concretização de ações importantes para sua qualidade de vida. A fase é igualmente positiva para os estudos, embora Saturno alerte para a importância de não se sobrecarregar mentalmente e prevenir o estresse.

AQUÁRIO

As energias de Sol e Lua no setor íntimo lhe sensibilizam frente às necessidades dos relacionamentos pessoais, levando-lhe a oferecer suporte emocional e material àqueles que ama. Convém disciplinar as finanças em tais ocasiões, visto que Saturno adverte quanto ao risco de excessos.

PEIXES

Os relacionamentos pessoais lhe atraem nessa fase, levando-lhe a se dedicar às pessoas queridas. Entretanto, há uma tendência a se envolver excessivamente nos problemas dos outros, conforme alerta Saturno, e convém estabelecer limites.

o anjo Rehael

Quem nasce sob esta influência, terá consciência da necessidade da regeneração da matéria, para que haja o aumento da espiritualidade. Sentirá amor altruísta por todos os homens da Terra, que considera como filhos de Deus. Fará curas excepcionais através da impostação das mãos ou mesmo mentalmente, através de orações ou emanações de pensamentos positivos.

O SANTO Santo André Kim

A igreja coreana foi fundada por leigos, pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam o país. A comunidade nascente começou a pedir a Pequim para mandar mais missionários, mas o governo coreano não via com bons olhos o novo culto. Assim, em 1802, foi promulgado um édito estatal que proibia a crença e mandava exterminar cristãos. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos, nascidos e criados no país. Nasceu em 1821 e recebeu a ordenação em Macau. Ao regressar à Coreia, trabalhou como missionário em segredo e teve bons resultados. Contudo, foi descoberto e preso, por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa. Padre André Kim Taegon foi martirizado em 16 de setembro de 1846, junto com dez mil mártires.