Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 20 de setembro (20/09)

Foto: Narciso Junior/ Divulgação Cearense Esther Praxedes tem como referências as cantoras Ariana Grande e Rita Lee

A Vila Azul do Mar, espaço de lazer localizado no Beach Park, recebe apresentações das cantoras Esther Praxedes (foto), às 17 horas, e Dayana Silver, às 20 horas. Esther abre a programação com show formado por clássicos do pop rock internacional. Dayana, por sua vez, leva repertório que mistura flashbacks inesquecíveis e sucessos do pop atual.

Quando: sábado, 20, a partir das 17 horas

sábado, 20, a partir das 17 horas Onde: Vila Azul do Mar (rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Vila Azul do Mar (rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz) Gratuito





Teatro

O Grupo Comédia Cearense inicia temporada de apresentações do espetáculo "Soldadinho de Chumbo". As exibições ocorrem no Teatro Nadir Papi Saboya do Colégio Farias Brito. Na trama, um pequeno soldadinho de chumbo descobre a força da coragem em um mundo onde brinquedos ganham vida. Ele enfrenta desafios e perigos para viver um grande amor com a delicada Bailarina,.

Quando: a partir deste sábado, 20, às 17 horas

a partir deste sábado, 20, às 17 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya do Farias Brito (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya do Farias Brito (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)





Bregoso 085

Neste sábado, 20, a Praça da Cruz Grande, no bairro Serrinha, é palco da primeira edição do Bregoso 085, batalha de passinho dedicada ao brega funk. O evento surge com o objetivo de expandir o valor da estética periférica, enfrentando discriminação que muitas vezes cerca o gênero. A abertura é protagonizada pelo grupo da Turma do Kaká e do coletivo de Lucas Cauã. Para encerrar, há apresentação do grupo XBrega. Participam também da festa os DJs Thalyne e Denis W.

Quando: sábado, 20, a partir das 16 horas

sábado, 20, a partir das 16 horas Onde: Praça da Cruz Grande (rua Betel - Serrinha)

Praça da Cruz Grande (rua Betel - Serrinha) Gratuito



Led Zeppelin

Uma das bandas mais importantes do rock mundial, o Led Zeppelin ganha uma homenagem em Fortaleza neste sábado, 20. O público é convidado a apreciar e se divertir ao som de clássicos do gênero que, na noite de sábado, vão destacar as produções musicais britânicas. Iniciando às 20 horas, a banda Like a Stones fará um cover do Rolling Stones. Se unindo às homenagens ao rock, o grupo Killer Queen apresenta as canções do Queen. Destaque do evento, o grupo gaúcho Presence fará um tributo ao Led Zeppelin. Considerada o maior tributo brasileiro dos donos das canções “Stairway to Heaven” e “Black Dog”, a banda sobe ao palco do Pub 5 Elementos às 22 horas.

Quando: sábado, 20, a partir das 20 horas

sábado, 20, a partir das 20 horas Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)

Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no Sympla



Reencontro

O multi-instrumentista e compositor Carlinhos Patriolino e a cantora Fhátima Santos se apresentam neste sábado, 20, no Belch Bar. Intitulado “Reencontro - Treze Anos Depois”, o show traz o retorno da dupla que marcou época na noite de Fortaleza. Após 13 anos distante dos palcos por problemas de saúde, a alagoana radicada no Ceará tem feito shows coletivos solidários. Desta vez, se reúne com o violonista, bandolinista e guitarrista Carlinhos Patriolino para uma noite de emoções.