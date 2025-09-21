Confira a agenda cultural deste domingo, 21 de setembro (21/9)

Como parte do "Seminário de Acessibilidade: experiências táteis em museus", o Museu Ferroviário Estação João Felipe oferece a visita mediada "Ferrovia acessível" na exposição "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará". A ação é acompanhada por educadores do equipamento e conta com a presença de intéprete de Libras.
Hey Joe
O Hey Joe Food'n Bar celebra dez anos de atividade com programação musical com as bandas Supernova, cover de Coldplay e Oasis, e Outline, cover de The Killers e Muse. O evento também terá flash tattoo e sorteios para os presentes.
Beauty & Play
Encerra neste domingo, 21, a primeira edição do Sephora Beauty & Play no RioMar Fortaleza. Com entrada gratuita, o evento terá experiências, nas quais os participantes podem colecionar carimbos. Algumas das marcas presentes são Kylie Cosmetics, Real Techniques e Laura Mercier. Interessados também poderão se inscrever no local.
Poemas Verdes
Idealizado pelo projeto "Um Poema em Cada Árvore", promovido em Minas Gerais, o poeta Elízio Cartaxo desenvolveu o "Poemas Verdes" com o objetivo de divulgar trabalhos de poetas locais. O momento terá microfone à disposição dos poetas e espaço para vendas de publicações. Inscrições podem ser feitas até este domingo, 21, pelo número (85) 99907.2054.
Canal Brasil
Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado neste domingo, 21, o Canal Brasil transmite programação dedicada à inclusão social e à valorização da diversidade. Entre os títulos, estão "Nova Aurora", de Victor Jiménez; "A Busca do Eu e o Silêncio", de Giuliano Robert, e "O Que Pode Um Corpo?", de Márcio Picoli e Victor Di Marco.