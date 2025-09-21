Confira a agenda cultural deste domingo, 21 de setembro (21/9)

Foto: Thiago Matine/Divulgação Museu Ferroviário Estação João Felipe, na Estação das Artes

Como parte do "Seminário de Acessibilidade: experiências táteis em museus", o Museu Ferroviário Estação João Felipe oferece a visita mediada "Ferrovia acessível" na exposição "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará". A ação é acompanhada por educadores do equipamento e conta com a presença de intéprete de Libras.

Quando : domingo, 21, das 14 às 15 horas

: domingo, 21, das 14 às 15 horas Onde : Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, 34 - Centro)

: Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, 34 - Centro) Gratuito





Hey Joe

O Hey Joe Food'n Bar celebra dez anos de atividade com programação musical com as bandas Supernova, cover de Coldplay e Oasis, e Outline, cover de The Killers e Muse. O evento também terá flash tattoo e sorteios para os presentes.

Quando : domingo, 21, às 16 horas

: domingo, 21, às 16 horas Onde : Hey Joe (rua Norvinda Pires, 32 - Aldeota)

: Hey Joe (rua Norvinda Pires, 32 - Aldeota) Quanto: couvert a partir de R$ 20



Beauty & Play

Encerra neste domingo, 21, a primeira edição do Sephora Beauty & Play no RioMar Fortaleza. Com entrada gratuita, o evento terá experiências, nas quais os participantes podem colecionar carimbos. Algumas das marcas presentes são Kylie Cosmetics, Real Techniques e Laura Mercier. Interessados também poderão se inscrever no local.

Quando: domingo, 21, das 14h às 19 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Poemas Verdes

Idealizado pelo projeto "Um Poema em Cada Árvore", promovido em Minas Gerais, o poeta Elízio Cartaxo desenvolveu o "Poemas Verdes" com o objetivo de divulgar trabalhos de poetas locais. O momento terá microfone à disposição dos poetas e espaço para vendas de publicações. Inscrições podem ser feitas até este domingo, 21, pelo número (85) 99907.2054.

Quando : domingo, 21, a partir das 11 horas

: domingo, 21, a partir das 11 horas Onde : Praça João Gentil, s/n - Benfica

: Praça João Gentil, s/n - Benfica Gratuito



Canal Brasil

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado neste domingo, 21, o Canal Brasil transmite programação dedicada à inclusão social e à valorização da diversidade. Entre os títulos, estão "Nova Aurora", de Victor Jiménez; "A Busca do Eu e o Silêncio", de Giuliano Robert, e "O Que Pode Um Corpo?", de Márcio Picoli e Victor Di Marco.