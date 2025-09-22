Confira a agenda cultural desta segunda, 22 de setembro (22/9)

Foto: Studio Ghibli/Divulgação "A viagem de Chihiro" será exibido em Fortaleza durante o Ghibli Fest

Como parte do Ghibli Fest, festival cinematográfico que leva às telonas 22 obras-primas do lendário Studio Ghibli, o North Shopping Fortaleza exibe na noite desta segunda-feira, 22, a animação "A Viagem de Chihiro". A obra é um dos trabalhos mais aclamados do estúdio, também responsável por filmes como "O Castelo Animado" e "Meu Amigo Totoro". Na trama, a garota Chihiro descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.

Quando: segunda-feira, 22, às 21 horas

segunda-feira, 22, às 21 horas Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) Quanto: R$ 19 (inteira) e R$ 9,50 (meia); vendas em Ingresso.com e bilheteria





Apanhador de Almas

Estrelado por Klara Castanho, Duda Reis, Priscila Sol e Jéssica Córes, o terror nacional "Apanhador de Almas" está em cartaz em Fortaleza. Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa. O problema piora quando descobrem um terrível destino: uma vez nesse limbo, somente uma delas poderá sair viva. O longa-metragem é dirigido por Nelson Botter Jr e Fernando Alonso.

Quando e onde: Ingresso.com





Verdejar Fortaleza

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito "Educação Ambiental para um Presente Sustentável". Composto por seis módulos e realizado na modalidade Ensino à Distância (EaD), o curso aborda desde os fundamentos da vida na Terra até práticas de cidadania ambiental e cidades sustentáveis. O curso dá direito a certificação pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). O objetivo é oferecer ferramentas práticas e reflexivas para que jovens e adultos possam transformar hábitos pessoais, escolares e comunitários em prol de um futuro mais sustentável. Entre os temas abordados no projeto, estão mudanças climáticas, cidades verdes, agroecologia, educação ecopedagógica e cidadania ambiental.

Quando: inscrições até 15 de outubro

inscrições até 15 de outubro Onde: verdejarfortaleza.com.br

Gratuito





José Guedes

Fica em cartaz até sexta-feira, 26, a exposição "José Guedes: Memória e Resistência". Promovida no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), a mostra homenageia José Guedes. Na exposição, o público pode conferir instalações, objetos e pinturas. A trajetória de Guedes é marcada por sua atuação como gestor em equipamentos. A curadoria é assinada por Roberto Galvão.

Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito



