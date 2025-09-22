Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 22 de setembro

21/03 a 20/04
O céu da semana indica amadurecimento nas vivências coletivas, favorecendo atitudes empáticas, humanas e colaborativas. Marte atua no setor íntimo, despertando sua força interior e seus instintos, que podem ser direcionados de forma construtiva.
21/04 a 20/05
O céu da semana favorece sua produtividade na rotina, com bom uso dos recursos e promoção de bem-estar. Marte no setor de relacionamentos traz dinamismo às parcerias, mas também pode gerar tensões em grupo, pedindo maior diplomacia.
21/05 a 20/06
O céu da semana lhe desperta desenvoltura no trato humano, dando mais conexão às parcerias com a Lua no eixo social e relacionamentos e o Sol prestes a entrar nos prazeres. Marte reforça sua determinação e energia, tornando o cotidiano mais ativo.
21/06 a 22/07
O céu da semana favorece imersão afetiva no lar, promovendo bem-estar pessoal e harmonia com os familiares. Marte já no campo social ressalta sua capacidade de lidar com grupos, tornando mais ágeis as ações em conjunto.
23/07 a 22/08
O céu da semana exalta sua assertividade nas trocas coletivas, com a Lua em comunicação e no social, enquanto o Sol ilumina ideias e dinamiza conversas. Marte ingressa na área familiar, fortalecendo seu empenho e dedicação à vida doméstica.
23/08 a 22/09
O céu da semana favorece ganhos na gestão do lar e dos aspectos práticos, com a Lua no eixo material-familiar e o Sol no setor financeiro, abrindo espaço para oportunidades de investimento. Marte no campo das ideias fortalece seu raciocínio e opiniões.
23/09 a 22/10
O céu da semana indica fortalecimento pessoal, estimulando a expressão das ideias e a interação com o entorno. Marte no setor material aumenta seu poder de decisão e dinamismo, mas pode levar a atitudes impulsivas se não houver cautela.
23/10 a 21/11
O céu da semana pede revisão das estratégias para lidar com desafios e finanças, já que a Lua atua no eixo crise e material. Marte em seu signo intensifica sua proatividade e capacidade de conquista, enquanto o Sol na área de crise lhe traz clareza.
22/11 a 21/12
O céu da semana realça seu lado sociável e expansivo, fortalecendo vínculos e articulação em grupo. Contudo, Marte no setor de crise mostra que lidar com desafios exige mais autocontrole, planejamento e estratégia em suas ações.
22/12 a 20/01
O céu da semana exige comprometimento com responsabilidades crescentes e desafios que se tornam mais evidentes. Apoie-se no coletivo para enfrentar as demandas e demonstre confiança, pois Marte ativa o setor de amizades e o Sol a área profissional.
21/01 a 18/02
O céu da semana traz expansão emocional e clareza mental, facilitando conexões significativas, com a Lua entre o interior e o círculo social. Marte no campo profissional impulsiona a assumir projetos com determinação, enquanto o Sol ingressa no setor de fé, revitalizando crenças e esperança no futuro.
19/02 a 20/03
O céu da semana favorece o foco em suas metas e a busca por recursos para concretizá-las. Marte na área espiritual desperta seu desejo de ampliar horizontes, enquanto o Sol no setor íntimo fortalece sua vida interior e seu equilíbrio emocional.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência ama a verdade, é cumpridor das obrigações. Tem forte poder de concentração e sabedoria para discernir e julgar. Enfrenta problemas com maturidade e sente que Deus reservou-lhe uma grande missão. Mas quando começar? Provavelmente ao encontrar o parceiro ideal, digno de ideias e nobreza de caráter, pois o cumprimento da missão deve ser acompanhada pela pessoa amada.
O SANTO
Maurício, Exupério, Cândido e outros eram da Legião Tebana, exército encarregado, em 287, de reprimir a revolta dos bagaudas. Tratava-se de aldeões, pastores e escravos, que se revoltaram contra seus senhores. Maximiano Hércules recebeu ordens para sufocar esta insurreição. Maurício e companheiros formavam um destacamento de cristãos. Antes do combate, Maximiano deu ordens para as tropas sacrificarem aos deuses e prestarem juramento. A Legião se recusou a tomar parte na cerimônia e foram dizimados por ordem do comandante. Não tendo este castigo alterado as posições dos soldados, Maximiano mandou dizimá-los pela segunda vez. Os sobreviventes não deram mostras de atender aos desejos do comandante e foram todos passados pelas armas.