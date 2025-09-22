Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 22 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana indica amadurecimento nas vivências coletivas, favorecendo atitudes empáticas, humanas e colaborativas. Marte atua no setor íntimo, despertando sua força interior e seus instintos, que podem ser direcionados de forma construtiva.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana favorece sua produtividade na rotina, com bom uso dos recursos e promoção de bem-estar. Marte no setor de relacionamentos traz dinamismo às parcerias, mas também pode gerar tensões em grupo, pedindo maior diplomacia.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana lhe desperta desenvoltura no trato humano, dando mais conexão às parcerias com a Lua no eixo social e relacionamentos e o Sol prestes a entrar nos prazeres. Marte reforça sua determinação e energia, tornando o cotidiano mais ativo.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana favorece imersão afetiva no lar, promovendo bem-estar pessoal e harmonia com os familiares. Marte já no campo social ressalta sua capacidade de lidar com grupos, tornando mais ágeis as ações em conjunto.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana exalta sua assertividade nas trocas coletivas, com a Lua em comunicação e no social, enquanto o Sol ilumina ideias e dinamiza conversas. Marte ingressa na área familiar, fortalecendo seu empenho e dedicação à vida doméstica.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana favorece ganhos na gestão do lar e dos aspectos práticos, com a Lua no eixo material-familiar e o Sol no setor financeiro, abrindo espaço para oportunidades de investimento. Marte no campo das ideias fortalece seu raciocínio e opiniões.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana indica fortalecimento pessoal, estimulando a expressão das ideias e a interação com o entorno. Marte no setor material aumenta seu poder de decisão e dinamismo, mas pode levar a atitudes impulsivas se não houver cautela.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana pede revisão das estratégias para lidar com desafios e finanças, já que a Lua atua no eixo crise e material. Marte em seu signo intensifica sua proatividade e capacidade de conquista, enquanto o Sol na área de crise lhe traz clareza.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana realça seu lado sociável e expansivo, fortalecendo vínculos e articulação em grupo. Contudo, Marte no setor de crise mostra que lidar com desafios exige mais autocontrole, planejamento e estratégia em suas ações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana exige comprometimento com responsabilidades crescentes e desafios que se tornam mais evidentes. Apoie-se no coletivo para enfrentar as demandas e demonstre confiança, pois Marte ativa o setor de amizades e o Sol a área profissional.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana traz expansão emocional e clareza mental, facilitando conexões significativas, com a Lua entre o interior e o círculo social. Marte no campo profissional impulsiona a assumir projetos com determinação, enquanto o Sol ingressa no setor de fé, revitalizando crenças e esperança no futuro.